"حماس" تدين تصعيد إسرائيل لقصف غزة وتعتبره استمرارا لحرب الإبادة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
09:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
11:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
13:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
13:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الإسناد الروسي في مكافحة الإرهاب يطمئن النخب الإفريقية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:30 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
12:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
17:32 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: تحرير مدينة كادقلي لا قيمة نوعية لها
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ الاتفاق بين دمشق و "قسد" يسير وفق المتوقع رغم الغموض حول بعض النقاط
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
"حماس" تدين تصعيد إسرائيل لقصف غزة وتعتبره استمرارا لحرب الإبادة
سبوتنيك عربي
أدانت حركة حماس، اليوم الأربعاء، "التصعيد الإسرائيلي لقصف قطاع غزة"، ووصفت ذلك بأنه استمرار مباشر لـ"حرب الإبادة والعدوان". 04.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-04T12:58+0000
2026-02-04T12:58+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
حركة حماس
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0f/1093768337_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_adc078764bdc50acfd253772df7dd13b.jpg
وأكدت الحركة، في بيان لها، أن "مزاعم إسرائيل بشأن حادثة إطلاق نار على أحد جنودها ذريعة واهية لتبرير قتل المدنيين"، محذرة من أن الاحتلال يسعى لفرض واقع دائم من التنكيل والإرهاب في غزة، متجاهلاً استحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار.ودعت الوسطاء والدول الضامنة للاتفاق إلى اتخاذ موقف حازم تجاه تصرفات نتنياهو، معتبرة أن العدوان المستمر يمثل تخريباً متعمداً لجهود تثبيت وقف إطلاق النار وتهرباً من خطة ترامب.وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية، في وقت سابق اليوم، عن مقتل 18 فلسطينيًا، بينهم 11 في حيي التفاح والزيتون بمدينة غزة، منذ فجر اليوم، جراء التصعيد العسكري المستمر في المنطقة.وأكدت وسائل الإعلام، استمرار الضربات الجوية، مع ورود أنباء عن وقوع إصابات إضافية ودمار في الممتلكات السكنية، مشيرة إلى أن فرق الإسعاف والإنقاذ تواصل جهودها لإخلاء المتضررين وتأمين المناطق المتضررة.وأفاد الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، بتعرض أحد ضباطه لإصابات حرجة، بعد استهدافه شمالي قطاع غزة، خلال الليل، مما اعتبره "خرقا لإطلاف النار".وقال المتحدث الرسمي لجيش الدفاع، أفيخاي أدرعي، في بيان له عبر قناته في "تلغرام": "خلال الليلة الماضية الأربعاء، وأثناء نشاط عملياتي لقوات لواء الإسكندروني (3) في منطقة الخط الأصفر شمال قطاع غزة، أطلق مخربون النار باتجاه قوة من جيش الدفاع الإسرائيلي".وأردف أردعي: "أصيب ضابط في قوات الاحتياط بجروح خطيرة نتيجة إطلاق النار، وتم نقله إلى المستشفى، تم إبلاغ عائلته. وفور إطلاق النار، قامت دبابات جيش الدفاع بإطلاق النار على المخربين، وبالتوازي شنت غارات جوية في المنطقة.واعتبر أدرعي، أن هذا الفعل يعد "خرقًا فاضحًا" لاتفاق وقف إطلاق النار.وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة "حماس" والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عدداً من جثث المحتجزين، مؤكّدة حينها أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
"حماس" تدين تصعيد إسرائيل لقصف غزة وتعتبره استمرارا لحرب الإبادة

12:58 GMT 04.02.2026
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaمنطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بعد حريق اندلع إثر قصف إسرائيلي عليها، قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024.
منطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بعد حريق اندلع إثر قصف إسرائيلي عليها، قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2026
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
تابعنا عبر
أدانت حركة حماس، اليوم الأربعاء، "التصعيد الإسرائيلي لقصف قطاع غزة"، ووصفت ذلك بأنه استمرار مباشر لـ"حرب الإبادة والعدوان".
وأكدت الحركة، في بيان لها، أن "مزاعم إسرائيل بشأن حادثة إطلاق نار على أحد جنودها ذريعة واهية لتبرير قتل المدنيين"، محذرة من أن الاحتلال يسعى لفرض واقع دائم من التنكيل والإرهاب في غزة، متجاهلاً استحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار.
ودعت الوسطاء والدول الضامنة للاتفاق إلى اتخاذ موقف حازم تجاه تصرفات نتنياهو، معتبرة أن العدوان المستمر يمثل تخريباً متعمداً لجهود تثبيت وقف إطلاق النار وتهرباً من خطة ترامب.
وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2026
وزير الدفاع الإسرائيلي: ملتزمون بتجريد حماس من سلاحها ونزع سلاح قطاع غزة
10:41 GMT
وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية، في وقت سابق اليوم، عن مقتل 18 فلسطينيًا، بينهم 11 في حيي التفاح والزيتون بمدينة غزة، منذ فجر اليوم، جراء التصعيد العسكري المستمر في المنطقة.
وأكدت وسائل الإعلام، استمرار الضربات الجوية، مع ورود أنباء عن وقوع إصابات إضافية ودمار في الممتلكات السكنية، مشيرة إلى أن فرق الإسعاف والإنقاذ تواصل جهودها لإخلاء المتضررين وتأمين المناطق المتضررة.
وأفاد الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، بتعرض أحد ضباطه لإصابات حرجة، بعد استهدافه شمالي قطاع غزة، خلال الليل، مما اعتبره "خرقا لإطلاف النار".
مرضى وجرحى غزة بين دموع الفراق والأمل في العلاج خارج القطاع - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2026
"صحة غزة": 11 ألف مريض سرطان محرومون من العلاج
09:34 GMT
وقال المتحدث الرسمي لجيش الدفاع، أفيخاي أدرعي، في بيان له عبر قناته في "تلغرام": "خلال الليلة الماضية الأربعاء، وأثناء نشاط عملياتي لقوات لواء الإسكندروني (3) في منطقة الخط الأصفر شمال قطاع غزة، أطلق مخربون النار باتجاه قوة من جيش الدفاع الإسرائيلي".
وأردف أردعي: "أصيب ضابط في قوات الاحتياط بجروح خطيرة نتيجة إطلاق النار، وتم نقله إلى المستشفى، تم إبلاغ عائلته. وفور إطلاق النار، قامت دبابات جيش الدفاع بإطلاق النار على المخربين، وبالتوازي شنت غارات جوية في المنطقة.
واعتبر أدرعي، أن هذا الفعل يعد "خرقًا فاضحًا" لاتفاق وقف إطلاق النار.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2026
‌‏بيان سعودي تركي: قلق تجاه استمرار عدوان إسرائيل على غزة وإعاقة دخول المساعدات وفتح المعابر
08:02 GMT
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة "حماس" والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
مرضى وجرحى غزة بين دموع الفراق والأمل في العلاج خارج القطاع - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2026
الصحة العالمية: أكثر من 18 ألف مريض في غزة بحاجة عاجلة لرعاية طبية غير متوفرة
أمس, 21:54 GMT
وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عدداً من جثث المحتجزين، مؤكّدة حينها أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
