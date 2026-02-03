https://sarabic.ae/20260203/خلال-لقائه-بولي-العهد-السعودي-أردوغان-يؤكد-استمرار-تركيا-في-دعم-مساعي-إعادة-إعمار-غزة-1109957612.html

خلال لقائه بولي العهد السعودي.. أردوغان يؤكد استمرار تركيا في دعم مساعي إعادة إعمار غزة

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية وعالمية، بما في ذلك ملفات سوريا... 03.02.2026, سبوتنيك عربي

أخبار تركيا اليوم

السعودية

العالم العربي

الأخبار

ونقلت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم الثلاثاء، عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان بأن أردوغان التقى ولي العهد السعودي في إطار زيارته إلى الرياض.وقالت إن "الجانبين بحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية، والتعاون في مسائل الطاقة والصناعات الدفاعية والاستثمارات والتجارة والتكنولوجيا، وقضايا إقليمية وعالمية".فيما أكد الرئيس التركي عزم بلاده على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى من خلال اتخاذ خطوات في العديد من المجالات لا سيما الطاقة المتجددة والصناعات الدفاعية.وشدد أردوغان خلال اللقاء على استمرار تركيا في دعم مساعي إعادة إعمار غزة وضمان السلام الدائم في فلسطين، داعيا إلى ضرورة زيادة الجهود الرامية لإنهاء الأزمة الإنسانية بالقطاع.فيما أشار الرئيس التركي إلى أن الحفاظ على وحدة الأراضي السورية سيعود بالنفع ليس على تركيا فحسب، بل على المنطقة بأسرها، منوها بأن دعم تركيا لاستقرار سوريا سيستمر في العديد من المجالات، وأن أنقرة ستعمل بالتعاون مع الرياض لإعادة إعمار سوريا.وكانت الحكومة السورية قد توصلت مع قوات "قسد"، يوم الثلاثاء الماضي، إلى تفاهم بشأن وقف العمليات العسكرية على جميع خطوط الاشتباك، والبدء بدمج قوات "قسد" في مؤسسات الدولة، على أن يبدأ سريان الاتفاق خلال اليومين المقبلين.ونقل "تلفزيون سوريا"، عن مصادر، أنه "تم التوصل إلى تفاهم بين الحكومة السورية وقسد يفضي إلى وقف العمليات العسكرية وانتشار قوى الأمن الداخلي في الحسكة والقامشلي ومناطق أخرى".يشار إلى أن الحكومة السورية و"قسد" وقّعتا، في 18 يناير/ كانون الثاني 2026، اتفاقا يقضي بوقف إطلاق النار ودمج عناصر ومؤسسات "قسد" ضمن الدولة السورية، في وقت بدأت فيه أمريكا نقل آلاف المعتقلين من سجون "قسد" في سوريا إلى العراق، بعد تقدم القوات الحكومية شمالي وشمال شرقي البلاد.

السعودية

