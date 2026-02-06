https://sarabic.ae/20260206/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اعتقال-60-مطلوبا-في-الضفة-الغربية-والعثور-على-وسائل-قتالية-1110049086.html
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال 60 "مطلوبا" في الضفة الغربية والعثور على "وسائل قتالية"
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال 60 "مطلوبا" في الضفة الغربية والعثور على "وسائل قتالية"
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، اعتقال نحو 60 فلسطينيا، ومصادرة أسلحة وأموال، خلال اقتحام مدن وقرى محافظات الضفة الغربية، على مدار الأسبوع الماضي.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "تواصل قوات جيش الدفاع الإسرائيلي العمل على إحباط الإرهاب في أنحاء يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".وبحسب بيان الجيش، "فقد تم اعتقال 15 شخصا مطلوبًا، من بينهم عناصر من "حماس" و"الجهاد الإسلامي" كانوا يعملون على تصنيع المتفجرات. وخلال العملية، تم ضبط أسلحة من طراز "إم 16" وقطع ومعدات عسكرية".وفي محافظة بيت لحم في الضفة الغربية، نفّذ الجيش الإسرائيلي أكثر من مئة عملية اقتحام، حيث تم هدم منزل منفذ عملية مستوطنة عصيون، بحسب بيان للجيش.واعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي، فلسطينيين واستجوبت آخرين، خلال اقتحام قرية بيت لاقية وفي قلقيلية. وفي الخليل، زعم مصادرة أسلحة وأموال، واعتقال عناصر من حركة حماس الفلسطينية.
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، اعتقال نحو 60 فلسطينيا، ومصادرة أسلحة وأموال، خلال اقتحام مدن وقرى محافظات الضفة الغربية، على مدار الأسبوع الماضي.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "تواصل قوات جيش الدفاع الإسرائيلي العمل على إحباط الإرهاب في أنحاء يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".
وتابع: "وفي إطار النشاطات، تم اعتقال نحو 60 مطلوبًا، وضُبطت ستة أسلحة نارية، وعشرة أسلحة "إيرسوفت"، وعشرات الوسائل القتالية الإضافية".
وبحسب بيان الجيش، "فقد تم اعتقال 15 شخصا مطلوبًا، من بينهم عناصر من "حماس" و"الجهاد الإسلامي" كانوا يعملون على تصنيع المتفجرات. وخلال العملية، تم ضبط أسلحة من طراز "إم 16" وقطع ومعدات عسكرية".
وفي محافظة بيت لحم في الضفة الغربية، نفّذ الجيش الإسرائيلي أكثر من مئة عملية اقتحام، حيث تم هدم منزل منفذ عملية مستوطنة عصيون، بحسب بيان للجيش.
واعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي، فلسطينيين واستجوبت آخرين، خلال اقتحام قرية بيت لاقية وفي قلقيلية. وفي الخليل، زعم مصادرة أسلحة وأموال، واعتقال عناصر من حركة حماس الفلسطينية.