قوات الأمن السورية تدخل مدينة القامشلي تنفيذا لاتفاق دمشق و"قسد"

قوات الأمن السورية تدخل مدينة القامشلي تنفيذا لاتفاق دمشق و"قسد"

أكدت وزارة الداخلية السورية، اليوم الثلاثاء، أن وحدات تابعة لها بدأت دخول مدينة القامشلي في ريف محافظة الحسكة، من أجل تطبيق بنود الاتفاق مع قوات "قسد" ومباشرة... 03.02.2026, سبوتنيك عربي

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، مساء اليوم الثلاثاء، أن دخول القوات الأمنية السورية يأتي استمرارا لتنفيذ الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقوات "قسد".فيما أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، أن "عملية دخول قوى الأمن الداخلي إلى مدينة القامشلي تأتي ضمن خطة زمنية وبرنامج عمل واضح لاستكمال تطبيق جميع بنود الاتفاق، والتي تشمل استلام وإدارة المنشآت الحيوية في محافظة الحسكة، مثل المعابر ومطار القامشلي الدولي والحقول النفطية، لتفعيلها من جديد في خدمة الشعب السوري".ونقلت قناة "الإخبارية" السورية، عن نور الدين البابا، أن الانتشار يتم بالتنسيق مع الطرف المقابل داخل مدينة القامشلي، بعد أن انتشرت قوات الوزارة في مدينة الحسكة في خطوة مماثلة.وأكد أن "بنود الاتفاق تحل موضوع المقاتلين الأجانب، وتنص على دمج كوادر الأسايش التابعة لقسد ضمن صفوف ومرتبات وزارة الداخلية، مرحبا بكل الكوادر الوطنية السورية التي تخدم الشعب".وبشأن ما تردد عن اعتقالات بسبب الاحتفالات، شدد البابا على رفضه لهذا الأمر، منوها بأن الموضوع سيتم حله قريبا ومعربا عن شكر الوزارة للترحاب الكبير الذي استقبلت به قواتها في المناطق التي دخلتها.وأشار المتحدث باسم الداخلية السورية إلى ضرورة عدم استعمال أي أسلحة نارية في الاحتفالات، لأن هذا الأمر يهدد المدنيين والممتلكات العامة والخاصة، داعيا إلى "التمهل في موضوع التجمعات العامة في الفترة الأولى، لكونها ضرورية جداً لإعادة بناء الثقة بين كل المكونات السورية، على أن يحتفل الجميع لاحقا".وكانت الحكومة السورية قد توصلت مع قوات "قسد"، يوم الثلاثاء الماضي، إلى تفاهم بشأن وقف العمليات العسكرية على جميع خطوط الاشتباك، والبدء بدمج قوات "قسد" في مؤسسات الدولة، على أن يبدأ سريان الاتفاق خلال اليومين المقبلين.ونقل "تلفزيون سوريا"، عن مصادر، أنه "تم التوصل إلى تفاهم بين الحكومة السورية وقسد يفضي إلى وقف العمليات العسكرية وانتشار قوى الأمن الداخلي في الحسكة والقامشلي ومناطق أخرى".يشار إلى أن الحكومة السورية و"قسد" وقّعتا، في 18 يناير/ كانون الثاني 2026، اتفاقا يقضي بوقف إطلاق النار ودمج عناصر ومؤسسات "قسد" ضمن الدولة السورية، في وقت بدأت فيه أمريكا نقل آلاف المعتقلين من سجون "قسد" في سوريا إلى العراق، بعد تقدم القوات الحكومية شمالي وشمال شرقي البلاد.

