زيارة من الجنائية الدولية إلى أوكرانيا.. وتجاهل آلاف المجازر في دونباس على يد نظام كييف

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
15:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
15:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
16:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
16:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
17:10 GMT
15 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:25 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
On air
17:45 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: الولايات المتحدة خططت للضغط على الدول العربية والقوى الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسارات الحرب على إيران في ظل الحديث عن اتصالات سرية أمريكية مع إيران
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
15:00 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
15:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
16:00 GMT
45 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:45 GMT
18 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
17:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
عون يطلب من ماكرون التدخل لإيقاف إسرائيل عن قصف الضاحية الجنوبية، وزير الخارجية الإيراني: إيران لا تخشى عملية غزو بري من أمريكا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
زيارة من الجنائية الدولية إلى أوكرانيا.. وتجاهل آلاف المجازر في دونباس على يد نظام كييف
سبوتنيك عربي
زار نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مام ماندياي نيانغ، أوكرانيا لأول مرة، متجاهلا آلاف المجازر التي نفذها نظام كييف بسكان دونباس. 06.03.2026, سبوتنيك عربي
زيارة من الجنائية الدولية إلى أوكرانيا.. وتجاهل آلاف المجازر في دونباس على يد نظام كييف

المحكمة الجنائية الدولية
زار نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مام ماندياي نيانغ، أوكرانيا لأول مرة، متجاهلا آلاف المجازر التي نفذها نظام كييف بسكان دونباس.

وهذه بعض المجازر التي نفذها نظام كييف

أعلن جهاز الأمن الروسي، يوم أمس الخميس، عن اكتشاف نحو 80 مقبرة عشوائية في مدينتي كراسنوأرميسك ودميتروف بجمهورية دونيتسك الشعبية، واعتبرت ذلك دليلاً على قتل المدنيين على يد القوات الأوكرانية.
كما يقوم نظام كييف باستهداف البنية التحتية المدنية حيث تقوم القوات الأوكرانية بقصف المدارس والمستشفيات ومراكز التسوق، مع ما يترتب على ذلك من مقتل وإصابة مدنيين أبرياء.
بالإضافة إلى ارتكاب مجازر جماعية ضد السكان المحليين، حيث أكدت روسيا مرارا أن كييف ارتكبت مجازر ضد السكان الناطقين بالروسية، خصوصًا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتيين، مستهدفة المدنيين بشكل متعمد.
الجيش الروسي في كراسنوأرميسك المحررة في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
اكتشاف 80 مقبرة عشوائية لمدنيين في دونيتسك - الأمن الروسي
أمس, 03:06 GMT
وفي السياق ذاته، يقوم نظام كييف بقتل العمد للأسرى والمدنيين المحتجزين حيث أعلنت روسيا مرارا أن القوات الأوكرانية قتلت أسرى حرب روس وعاملت المحتجزين بشكل وحشي وغير إنساني.

من جانبه، صرح رئيس المجلس الرئاسي الروسي لتنمية المجتمع المدني وحقوق الإنسان، فاليري فادييف، في وقت سابق، أن المواد المتعلقة بجرائم القوات المسلحة الأوكرانية تحتوي على صور وبيانات إحصائية وروابط لأدلة فيديو، هي هجمات على أهداف مدنية ومدارس ومستشفيات ومراكز تسوق.

وفي وقت سابق من يوم أمس الخميس، أفاد جهاز الأمن الروسي، بأنه تم العثور على نحو 80 مقبرة عشوائية لمدنيين في مدينتي كراسنوأرميسك ودميتروف في جمهورية دونيتسك الشعبية.
المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2026
المحكمة الجنائية الدولية بين مبدأ العدالة والاتهامات الانتقائية
24 فبراير, 11:00 GMT
وقال مصدر في الجهاز لوكالة "سبوتنيك": "على أراضي كراسنوأرميسك ودميتروف يوجد ما لا يقل عن 80 مقبرة عشوائية تضم ما لا يقل عن 100 جثة لمدنيين".

وأشار إلى أن الجرائم المنسوبة إلى عسكريين أوكرانيين ومقاتلين أجانب في المناطق الحدودية الروسية تخضع للتوثيق والتحقيق من قبل النيابة العامة ولجنة التحقيق. وذكر أن من بين المتهمين من صدرت بحقهم أحكام قضائية، وآخرين بانتظار صدور أحكام.

من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن السلطات في كييف ترتكب يوميًا جرائم بحق شعبها وبحق الشعب الروسي، مشددًا على أن مهمة أجهزة العدالة العسكرية هي توثيق هذه الانتهاكات، ولا سيما ضد المدنيين، فيما تتمثل مهمة الأجهزة الأمنية في ملاحقة المسؤولين عنها ومحاسبتهم.
من الناحية النظرية، تأسست المحكمة الجنائية الدولية لتكون آلية مستقلة لمحاسبة مرتكبي أخطر الجرائم وهي الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، وجريمة العدوان، غير أن التطبيق العملي يصطدم بواقع النظام الدولي القائم على سيادة الدول، وبحقيقة أن بعض القوى الكبرى ذاتها ليست أطرافًا في نظام روما، ما يحدّ من شمولية العدالة الدولية.
