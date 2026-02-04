عربي
‌‏بيان سعودي تركي: قلق تجاه استمرار عدوان إسرائيل على غزة وإعاقة دخول المساعدات وفتح المعابر
‌‏بيان سعودي تركي: قلق تجاه استمرار عدوان إسرائيل على غزة وإعاقة دخول المساعدات وفتح المعابر
صدر بيان سعودي–تركي مشترك عقب اللقاء الذي جمع قيادتي البلدين، أكد إطلاق حزمة شاملة من التعاون الاقتصادي والطاقة والدفاع، إلى جانب تنسيق سياسي إقليمي يشمل قضايا...
أخبار تركيا اليوم
أخبار السعودية اليوم
السعودية
رجب طيب أردوغان
ولي العهد محمد بن سلمان
أخبار العالم الآن
العالم العربي
وأشاد الجانب التركي بجهود المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين، وبالتنسيق القائم لتوفير سبل الراحة للحجاج والمعتمرين والزوار القادمين من تركيا، حسب وكالة الأنباء السعودية - واس.واتفق الجانبان على تعميق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، وتنمية التبادل التجاري غير النفطي، وتفعيل دور مجلس الأعمال السعودي–التركي بما يعزز المصالح المشتركة.وفي مجال الطاقة، أكد البيان تعزيز التعاون في إمدادات النفط والمشتقات والبتروكيماويات، والتوسع في مشاريع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتسريع دراسات جدوى الربط الكهربائي، وتبادل الخبرات في مجالات شبكات الطاقة والتخزين وكفاءة الطاقة.وعلى الصعيد الدفاعي والأمني، شدد الجانبان على تفعيل الاتفاقيات القائمة، وتعزيز التعاون العسكري والأمني، ومكافحة الإرهاب والجريمة والتطرف وتمويلها، إلى جانب التنسيق في مجال الأمن السيبراني.وفي الشأن الدولي، أكد الطرفان أهمية التنسيق المكثف لصون السلم والأمن الدوليين، مع إعطاء أولوية للتهدئة ومعالجة بؤر التوتر في المنطقة.وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، دعا البيان إلى تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية وفتح المعابر، ودعم مسار حل الدولتين وعودة السلطة الفلسطينية، مع التأكيد على الدور الحيوي لوكالة الأونروا.‌‏كما أعرب البيان عن قلق الزعيمين تجاه استمرار عدوان إسرائيل على غزة وإعاقة دخول المساعدات وفتح المعابر.كما أكد البيان دعم وحدة وسيادة كل من الصومال والسودان وسوريا، ورفض الكيانات الموازية، ومنع تدفق السلاح غير الشرعي، ودعم مسارات الاستقرار، مع الدعوة إلى رفع العقوبات عن سوريا، وإدانة الاعتداءات على أراضيها، والمطالبة بالانسحاب من الأراضي المحتلة.وفيما يخص الأزمة الأوكرانية، عبّر الجانبان عن دعمهما للتوصل إلى تسوية سلمية عبر المفاوضات وفق ميثاق الأمم المتحدة، مع تبادل الدعوات للقيام بزيارات متبادلة.
صدر بيان سعودي–تركي مشترك عقب اللقاء الذي جمع قيادتي البلدين، أكد إطلاق حزمة شاملة من التعاون الاقتصادي والطاقة والدفاع، إلى جانب تنسيق سياسي إقليمي يشمل قضايا غزة واليمن والسودان والصومال وسوريا وأوكرانيا.
وأشاد الجانب التركي بجهود المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين، وبالتنسيق القائم لتوفير سبل الراحة للحجاج والمعتمرين والزوار القادمين من تركيا، حسب وكالة الأنباء السعودية - واس.
واتفق الجانبان على تعميق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، وتنمية التبادل التجاري غير النفطي، وتفعيل دور مجلس الأعمال السعودي–التركي بما يعزز المصالح المشتركة.
وفي مجال الطاقة، أكد البيان تعزيز التعاون في إمدادات النفط والمشتقات والبتروكيماويات، والتوسع في مشاريع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتسريع دراسات جدوى الربط الكهربائي، وتبادل الخبرات في مجالات شبكات الطاقة والتخزين وكفاءة الطاقة.
وعلى الصعيد الدفاعي والأمني، شدد الجانبان على تفعيل الاتفاقيات القائمة، وتعزيز التعاون العسكري والأمني، ومكافحة الإرهاب والجريمة والتطرف وتمويلها، إلى جانب التنسيق في مجال الأمن السيبراني.
وفي الشأن الدولي، أكد الطرفان أهمية التنسيق المكثف لصون السلم والأمن الدوليين، مع إعطاء أولوية للتهدئة ومعالجة بؤر التوتر في المنطقة.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، دعا البيان إلى تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية وفتح المعابر، ودعم مسار حل الدولتين وعودة السلطة الفلسطينية، مع التأكيد على الدور الحيوي لوكالة الأونروا.
‌‏كما أعرب البيان عن قلق الزعيمين تجاه استمرار عدوان إسرائيل على غزة وإعاقة دخول المساعدات وفتح المعابر.
وبشأن اليمن، أكد الجانبان دعمهما للشرعية ووحدة اليمن، ورفض مشاريع التقسيم، ودعم مساعي المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة، بما في ذلك استضافة مؤتمر جنوبي شامل في الرياض.
كما أكد البيان دعم وحدة وسيادة كل من الصومال والسودان وسوريا، ورفض الكيانات الموازية، ومنع تدفق السلاح غير الشرعي، ودعم مسارات الاستقرار، مع الدعوة إلى رفع العقوبات عن سوريا، وإدانة الاعتداءات على أراضيها، والمطالبة بالانسحاب من الأراضي المحتلة.
وفيما يخص الأزمة الأوكرانية، عبّر الجانبان عن دعمهما للتوصل إلى تسوية سلمية عبر المفاوضات وفق ميثاق الأمم المتحدة، مع تبادل الدعوات للقيام بزيارات متبادلة.
