https://sarabic.ae/20260209/العقوبات-الأمريكية-تستهدف-موظفي-الجنائية-الدولية-فشل-جديد-واستعصاء-للعدالة-1110169712.html

العقوبات الأمريكية تستهدف موظفي الجنائية الدولية... فشل جديد واستعصاء للعدالة

العقوبات الأمريكية تستهدف موظفي الجنائية الدولية... فشل جديد واستعصاء للعدالة

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الإثنين، أنه في ربيع عام 2025 وصلت رسائل تحمل علامة "سري" إلى بعض أقوى الشركات الأمريكية. 09.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-09T09:16+0000

2026-02-09T09:16+0000

2026-02-09T09:16+0000

المحكمة الجنائية الدولية

العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1a/1108607153_0:170:1641:1093_1920x0_80_0_0_8d5d75c0247a232db5e91f6917768066.jpg

وأوضحت صحيفة غربية أن الرسائل "السرية" التي كتبتها فرانشيسكا ألبانيزي، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أكثر من 12 شركة أمريكية ومنظمتين خيريتين من أنها قد تدرج قريبا أسماءها في تقرير للأمم المتحدة "لمساهمتها في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية. ومن بين هذه الشركات الأمريكية "ألفابت وأمازون وكاتربيلر وشيفرون وهيوليت باكارد وآي.بي.إم ولوكهيد مارتن ومايكروسوفت وبالانتير".وأثارت تلك الرسائل قلقا بالغا لدى الشركات الأمريكية حتى أن اثنتين منها على الأقل طلبتا المساعدة من البيت الأبيض، ورغم إصرار الأمم المتحدة على أنها تتمتع بحصانة دبلوماسية، فرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب عقوبات على ألبانيزي "لكتابة رسائل تهديد" إلى الشركات وحثت المحكمة الجنائية الدولية على فتح تحقيق.وكانت إجراءات ترامب ضد ألبانيزي ضمن أمر تنفيذي أوسع نطاقا استخدمه لفرض عقوبات على قضاة ومدعين عامين في المحكمة الجنائية الدولية، في حملة تهدف جزئيا إلى إحباط أي محاولات مستقبلية لمحاسبته أو محاسبة مسؤولين في إدارته على العمليات العسكرية الأمريكية في الخارج. ويندرج حاليا اسم ألبانيزي وموظفي المحكمة الدولية الخاضعين لعقوبات على قائمة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية، التي تضم إرهابيين مشتبها بهم من تنظيم القاعدة وتجار مخدرات مكسيكيين وتجار أسلحة من كوريا الشمالية.سبق لألبانيزي التصريح بأن "هذا غير عادل وغير منصف ويعد اضطهادا... أنا أعاقب بسبب عملي في مجال حقوق الإنسان".ومن جانبها، قالت إدارة ترامب إنها فرضت عقوبات على موظفين في المحكمة الجنائية الدولية بسبب محاولاتهم "غير المشروعة والتي لا أساس لها" للتحقيق في جرائم تقول المحكمة إن قادة إسرائيليون ارتكبوها في قطاع غزة وجرائم مزعومة ارتكبها أفراد من الجيش الأمريكي في أفغانستان. وادعت وزارة الخارجية الأمريكية أن "ألبانيزي شجعت المحكمة على التحقيق مع شركات أمريكية ومديرين تنفيذيين فيها بعد أن وجهت اتهامات خطيرة ولا أساس لها في رسائلها"، موضحة في بيان أعلنت فيه العقوبات "لن نتهاون مع هذه الحملات من الحرب السياسية والاقتصادية".وأشارت الصحيفة إلى وجود انقسامات عميقة داخل الحكومة الأمريكية بشأن نطاق وتوقيت العقوبات ضد ألبانيزي والمحكمة الجنائية الدولية، خاصة وأنها وضعت خطة معاقبتهما في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، عندما أعيد انتخاب ترامب ووجهت المحكمة اتهامات إلى حليفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.