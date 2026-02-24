https://sarabic.ae/20260224/المحكمة-الجنائية-الدولية-بين-مبدأ-العدالة-والاتهامات-الانتقائية--1110686166.html

المحكمة الجنائية الدولية بين مبدأ العدالة والاتهامات الانتقائية

المحكمة الجنائية الدولية بين مبدأ العدالة والاتهامات الانتقائية

أعادت قضية الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، الجدل مجددًا حول دور المحكمة الجنائية الدولية وحدود ولايتها، ليس فقط من زاوية قانونية، بل من زاوية سياسية... 24.02.2026, سبوتنيك عربي

وقررت المحكمة التي بدأت محاكمة دوتيري، الجمعة الماضية، الإبقاء عليه قيد الاحتجاز، رافضة طلب الإفراج عنه لأسباب صحية، في إطار اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال ما عُرف بـ"الحرب على المخدرات". وبعيدًا عن تفاصيل القضية ذاتها، تطرح هذه التطورات سؤالًا جوهريًا، هل تطبق المحكمة معايير موحدة في ملاحقة المسؤولين المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة، أم أنها تمارس "عدالة انتقائية" تخضع لموازين القوى الدولية؟هذا الواقع يثير تساؤلات حول مدى استقلالية القرار داخل المحكمة، وحول قدرة المؤسسة على العمل بعيدًا عن الضغوط السياسية، فبينما يؤكد الادعاء أن "النافذين ليسوا فوق القانون"، يرى منتقدون أن بعض النافذين تحديدًا لا تصل إليهم يد المحكمة أصلًا. ويرى محللون أن قضية دوتيرتي تسلط الضوء على مفهوم "ازدواجية المعايير" في القانون الدولي، فهناك قادة متهمون بجرائم حرب أو بدعم جماعات مسلحة مصنفة إرهابية أو بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق، ومع ذلك لا تُفتح بحقهم ملفات جدّية، إما بسبب غياب الولاية القضائية أو بسبب اعتبارات سياسية معقدة أو نتيجة عدم تعاون الدول الكبرى. من الناحية النظرية، تأسست المحكمة الجنائية الدولية لتكون آلية مستقلة لمحاسبة مرتكبي أخطر الجرائم وهي الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، وجريمة العدوان، غير أن التطبيق العملي يصطدم بواقع النظام الدولي القائم على سيادة الدول، وبحقيقة أن بعض القوى الكبرى ذاتها ليست أطرافًا في نظام روما، ما يحدّ من شمولية العدالة الدولية. كما أن تنفيذ مذكرات التوقيف يعتمد على تعاون الدول، وهو تعاون تحكمه اعتبارات سياسية بالدرجة الأولى، لا قانونية فقط، وهذا ما يجعل المحكمة في نظر البعض أداة تُستخدم أحيانًا في سياق صراعات دولية، بدل أن تكون مرجعية محايدة فوق الخلافات. فإما أن تكون العدالة عالمية تطال الجميع بلا استثناء، أو تتحول، في نظر منتقديها، إلى أداة ضغط تُفعَّل حيثما تسمح موازين القوى، وتُعطَّل حيثما تتعارض مع مصالح دول نافذة.

