خبير لـ"سبوتنيك": مرور طائرة نتنياهو بأجواء دول بـ"الجنائية الدولية" هو إثبات جديد على فشل المحكمة
وأضاف لإذاعة "سبوتنيك" أن "الصمت الأوروبي يثير كذلك تساؤلا حول التزام تلك الدول بالقانون الدولي، إذ تغاضت تلك الدول عن مرور طائرة نتنياهو عبر أجوائها، وعدم تعاونها مع المحكمة وتنفيذ مذكرات التوقيف".وأضاف أبو حبلة أن "استمرار هذا الصمت والتغاضي ينعكس سلبا على مصداقية المحكمة الجنائية الدولية، ويرسل رسالة بأن العدالة الدولية باتت انتقائية تُطبق على دول وشخصيات بعينها وتُعطل عندما تمس حلفاء الغرب، كما أن ذلك يشجع على الإفلات من العقاب ويقوض ثقة الشعوب المظلومة - وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني - بالمنظومة القانونية الدولية".وأشار علي أبو حبلة إلى أن "هناك نداءات ودعوات من منظمات حقوقية وبرلمانيين اوربيين لحكوماتهم بضرورة الالتزام الصارم بنظام روما والانصياع التام لأحكام المحكمة الجنائية الدولية، وطالبت تلك الأصوات الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف موحد وواضح بما ينسجم مع شعاراته المتكررة عن حقوق الإنسان والالتزام بالقانون".
https://sarabic.ae/20260214/طائرة-نتنياهو-تمر-بأجواء-3-دول-بـالجنائية-الدولية-إثبات-جديد-على-فشل-المحكمة-1110353423.html
https://sarabic.ae/20260209/العقوبات-الأمريكية-تستهدف-موظفي-الجنائية-الدولية-فشل-جديد-واستعصاء-للعدالة-1110169712.html
إسرائيل
خبير لـ"سبوتنيك": مرور طائرة نتنياهو بأجواء دول بـ"الجنائية الدولية" هو إثبات جديد على فشل المحكمة

13:16 GMT 15.02.2026
قال المحامي والكاتب السياسي، علي أبو حبلة، اليوم الأحد، إن "هذا الصمت الأوروبي والتغاضي عن مذكرة الإحضار الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يثير تساؤلا عن مدى التزام هذه الدول بميثاق روما الأساسي الموقعة عليه".
وأضاف لإذاعة "سبوتنيك" أن "الصمت الأوروبي يثير كذلك تساؤلا حول التزام تلك الدول بالقانون الدولي، إذ تغاضت تلك الدول عن مرور طائرة نتنياهو عبر أجوائها، وعدم تعاونها مع المحكمة وتنفيذ مذكرات التوقيف".

وأشار أبو حبلة إلى أن "هذا في نظر القانون الدولي ازدواجية واضحة في المعايير تجاه كل ما يخص إسرائيل"، مضيفا أن "هذا الموقف يعد تنصلا من التزام قانوني واضح، إذ تنص المادة 86 من نظام روما على التزام الدول الأطراف الموقعة التزاما كاملا بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، بينما تؤكد المادة 89 على ضرورة تنفيذ أوامر القبض وتسليم المطلوبين، مما يعني أن السماح بالمرور الآمن لنتنياهو فوق أجوائها يشكل خرقا صريحا لتلك الالتزامات، ويضع تلك الدول موضع المساءلة القانونية والأخلاقية".

طائرة تقل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تقف على مدرج قاعدة أندروز الجوية في ولاية ماريلاند، 27 يوليو/ تموز 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2026
طائرة نتنياهو تمر بأجواء 3 دول بـ"الجنائية الدولية".. إثبات جديد على فشل المحكمة
أمس, 09:43 GMT
وأضاف أبو حبلة أن "استمرار هذا الصمت والتغاضي ينعكس سلبا على مصداقية المحكمة الجنائية الدولية، ويرسل رسالة بأن العدالة الدولية باتت انتقائية تُطبق على دول وشخصيات بعينها وتُعطل عندما تمس حلفاء الغرب، كما أن ذلك يشجع على الإفلات من العقاب ويقوض ثقة الشعوب المظلومة - وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني - بالمنظومة القانونية الدولية".
المحكمة الجنائية الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2026
العقوبات الأمريكية تستهدف موظفي الجنائية الدولية... فشل جديد واستعصاء للعدالة
9 فبراير, 09:16 GMT
وأشار علي أبو حبلة إلى أن "هناك نداءات ودعوات من منظمات حقوقية وبرلمانيين اوربيين لحكوماتهم بضرورة الالتزام الصارم بنظام روما والانصياع التام لأحكام المحكمة الجنائية الدولية، وطالبت تلك الأصوات الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف موحد وواضح بما ينسجم مع شعاراته المتكررة عن حقوق الإنسان والالتزام بالقانون".
