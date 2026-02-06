https://sarabic.ae/20260206/نتنياهو-يرفض-تحمل-مسؤولية-الإخفاق-في-صد-هجوم-حماس-يوم-7-أكتوبر-2023--1110043362.html

نتنياهو يرفض تحمل مسؤولية الإخفاق في صد هجوم "حماس" يوم 7 أكتوبر 2023

نتنياهو يرفض تحمل مسؤولية الإخفاق في صد هجوم "حماس" يوم 7 أكتوبر 2023

سبوتنيك عربي

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عبر إجاباته على أسئلة مراقب الدولة، بشأن التحقيق في عملية "طوفان الأقصى"، التي قامت بها حركة حماس الفلسطينية، في... 06.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-06T07:09+0000

2026-02-06T07:09+0000

2026-02-06T07:09+0000

حركة حماس

أخبار إسرائيل اليوم

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1e/1107643851_0:0:1183:665_1920x0_80_0_0_264c8fc52ccf1e8b7fbec89c2cae9a87.jpg

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أن نتنياهو حمَّل أسباب "الفشل الاستراتيجي"، في 7 أكتوبر 2023، إلى "قرارات سابقة اتُّخذت حين لم يكن في الحكم، خاصة الانسحاب الإسرائيلي الأحادي الجانب من لبنان في العام 2000، وفك الارتباط عام 2005".وأكد نتنياهو أنه "عارض الأخيرة واستقال بسببها"، معتبرًا أن "سياسة الانسحابات الإسرائيلية فرضت اعتمادًا مفرطًا على التفوق الاستخباري وأضعفت الجاهزية العسكرية لبلاده".وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه "تلقى معلومات تفيد بأن قدرات "حماس" على شنّ غارات محدودة عبر الأنفاق، والتي لا تتجاوز في أقصى الأحوال هجوما أو اثنين قرب السياج، والطريقة التي قيّمت بها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية الوضع مع "حماس"، هي التي أدت في نهاية المطاف إلى إصدار توجيهات من رئيس الـ"شاباك" (الأمن العام) بتجنب أي نشاط مكثف في جميع الأمور المتعلقة بالاستعداد للرد، وذلك خشية حدوث أي خطأ في التقدير".وشهد اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينيت"، مساء أمس الخميس، قراءة نتنياهو اقتباسات تتعلق بقطاع غزة من أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "يسرائيل بيتنو"، ونفتالي بينيت رئيس الوزراء السابق، ومن رؤساء المخابرات العسكرية والـ"شاباك"، وشخصيات إسرائيلية أخرى.وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أيضا أنه "على مر السنين، انتهجت الحكومة سياسة التمييز بين غزة والضفة الغربية، بهدف منع قيام كيان فلسطيني موحد"، مشددًا على أنه "تم تلقي تحذيرات عامة قبل 7 أكتوبر (2023)، ولكن لم يتم تلقي تحذيرات محددة بشأن هجوم استراتيجي وشيك".وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني 2026، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة "حماس" والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عددا من جثث المحتجزين، مؤكّدة حينها أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

https://sarabic.ae/20260204/إسرائيل-تعلن-استهداف-قيادي-في-سرايا-النخبة-التابعة-لـحماس-1109988565.html

https://sarabic.ae/20260205/صحة-غزة-إسرائيل-قتلت-574-فلسطينيا-منذ-دخول-وقف-إطلاق-النار-حيز-التنفيذ-1110018029.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار