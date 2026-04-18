الخارجية الروسية: كييف أصبحت مركزا لخلايا إرهابية دولية
2026-04-18T13:25+0000
وأضافت زاخاروفا لوسائل إعلام روسية، أن "هذا ليس مجرد نظام نازي جديد، بل هو نظام نازي جديد، لم يتخلَّ عن أيديولوجيته النازية، بل طوّرها، حتى تحول إلى عصابة أو خلية أو منظمة إرهابية دولية. ويصنف الخبراء هذا بالفعل على أنه إرهاب".
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الهجوم على مستشفى الولادة في نوفوكويبيشيفسك يُثبت أن النظام في كييف قد تحول إلى خلية إرهابية دولية.
وأضافت زاخاروفا لوسائل إعلام روسية، أن "هذا ليس مجرد نظام نازي جديد، بل هو نظام نازي جديد، لم يتخلَّ عن أيديولوجيته النازية، بل طوّرها، حتى تحول إلى عصابة أو خلية أو منظمة إرهابية دولية. ويصنف الخبراء هذا بالفعل على أنه إرهاب".
وأعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، يوم الأربعاء، أن أربعة مدنيين أصيبوا يوم الأربعاء جراء هجمات شنتها طائرات مسيرة أوكرانية.
وكتب بوشيلين عبر منصة "ماكس": "أصيب أربعة من السكان المدنيين في الجمهورية جراء عدوان كييف. ويتلقى المصابون مساعدة طبية مؤهلة".
وأوضح بوشيلين أن المصابين هم ثلاثة رجال من مواليد أعوام 1962 و1959 و1988، بالإضافة إلى امرأة من مواليد عام 1965.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.