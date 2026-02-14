https://sarabic.ae/20260214/دميترييف-أمريكا-تريد-منع-الاتحاد-الأوروبي-من-تدمير-الحضارة-الغربية-بالحروب-1110372390.html
دميترييف: أمريكا تريد منع الاتحاد الأوروبي من تدمير الحضارة الغربية بالحروب
سبوتنيك عربي
2026-02-14T20:15+0000
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103625/45/1036254554_0:0:2906:1634_1920x0_80_0_0_a6b4bef021ff75b947de60f2d462c4a1.jpg
وفي وقت سابق، اعتبر دميترييف، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخوض معركة ضد الجناح الشيطاني في الغرب الليبرالي، وكتب دميترييف، على صفحته في منصة "إكس": "ترامب يقاتل الجناح الشيطاني (حركة عبادة الشيطان الدولية، تعتبر متطرفة في روسيا ومحظورة، كما أنها مدرجة في قائمة الإرهابيين والمتطرفين) في الغرب الليبرالي".
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
ar_EG
علّق رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، أن الاتحاد الأوروبي يدمر الحضارة الغربية بروايات كاذبة وتحريض على الحرب، بينما تحاول أمريكا إيقاف ذلك.
وكتب دميترييف على منصة "إكس": "تشعر الولايات المتحدة بقلق بالغ وتسعى جاهدة لمنع بيروقراطيي الاتحاد الأوروبي من تدمير الحضارة الغربية".
وتابع: "هؤلاء البيروقراطيون يتمتعون بمهارة عالية وكثافة كبيرة في تدميرها من خلال الروايات الكاذبة والهجرة والتحريض على الحرب والتدهور الاقتصادي. من غير الواضح من سينتصر".
وفي وقت سابق، اعتبر دميترييف، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخوض معركة ضد الجناح الشيطاني في الغرب الليبرالي
، وكتب دميترييف، على صفحته في منصة "إكس": "ترامب يقاتل الجناح الشيطاني (حركة عبادة الشيطان الدولية، تعتبر متطرفة في روسيا ومحظورة، كما أنها مدرجة في قائمة الإرهابيين والمتطرفين) في الغرب الليبرالي".