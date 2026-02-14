عربي
دميترييف: أمريكا تريد منع الاتحاد الأوروبي من تدمير الحضارة الغربية بالحروب
دميترييف: أمريكا تريد منع الاتحاد الأوروبي من تدمير الحضارة الغربية بالحروب
علّق رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، أن الاتحاد الأوروبي يدمر... 14.02.2026, سبوتنيك عربي
وكتب دميترييف على منصة "إكس": "تشعر الولايات المتحدة بقلق بالغ وتسعى جاهدة لمنع بيروقراطيي الاتحاد الأوروبي من تدمير الحضارة الغربية".وفي وقت سابق، اعتبر دميترييف، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخوض معركة ضد الجناح الشيطاني في الغرب الليبرالي، وكتب دميترييف، على صفحته في منصة "إكس": "ترامب يقاتل الجناح الشيطاني (حركة عبادة الشيطان الدولية، تعتبر متطرفة في روسيا ومحظورة، كما أنها مدرجة في قائمة الإرهابيين والمتطرفين) في الغرب الليبرالي".
دميترييف: أمريكا تريد منع الاتحاد الأوروبي من تدمير الحضارة الغربية بالحروب

20:15 GMT 14.02.2026
علّق رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، أن الاتحاد الأوروبي يدمر الحضارة الغربية بروايات كاذبة وتحريض على الحرب، بينما تحاول أمريكا إيقاف ذلك.
وكتب دميترييف على منصة "إكس": "تشعر الولايات المتحدة بقلق بالغ وتسعى جاهدة لمنع بيروقراطيي الاتحاد الأوروبي من تدمير الحضارة الغربية".

وتابع: "هؤلاء البيروقراطيون يتمتعون بمهارة عالية وكثافة كبيرة في تدميرها من خلال الروايات الكاذبة والهجرة والتحريض على الحرب والتدهور الاقتصادي. من غير الواضح من سينتصر".

كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
دميترييف يعتزم إجراء محادثات مع الوفد الأمريكي في جنيف قريبا
أمس, 17:30 GMT
وفي وقت سابق، اعتبر دميترييف، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخوض معركة ضد الجناح الشيطاني في الغرب الليبرالي، وكتب دميترييف، على صفحته في منصة "إكس": "ترامب يقاتل الجناح الشيطاني (حركة عبادة الشيطان الدولية، تعتبر متطرفة في روسيا ومحظورة، كما أنها مدرجة في قائمة الإرهابيين والمتطرفين) في الغرب الليبرالي".