فيما حث دبلوماسيون أمريكيون على ضبط النفس، ضغط مسؤولون كبار عينَّهم ترامب من أجل اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لتعطيل عمل المحكمة الجنائية الدولية ومعاقبة ألبانيزي، في وقت فرضت إدارة ترامب عقوبات على ثمانية قضاة وثلاثة مدعين عامين العام الماضي، في ضربة قوية للهيئات القضائية الدولية وهيئات حقوق الإنسان. ويعتبر استهداف المحكمة الجنائية الدولية وألبانيزي جزء من نهج الرئيس الأمريكي ترامب في السياسة الخارجية القائم على السعي لتحقيق أهدافه بأي وسيلة ضغط. ويقدم صدام ترامب مع ألبانيزي والمحكمة الجنائية صورة واضحة للتداعيات المؤسسية والشخصية لهجومه المتصاعد على الهيئات الدولية، حتى أن واشنطن استخدمت العقوبات لمعاقبة الدول المارقة وردع منتهكي حقوق الإنسان.ونقلت الصحيفة عن ثمانية خبراء في العقوبات الأمريكية أن استهداف خبيرة مفوضة من الأمم المتحدة والعديد من موظفي المحكمة الجنائية الدولية، منهم ثمانية من قضاتها الذين يبلغ عددهم 18، يمثل تطورا خطيرا، والأفراد والمؤسسات العالمية الذين كانوا في السابق يتلقون مجرد التوبيخ من الولايات المتحدة، يواجهون الآن محاولات لتعطيل عملهم أو تفكيك هذه المؤسسات إذا اعتُبروا تهديدا لترامب أو لمصالح الشركات الأمريكية".ويمكن أن يؤدي هجوم ترامب على المحكمة إلى إضعاف إحدى الهيئات القليلة التي يمكنها محاسبة قادة نافذين، بمن فيهم أمريكيون، حيث قال بعض المحامين والدبلوماسيين إن "العملية الأمريكية في فنزويلا والهجمات القاتلة التي استهدفت مهربي مخدرات مزعومين في منطقة البحر الكاريبي قد تمثل انتهاكا للقانون الدولي. غير أن المتحدث باسم الخارجية بيجوت وصف تلك الإجراءات بأنها عملية قانونية محددة الأهداف لتطبيق القانون". ومن جانبها، نددت المحكمة الجنائية بالعقوبات الأمريكية وتعهدت "بمواصلة تقديم العدالة والأمل لملايين الضحايا الأبرياء للفظائع في جميع أنحاء العالم".ويشار إلى أن الولايات المتحدة قلصت المساعدات الخارجية بشكل كبير، بما في ذلك المنح المقدمة للمدافعين عن حقوق الإنسان، كما انسحبت واشنطن من عشرات من هيئات الأمم المتحدة أو خفضت تمويلها لها بشكل حاد، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي.ما يعني أن النهج العدائي الذي تتبناه إدارة ترامب تجاه المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة جزء من توجه أوسع للانسحاب من ملفات حقوق الإنسان عالميا سواء على صعيد الجهود الدبلوماسية أو المؤسسات.وفي المحصلة، لم تعد المشكلة في من يخرق القانون الدولي فحسب، بل في مؤسسة يفترض أنها تحرسه، لكنها أثبتت أنها بلا أنياب، وبلا إرادة، وبلا قدرة على الصمود. ومع كل اختبار جديد تفشل فيه المحكمة، تتآكل فكرة العدالة الدولية نفسها، ويتأكد للعالم أن القانون، في هذا النظام، لا يزال يطبَّق على الضعفاء فقط، بينما يمنح الأقوياء حصانة الأمر الواقع.

https://sarabic.ae/20260206/بين-العدالة-والسياسة-المحكمة-الجنائية-الدولية-تفقد-ثقة-العالم-تدريجيا-1110062477.html

https://sarabic.ae/20251217/خبير-من-ساحل-العاج--يشكك-في-عدالة-الجنائية-الدولية-ويصفها-بـأداة-إمبريالية-1108274102.html

https://sarabic.ae/20260119/تقرير-تعاون-إسرائيلي-بريطاني-يفرغ-قرارات-المحكمة-الجنائية-الدولية-من-مضمونها-1109385589.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

المحكمة الجنائية الدولية, العالم, الأخبار