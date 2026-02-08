الأمم المتحدة: التوسع الاستيطاني في الضفة يهدد بتقويض وجود دولة فلسطينية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
10:03 GMT
16 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
10:31 GMT
29 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
11:29 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:48 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:39 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
الكرملين: روسيا والولايات المتحدة ستتخذان موقفا مسؤولا بشأن معاهدة ستارت الجديدة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هي خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
09:31 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
12:03 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
12:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:47 GMT
12 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
13:32 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
13:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما هي خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية
17:04 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
أوربان: أوكرانيا عدوة طالما حظرت واردات الطاقة الروسية.. وإيران تؤكد أن البرنامج الصاروخي خارج إطار المفاوضات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260208/الأمم-المتحدة-التوسع-الاستيطاني-في-الضفة-يهدد-بتقويض-وجود-دولة-فلسطينية-1110150403.html
الأمم المتحدة: التوسع الاستيطاني في الضفة يهدد بتقويض وجود دولة فلسطينية
الأمم المتحدة: التوسع الاستيطاني في الضفة يهدد بتقويض وجود دولة فلسطينية
سبوتنيك عربي
حذر المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ثمين الخيطان، من أن الخطط الإسرائيلية للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس... 08.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-08T17:39+0000
2026-02-08T17:39+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار الضفة الغربية
أخبار إسرائيل اليوم
منظمة الأمم المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1b/1104187710_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_060a0f023b840a51651387f8735040b4.jpg
وفي تصريحات نقلها مركز إعلام الأمم المتحدة، أشار الخيطان إلى أن القوات الأمنية الإسرائيلية نفذت في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي حملة واسعة في القدس الشرقية، شملت مداهمات لعشرات المنازل والمتاجر في مخيم شعفاط للاجئين، أسفرت عن اعتقال ما لا يقل عن 25 فلسطينيًا، ومصادرة بضائع، واستيلاء على 10 مركبات خاصة.وأضاف أن السلطات الإسرائيلية أصدرت منذ 23 يناير أوامر إخلاء لـ22 منزلًا فلسطينيًا في الحي الإسلامي بالبلدة القديمة، ومناطق البستان وبطن الهوى في سلوان، بالإضافة إلى هدم 70 مبنى فلسطينيًا، معتبرًا أن هذه الإجراءات تمهد لمشاريع استيطانية كبرى في المنطقة.وأكد أن "الترحيل أو النقل غير القانوني لسكان تحت "الاحتلال" يُعد جريمة حرب، وقد يرقى في ظروف معينة إلى جريمة ضد الإنسانية".كما حذر من تصاعد العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين، بدعم من القوات الأمنية، إلى جانب القيود على الحركة، مما يعجل بالتهجير القسري، في وقت تواصل فيه المستوطنات التمدد بوتيرة غير مسبوقة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.وكانت الأمم المتحدة، سجّلت خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وحده، رقما غير مسبوق بلغ 260 هجوما للمستوطنين ضد فلسطينيين. وارتفعت وتيرة العنف في الضفة الغربية المحتلة، بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023.ومنذ ذلك، قُتل ما لا يقل عن 1035 فلسطينيا على أيدي القوات العسكرية أو المستوطنين الإسرائيليين، وفق أرقام وزارة الصحة الفلسطينية.
https://sarabic.ae/20260206/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اعتقال-60-مطلوبا-في-الضفة-الغربية-والعثور-على-وسائل-قتالية-1110049086.html
https://sarabic.ae/20260206/الأمم-المتحدة-الضفة-الغربية-تشهد-أعلى-نسبة-تهجير-خلال-شهر-1110043580.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1b/1104187710_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dcb9c8e5f62214dd7911b2b9cf1f5fd0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, أخبار إسرائيل اليوم, منظمة الأمم المتحدة
أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, أخبار إسرائيل اليوم, منظمة الأمم المتحدة

الأمم المتحدة: التوسع الاستيطاني في الضفة يهدد بتقويض وجود دولة فلسطينية

17:39 GMT 08.02.2026
© Sputnik . Ajwad Jradatهدم المنشآت الفلسطينية جنوبي الضفة الغربية يحرم مئات الأسر من مصدر رزقها
هدم المنشآت الفلسطينية جنوبي الضفة الغربية يحرم مئات الأسر من مصدر رزقها - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2026
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
حذر المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ثمين الخيطان، من أن الخطط الإسرائيلية للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل تهديدًا خطيرًا لإمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، وتعيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وفي تصريحات نقلها مركز إعلام الأمم المتحدة، أشار الخيطان إلى أن القوات الأمنية الإسرائيلية نفذت في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي حملة واسعة في القدس الشرقية، شملت مداهمات لعشرات المنازل والمتاجر في مخيم شعفاط للاجئين، أسفرت عن اعتقال ما لا يقل عن 25 فلسطينيًا، ومصادرة بضائع، واستيلاء على 10 مركبات خاصة.
الجيش الإسرائيلي يواصل عمليته العسكرية في الخليل لليوم الرابع وسط تخوف من تداعياتها - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2026
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال 60 "مطلوبا" في الضفة الغربية والعثور على "وسائل قتالية"
6 فبراير, 09:21 GMT
وأضاف أن السلطات الإسرائيلية أصدرت منذ 23 يناير أوامر إخلاء لـ22 منزلًا فلسطينيًا في الحي الإسلامي بالبلدة القديمة، ومناطق البستان وبطن الهوى في سلوان، بالإضافة إلى هدم 70 مبنى فلسطينيًا، معتبرًا أن هذه الإجراءات تمهد لمشاريع استيطانية كبرى في المنطقة.
ولفت المتحدث الأممي إلى أن هذه التطورات تأتي ضمن سياق أوسع من التهجير القسري الذي طال عشرات الآلاف من الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ العام الماضي، بما في ذلك خلال العملية العسكرية الإسرائيلية "الجدار الحديدي" التي استهدفت ثلاثة مخيمات للاجئين.
وأكد أن "الترحيل أو النقل غير القانوني لسكان تحت "الاحتلال" يُعد جريمة حرب، وقد يرقى في ظروف معينة إلى جريمة ضد الإنسانية".
خلال عام من الحرب... توسع استيطاني وتهجير وهدم و11 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2026
الأمم المتحدة: الضفة الغربية تشهد أعلى نسبة تهجير خلال شهر
6 فبراير, 07:04 GMT
كما حذر من تصاعد العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين، بدعم من القوات الأمنية، إلى جانب القيود على الحركة، مما يعجل بالتهجير القسري، في وقت تواصل فيه المستوطنات التمدد بوتيرة غير مسبوقة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وأبرز الخيطان استمرار قتل الفلسطينيين مع إفلات شبه كامل من العقاب، مشيرًا إلى أن المفوضية تحققت من مقتل 1054 فلسطينيًا في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على يد القوات والمستوطنين الإسرائيليين منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى 5 فبراير 2026، إضافة إلى مقتل 12 فلسطينيًا داخل إسرائيل.
وكانت الأمم المتحدة، سجّلت خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وحده، رقما غير مسبوق بلغ 260 هجوما للمستوطنين ضد فلسطينيين. وارتفعت وتيرة العنف في الضفة الغربية المحتلة، بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023.
ومنذ ذلك، قُتل ما لا يقل عن 1035 فلسطينيا على أيدي القوات العسكرية أو المستوطنين الإسرائيليين، وفق أرقام وزارة الصحة الفلسطينية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала