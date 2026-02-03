باحث في الشأن التركي: زيارة أردوغان الإقليمية تحمل ملفات كبرى وتضعها على الطاولة

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
11:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:54 GMT
6 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
17:19 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبيرة: لا أوراق ضغط على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
09:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
11:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
13:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
13:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الإسناد الروسي في مكافحة الإرهاب يطمئن النخب الإفريقية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
أمساليوم
بث مباشر
باحث في الشأن التركي: زيارة أردوغان الإقليمية تحمل ملفات كبرى وتضعها على الطاولة
باحث في الشأن التركي: زيارة أردوغان الإقليمية تحمل ملفات كبرى وتضعها على الطاولة
سبوتنيك عربي
تناول الباحث في الشأن التركي، حمزة تكين، من أنقرة، جولة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإقليمية، مشيرا إلى أنها "ليست مجرد زيارة عابرة أو بروتوكولية، بل تحمل...
أخبار تركيا اليوم
السعودية
أخبار السعودية اليوم
رجب طيب أردوغان
العالم
أخبار العالم الآن
حصري
تقارير سبوتنيك
وأوضح تكين، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "زيارة أردوغان إلى المملكة العربية السعودية تأتي تحت العنوان الاقتصادي، لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين أنقرة والرياض وتحقيق أهداف استراتيجية واسعة في السياق التجاري".وأشار تكين، إلى السعي لتوسيع الشراكة في الصناعات الدفاعية بين تركيا والسعودية، ورغبة تركيا في إنشاء تحالف عسكري استخباراتي عربي-إسلامي حقيقي للدفاع المشترك، بآلية أمنية إقليمية قادرة على ردع العدوان وحماية المصالح المشتركة، بما يشبه "ناتو إسلامي"، لافتا إلى أن "الجانب الأميركي قد لا يكون ممتنا لهذه الخطوات، إلا أن تركيا تتمتع باستقلالية القرار وعلاقات جيدة مع واشنطن". كما اعتبر أن "القضية السورية تُعد من أولويات تركيا"، وأن "تعزيز التعاون التركي - السعودي يهدف إلى دعم الاستقرار في سوريا"، إضافة إلى "أهمية الملف الإيراني، مع المسعى العربي التركي المشترك لتجنيب المنطقة الحروب والتوصل إلى حلول دبلوماسية لتجنب التصعيد العسكري." مؤكدا أن "التوافق السعودي - التركي في هذه الملفات وفي الملفات الأخرى سيكون مؤثرا ويغير المعادلات".
باحث في الشأن التركي: زيارة أردوغان الإقليمية تحمل ملفات كبرى وتضعها على الطاولة

20:25 GMT 03.02.2026
حصري
تناول الباحث في الشأن التركي، حمزة تكين، من أنقرة، جولة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإقليمية، مشيرا إلى أنها "ليست مجرد زيارة عابرة أو بروتوكولية، بل تحمل ملفات كبرى وتضعها على الطاولة".
وأوضح تكين، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "زيارة أردوغان إلى المملكة العربية السعودية تأتي تحت العنوان الاقتصادي، لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين أنقرة والرياض وتحقيق أهداف استراتيجية واسعة في السياق التجاري".
وأضاف: "الرئيس التركي يحمل معه أيضا ملفات إقليمية مهمة، على رأسها قضية غزة، والسعي للشراكة مع الدول العربية المؤثرة لتثبيت الوضع الحالي والانتقال الى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، والمشاركة في إعادة الإعمار ومنع تجدد العدوان".
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2026
خلال لقائه بولي العهد السعودي.. أردوغان يؤكد استمرار تركيا في دعم مساعي إعادة إعمار غزة
19:31 GMT
وأشار تكين، إلى السعي لتوسيع الشراكة في الصناعات الدفاعية بين تركيا والسعودية، ورغبة تركيا في إنشاء تحالف عسكري استخباراتي عربي-إسلامي حقيقي للدفاع المشترك، بآلية أمنية إقليمية قادرة على ردع العدوان وحماية المصالح المشتركة، بما يشبه "ناتو إسلامي"، لافتا إلى أن "الجانب الأميركي قد لا يكون ممتنا لهذه الخطوات، إلا أن تركيا تتمتع باستقلالية القرار وعلاقات جيدة مع واشنطن".
كما اعتبر أن "القضية السورية تُعد من أولويات تركيا"، وأن "تعزيز التعاون التركي - السعودي يهدف إلى دعم الاستقرار في سوريا"، إضافة إلى "أهمية الملف الإيراني، مع المسعى العربي التركي المشترك لتجنيب المنطقة الحروب والتوصل إلى حلول دبلوماسية لتجنب التصعيد العسكري." مؤكدا أن "التوافق السعودي - التركي في هذه الملفات وفي الملفات الأخرى سيكون مؤثرا ويغير المعادلات".
