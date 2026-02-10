عربي
دميترييف: ترامب يخوض صراعا مع "الجناح الشيطاني" في الغرب
دميترييف: ترامب يخوض صراعا مع "الجناح الشيطاني" في الغرب
اعتبر الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري-الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخوض معركة ضد الجناح الشيطاني... 10.02.2026, سبوتنيك عربي
وكتب دميترييف، الثلاثاء، على صفحته في منصة "إكس": "ترامب يقاتل الجناح الشيطاني (حركة عبادة الشيطان الدولية متطرفة في روسيا ومحظورة، كما أنها مدرجة في قائمة الإرهابيين والمتطرفين) في الغرب الليبرالي".وجاء تعليق دميترييف ردًا على منشور للنائبة في الكونغرس الأمريكي آنا بولينا لونا، التي قالت إن ترامب "لم يشارك في اللعبة" التي كان يديرها الممول سيئ السمعة جيفري إبستين وشريكته غيسلين ماكسويل، بل ساهم في كشفها.وكانت السلطات الأمريكية قد وجهت في عام 2019 إلى إبستين اتهامات بالاتجار بالقاصرين بغرض الاستغلال الجنسي، وهي جرائم قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 40 عامًا، إضافة إلى تهمة التآمر على ارتكاب مثل هذه الجرائم، التي تصل عقوبتها إلى خمس سنوات سجن. وفي أواخر يوليو/تموز من العام نفسه، أُعلن العثور على إبستين في زنزانته "في حالة شبه فاقدة للوعي"، قبل أن يتوفى لاحقًا. وأظهر التحقيق أنه انتحر.
22:15 GMT 10.02.2026
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصوركيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية،
كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2026
اعتبر الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري-الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخوض معركة ضد الجناح الشيطاني في الغرب الليبرالي.
وكتب دميترييف، الثلاثاء، على صفحته في منصة "إكس": "ترامب يقاتل الجناح الشيطاني (حركة عبادة الشيطان الدولية متطرفة في روسيا ومحظورة، كما أنها مدرجة في قائمة الإرهابيين والمتطرفين) في الغرب الليبرالي".
وجاء تعليق دميترييف ردًا على منشور للنائبة في الكونغرس الأمريكي آنا بولينا لونا، التي قالت إن ترامب "لم يشارك في اللعبة" التي كان يديرها الممول سيئ السمعة جيفري إبستين وشريكته غيسلين ماكسويل، بل ساهم في كشفها.
وكانت السلطات الأمريكية قد وجهت في عام 2019 إلى إبستين اتهامات بالاتجار بالقاصرين بغرض الاستغلال الجنسي، وهي جرائم قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 40 عامًا، إضافة إلى تهمة التآمر على ارتكاب مثل هذه الجرائم، التي تصل عقوبتها إلى خمس سنوات سجن. وفي أواخر يوليو/تموز من العام نفسه، أُعلن العثور على إبستين في زنزانته "في حالة شبه فاقدة للوعي"، قبل أن يتوفى لاحقًا. وأظهر التحقيق أنه انتحر.
