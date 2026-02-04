إسرائيل تعلن استهداف قيادي في "سرايا النخبة" التابعة لـ"حماس"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
09:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
11:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
13:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
13:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الإسناد الروسي في مكافحة الإرهاب يطمئن النخب الإفريقية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:30 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
12:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
17:32 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: تحرير مدينة كادقلي لا قيمة نوعية لها
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ الاتفاق بين دمشق و "قسد" يسير وفق المتوقع رغم الغموض حول بعض النقاط
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
إسرائيل تعلن استهداف قيادي في "سرايا النخبة" التابعة لـ"حماس"
إسرائيل تعلن استهداف قيادي في "سرايا النخبة" التابعة لـ"حماس"
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك"، اليوم الأربعاء، عن استهداف قيادي في "سرايا النخبة" التابعة لحركة "حماس" في جنوب قطاع غزة. 04.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-04T14:51+0000
2026-02-04T14:51+0000
حركة حماس
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/17/1098077461_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_16f462f8fbad7cc49fe1566485aa32f0.jpg
ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، بيانا أوضح من خلاله أن عملية استهداف القيادي البارز في الحركة تأتي في أعقاب ما وصفه البيان بـ "الخرق الخطير" الذي شهده شمال القطاع الليلة الماضية.وذكر أدرعي أن "الغارة استهدفت بلال أبو عاصي، قائد إحدى سرايا النخبة، زاعما أنه أشرف على اقتحام كيبوتس "نير عوز" خلال أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، والمشاركة في عمليات اختطاف وقتل طالت العشرات من الإسرائيليين.وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيانه أن "أبو عاصي شارك في احتجاز جثامين عدد من المختطفين وقاد عمليات عسكرية ضد القوات الإسرائيلية خلال الحرب".وأشار إلى أن "هذه العملية تأتي ردا على قيام مسلحين بإطلاق النار تجاه قواته العاملة في شمال قطاع غزة الليلة الماضية، والاستهداف جرى بتنسيق مباشر مع الشاباك".وفي السياق نفسه، أدانت حركة حماس "التصعيد الإسرائيلي لقصف قطاع غزة"، ووصفت ذلك بأنه استمرار مباشر لـ"حرب الإبادة والعدوان"، مؤكدة في بيان لها، أن "مزاعم إسرائيل بشأن حادثة إطلاق نار على أحد جنودها ذريعة واهية لتبرير قتل المدنيين"، محذرة من أن "الاحتلال يسعى لفرض واقع دائم من التنكيل والإرهاب في غزة، متجاهلاً استحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار".ودعت الوسطاء والدول الضامنة للاتفاق إلى اتخاذ موقف حازم تجاه تصرفات نتنياهو، معتبرة أن العدوان المستمر يمثل تخريباً متعمداً لجهود تثبيت وقف إطلاق النار وتهرباً من خطة ترامب.وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية، في وقت سابق اليوم، عن مقتل 18 فلسطينيًا، بينهم 11 في حيي التفاح والزيتون بمدينة غزة، منذ فجر اليوم، جراء التصعيد العسكري المستمر في المنطقة.وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة "حماس" والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عدداً من جثث المحتجزين، مؤكّدة حينها أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
إسرائيل تعلن استهداف قيادي في "سرايا النخبة" التابعة لـ"حماس"

أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك"، اليوم الأربعاء، عن استهداف قيادي في "سرايا النخبة" التابعة لحركة "حماس" في جنوب قطاع غزة.
ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، بيانا أوضح من خلاله أن عملية استهداف القيادي البارز في الحركة تأتي في أعقاب ما وصفه البيان بـ "الخرق الخطير" الذي شهده شمال القطاع الليلة الماضية.
وذكر أدرعي أن "الغارة استهدفت بلال أبو عاصي، قائد إحدى سرايا النخبة، زاعما أنه أشرف على اقتحام كيبوتس "نير عوز" خلال أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، والمشاركة في عمليات اختطاف وقتل طالت العشرات من الإسرائيليين.
مرضى وجرحى غزة بين دموع الفراق والأمل في العلاج خارج القطاع - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2026
"صحة غزة": 11 ألف مريض سرطان محرومون من العلاج
09:34 GMT
وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيانه أن "أبو عاصي شارك في احتجاز جثامين عدد من المختطفين وقاد عمليات عسكرية ضد القوات الإسرائيلية خلال الحرب".
وأشار إلى أن "هذه العملية تأتي ردا على قيام مسلحين بإطلاق النار تجاه قواته العاملة في شمال قطاع غزة الليلة الماضية، والاستهداف جرى بتنسيق مباشر مع الشاباك".
وفي السياق نفسه، أدانت حركة حماس "التصعيد الإسرائيلي لقصف قطاع غزة"، ووصفت ذلك بأنه استمرار مباشر لـ"حرب الإبادة والعدوان"، مؤكدة في بيان لها، أن "مزاعم إسرائيل بشأن حادثة إطلاق نار على أحد جنودها ذريعة واهية لتبرير قتل المدنيين"، محذرة من أن "الاحتلال يسعى لفرض واقع دائم من التنكيل والإرهاب في غزة، متجاهلاً استحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار".
ودعت الوسطاء والدول الضامنة للاتفاق إلى اتخاذ موقف حازم تجاه تصرفات نتنياهو، معتبرة أن العدوان المستمر يمثل تخريباً متعمداً لجهود تثبيت وقف إطلاق النار وتهرباً من خطة ترامب.
وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية، في وقت سابق اليوم، عن مقتل 18 فلسطينيًا، بينهم 11 في حيي التفاح والزيتون بمدينة غزة، منذ فجر اليوم، جراء التصعيد العسكري المستمر في المنطقة.
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة "حماس" والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
معبر رفح - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2026
لجنة غزة: فتح معبر رفح خطوة نحو تعزيز الاستقرار والتنقل في القطاع
2 فبراير, 13:26 GMT
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عدداً من جثث المحتجزين، مؤكّدة حينها أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
