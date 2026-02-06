عربي
القوات الروسية تحرر بلدة بوبوفكا في مقاطعة سومي - وزارة الدفاع
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال 60 "مطلوبا" في الضفة الغربية والعثور على "وسائل قتالية"
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال 60 "مطلوبا" في الضفة الغربية والعثور على "وسائل قتالية"
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، اعتقال نحو 60 فلسطينيا، ومصادرة أسلحة وأموال، خلال اقتحام مدن وقرى محافظات الضفة الغربية، على مدار الأسبوع الماضي. 06.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-06T09:21+0000
2026-02-06T09:21+0000
أخبار فلسطين اليوم
العالم
أخبار الضفة الغربية
إسرائيل
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/17/1109548822_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_9402b088fa417bd7dabe94a6949ee7b7.jpg
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "تواصل قوات جيش الدفاع الإسرائيلي العمل على إحباط الإرهاب في أنحاء يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".وبحسب بيان الجيش، "فقد تم اعتقال 15 شخصا مطلوبًا، من بينهم عناصر من "حماس" و"الجهاد الإسلامي" كانوا يعملون على تصنيع المتفجرات. وخلال العملية، تم ضبط أسلحة من طراز "إم 16" وقطع ومعدات عسكرية".وفي محافظة بيت لحم في الضفة الغربية، نفّذ الجيش الإسرائيلي أكثر من مئة عملية اقتحام، حيث تم هدم منزل منفذ عملية مستوطنة عصيون، بحسب بيان للجيش.واعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي، فلسطينيين واستجوبت آخرين، خلال اقتحام قرية بيت لاقية وفي قلقيلية. وفي الخليل، زعم مصادرة أسلحة وأموال، واعتقال عناصر من حركة حماس الفلسطينية.نتنياهو يرفض تحمل مسؤولية الإخفاق في صد هجوم "حماس" يوم 7 أكتوبر 2023الصحة العالمية: أكثر من 18 ألف مريض في غزة بحاجة عاجلة لرعاية طبية غير متوفرة
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، اعتقال نحو 60 فلسطينيا، ومصادرة أسلحة وأموال، خلال اقتحام مدن وقرى محافظات الضفة الغربية، على مدار الأسبوع الماضي.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "تواصل قوات جيش الدفاع الإسرائيلي العمل على إحباط الإرهاب في أنحاء يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".

وتابع: "وفي إطار النشاطات، تم اعتقال نحو 60 مطلوبًا، وضُبطت ستة أسلحة نارية، وعشرة أسلحة "إيرسوفت"، وعشرات الوسائل القتالية الإضافية".

وبحسب بيان الجيش، "فقد تم اعتقال 15 شخصا مطلوبًا، من بينهم عناصر من "حماس" و"الجهاد الإسلامي" كانوا يعملون على تصنيع المتفجرات. وخلال العملية، تم ضبط أسلحة من طراز "إم 16" وقطع ومعدات عسكرية".
خلال عام من الحرب... توسع استيطاني وتهجير وهدم و11 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2026
الأمم المتحدة: الضفة الغربية تشهد أعلى نسبة تهجير خلال شهر
07:04 GMT
وفي محافظة بيت لحم في الضفة الغربية، نفّذ الجيش الإسرائيلي أكثر من مئة عملية اقتحام، حيث تم هدم منزل منفذ عملية مستوطنة عصيون، بحسب بيان للجيش.
واعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي، فلسطينيين واستجوبت آخرين، خلال اقتحام قرية بيت لاقية وفي قلقيلية. وفي الخليل، زعم مصادرة أسلحة وأموال، واعتقال عناصر من حركة حماس الفلسطينية.
نتنياهو يرفض تحمل مسؤولية الإخفاق في صد هجوم "حماس" يوم 7 أكتوبر 2023
الصحة العالمية: أكثر من 18 ألف مريض في غزة بحاجة عاجلة لرعاية طبية غير متوفرة
