https://sarabic.ae/20260206/إعلام-يكشف-لأول-مرة-عن-ظهور-شبح-برتقالي-في-كاميرات-المراقبة-ليلة-وفاة-إبستين-1110043218.html
إعلام يكشف لأول مرة عن ظهور "شبح برتقالي" في كاميرات المراقبة ليلة وفاة إبستين
إعلام يكشف لأول مرة عن ظهور "شبح برتقالي" في كاميرات المراقبة ليلة وفاة إبستين
سبوتنيك عربي
أفاد تقرير أمريكي بأن وزارة العدل الأمريكية، أصدرت تقريرًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) تحدثت فيه عن ظهور "شبح برتقالي" بجوار كاميرا المراقبة التي كانت... 06.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-06T06:36+0000
2026-02-06T06:36+0000
2026-02-06T06:36+0000
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/06/1110043062_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_03f414dfe110c5be6471376d71a3c133.jpg
وذكر التقرير، الذي نشرته إحدى وسائل الإعلام الأمريكية، أنه "وفقًا لوثائق وزارة العدل، التي تم الكشف عنها حديثا، لاحظ المحققون الذين راجعوا لقطات المراقبة ليلة وفاة جيفري إبستين، ظِل ملابس برتقالية يصعد الدرج إلى الطابق المعزول والمغلق، حيث كانت زنزانته موجودة، في حوالي الساعة 10:39 مساء يوم 9 أغسطس (آب) 2019".وأضافت شبكة "سي بي إس نيوز": "يصف سجل مكتب التحقيقات الفيدرالي الصورة الضبابية بأنها "ربما تكون لسجين".وأشار تقرير المفتش العام الأمريكي إلى أن "الظل لموظف كان يحمل ملابس أو أغطية سرير برتقالية اللون، وتم تحديده في التقرير النهائي على أنه "موظف سجن مجهول الهوية".وقبل أسبوع، أعلن نائب المدعي العام الأمريكي تود بلانش، عن اكتمال عملية الكشف عن الأدلة في القضية المرفوعة ضد الممول سيئ السمعة. وقد تجاوز إجمالي حجم البيانات التي تم الكشف عنها 3.5 مليون ملف، بما في ذلك المستندات ورسائل البريد الإلكتروني والصور ومقاطع الفيديو.يذكر أن السلطات الأمريكية وجّهت إلى إبستين في عام 2019، تهمًا بالاتجار بالقاصرات لأغراض الاستغلال الجنسي، إلا أنه عُثر عليه متوفيًا في زنزانته، حيث خلص التحقيق إلى أنه أقدم على الانتحار.دميترييف: مزاعم صلات إبستين بروسيا "أكاذيب منسقة"إعلام: فضيحة إبستين قد تطيح برئيس الوزراء البريطاني من منصبه
https://sarabic.ae/20260206/منتدى-دافوس-يحقق-في-علاقة-رئيسه-بجيفري-إبستين-1110039831.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/06/1110043062_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_ac5b093b3392c09df5646af3079b722b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم
إعلام يكشف لأول مرة عن ظهور "شبح برتقالي" في كاميرات المراقبة ليلة وفاة إبستين
أفاد تقرير أمريكي بأن وزارة العدل الأمريكية، أصدرت تقريرًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) تحدثت فيه عن ظهور "شبح برتقالي" بجوار كاميرا المراقبة التي كانت تسجل الحركة أمام زنزانة المجرم جيفري إبستين، يوم وفاته.
وذكر التقرير، الذي نشرته إحدى وسائل الإعلام الأمريكية، أنه "وفقًا لوثائق وزارة العدل، التي تم الكشف عنها حديثا، لاحظ المحققون الذين راجعوا لقطات المراقبة ليلة وفاة جيفري إبستين، ظِل ملابس برتقالية يصعد الدرج إلى الطابق المعزول والمغلق، حيث كانت زنزانته موجودة، في حوالي الساعة 10:39 مساء يوم 9 أغسطس (آب) 2019".
ووفقا للتقرير، أشارت الوزارة إلى اشتباهها في أن الظل قد يكون لسجين برفقة حارس.
وأضافت شبكة "سي بي إس نيوز": "يصف سجل مكتب التحقيقات الفيدرالي الصورة الضبابية بأنها "ربما تكون لسجين".
وأشار تقرير المفتش العام الأمريكي إلى أن "الظل لموظف كان يحمل ملابس أو أغطية سرير برتقالية اللون، وتم تحديده في التقرير النهائي على أنه "موظف سجن مجهول الهوية".
وأكدت الشبكة أن الحادثة المتعلقة بـ"الشخص البرتقالي" بالقرب من زنزانة إبستين، كانت غير معروفة سابقا.
وقبل أسبوع، أعلن نائب المدعي العام الأمريكي تود بلانش، عن اكتمال عملية الكشف عن الأدلة في القضية المرفوعة ضد الممول سيئ السمعة. وقد تجاوز إجمالي حجم البيانات التي تم الكشف عنها 3.5 مليون ملف، بما في ذلك المستندات ورسائل البريد الإلكتروني والصور ومقاطع الفيديو.
يذكر أن السلطات الأمريكية وجّهت إلى إبستين في عام 2019، تهمًا بالاتجار بالقاصرات لأغراض الاستغلال الجنسي، إلا أنه عُثر عليه متوفيًا في زنزانته، حيث خلص التحقيق إلى أنه أقدم على الانتحار.