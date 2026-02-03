خلال لقائه بولي العهد السعودي.. أردوغان يؤكد استمرار تركيا في دعم مساعي إعادة إعمار غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
11:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:54 GMT
6 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
17:19 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبيرة: لا أوراق ضغط على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
09:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
11:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
13:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
13:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الإسناد الروسي في مكافحة الإرهاب يطمئن النخب الإفريقية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260203/خلال-لقائه-بولي-العهد-السعودي-أردوغان-يؤكد-استمرار-تركيا-في-دعم-مساعي-إعادة-إعمار-غزة-1109957612.html
خلال لقائه بولي العهد السعودي.. أردوغان يؤكد استمرار تركيا في دعم مساعي إعادة إعمار غزة
خلال لقائه بولي العهد السعودي.. أردوغان يؤكد استمرار تركيا في دعم مساعي إعادة إعمار غزة
سبوتنيك عربي
بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية وعالمية، بما في ذلك ملفات سوريا... 03.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-03T19:31+0000
2026-02-03T19:31+0000
أخبار تركيا اليوم
السعودية
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103693/11/1036931194_0:196:3396:2106_1920x0_80_0_0_fe732c2cfc267299b676a845999c5a28.jpg
ونقلت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم الثلاثاء، عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان بأن أردوغان التقى ولي العهد السعودي في إطار زيارته إلى الرياض.وقالت إن "الجانبين بحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية، والتعاون في مسائل الطاقة والصناعات الدفاعية والاستثمارات والتجارة والتكنولوجيا، وقضايا إقليمية وعالمية".فيما أكد الرئيس التركي عزم بلاده على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى من خلال اتخاذ خطوات في العديد من المجالات لا سيما الطاقة المتجددة والصناعات الدفاعية.وشدد أردوغان خلال اللقاء على استمرار تركيا في دعم مساعي إعادة إعمار غزة وضمان السلام الدائم في فلسطين، داعيا إلى ضرورة زيادة الجهود الرامية لإنهاء الأزمة الإنسانية بالقطاع.فيما أشار الرئيس التركي إلى أن الحفاظ على وحدة الأراضي السورية سيعود بالنفع ليس على تركيا فحسب، بل على المنطقة بأسرها، منوها بأن دعم تركيا لاستقرار سوريا سيستمر في العديد من المجالات، وأن أنقرة ستعمل بالتعاون مع الرياض لإعادة إعمار سوريا.وكانت الحكومة السورية قد توصلت مع قوات "قسد"، يوم الثلاثاء الماضي، إلى تفاهم بشأن وقف العمليات العسكرية على جميع خطوط الاشتباك، والبدء بدمج قوات "قسد" في مؤسسات الدولة، على أن يبدأ سريان الاتفاق خلال اليومين المقبلين.ونقل "تلفزيون سوريا"، عن مصادر، أنه "تم التوصل إلى تفاهم بين الحكومة السورية وقسد يفضي إلى وقف العمليات العسكرية وانتشار قوى الأمن الداخلي في الحسكة والقامشلي ومناطق أخرى".يشار إلى أن الحكومة السورية و"قسد" وقّعتا، في 18 يناير/ كانون الثاني 2026، اتفاقا يقضي بوقف إطلاق النار ودمج عناصر ومؤسسات "قسد" ضمن الدولة السورية، في وقت بدأت فيه أمريكا نقل آلاف المعتقلين من سجون "قسد" في سوريا إلى العراق، بعد تقدم القوات الحكومية شمالي وشمال شرقي البلاد.
https://sarabic.ae/20240901/أردوغان-يؤكد-لابن-سلمان-أهمية-زيادة-الضغط-على-إسرائيل-بسبب-جرائهما-خاصة-في-قطاع-غزة-1092279944.html
https://sarabic.ae/20260203/قوات-الأمن-السورية-تدخل-مدينة-القامشلي-تنفيذا-لاتفاق-دمشق-وقسد-1109955654.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103693/11/1036931194_164:0:3232:2301_1920x0_80_0_0_12451c0dda01916897f2330789a6dffc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, السعودية, العالم العربي, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, السعودية, العالم العربي, الأخبار

خلال لقائه بولي العهد السعودي.. أردوغان يؤكد استمرار تركيا في دعم مساعي إعادة إعمار غزة

19:31 GMT 03.02.2026
© AP Photo / Uncreditedالرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2026
© AP Photo / Uncredited
تابعنا عبر
بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية وعالمية، بما في ذلك ملفات سوريا وغزة.
ونقلت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم الثلاثاء، عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان بأن أردوغان التقى ولي العهد السعودي في إطار زيارته إلى الرياض.
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في جدة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2024
أردوغان يؤكد لابن سلمان أهمية زيادة الضغط على إسرائيل بسبب جرائهما خاصة في قطاع غزة
1 سبتمبر 2024, 14:14 GMT
وقالت إن "الجانبين بحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية، والتعاون في مسائل الطاقة والصناعات الدفاعية والاستثمارات والتجارة والتكنولوجيا، وقضايا إقليمية وعالمية".
فيما أكد الرئيس التركي عزم بلاده على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى من خلال اتخاذ خطوات في العديد من المجالات لا سيما الطاقة المتجددة والصناعات الدفاعية.
وشدد أردوغان خلال اللقاء على استمرار تركيا في دعم مساعي إعادة إعمار غزة وضمان السلام الدائم في فلسطين، داعيا إلى ضرورة زيادة الجهود الرامية لإنهاء الأزمة الإنسانية بالقطاع.
فيما أشار الرئيس التركي إلى أن الحفاظ على وحدة الأراضي السورية سيعود بالنفع ليس على تركيا فحسب، بل على المنطقة بأسرها، منوها بأن دعم تركيا لاستقرار سوريا سيستمر في العديد من المجالات، وأن أنقرة ستعمل بالتعاون مع الرياض لإعادة إعمار سوريا.
مقتل مدني في قصف أمريكي استهدف منزلا في مناطق سيطرة الحكومة السورية بريف القامشلي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2026
قوات الأمن السورية تدخل مدينة القامشلي تنفيذا لاتفاق دمشق و"قسد"
18:21 GMT
وكانت الحكومة السورية قد توصلت مع قوات "قسد"، يوم الثلاثاء الماضي، إلى تفاهم بشأن وقف العمليات العسكرية على جميع خطوط الاشتباك، والبدء بدمج قوات "قسد" في مؤسسات الدولة، على أن يبدأ سريان الاتفاق خلال اليومين المقبلين.
ونقل "تلفزيون سوريا"، عن مصادر، أنه "تم التوصل إلى تفاهم بين الحكومة السورية وقسد يفضي إلى وقف العمليات العسكرية وانتشار قوى الأمن الداخلي في الحسكة والقامشلي ومناطق أخرى".
يشار إلى أن الحكومة السورية و"قسد" وقّعتا، في 18 يناير/ كانون الثاني 2026، اتفاقا يقضي بوقف إطلاق النار ودمج عناصر ومؤسسات "قسد" ضمن الدولة السورية، في وقت بدأت فيه أمريكا نقل آلاف المعتقلين من سجون "قسد" في سوريا إلى العراق، بعد تقدم القوات الحكومية شمالي وشمال شرقي البلاد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала