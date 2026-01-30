عربي
واشنطن: لا نزال ملتزمين بدعم تنفيذ الاتفاق التاريخي بين الحكومة السورية و"قسد"
واشنطن: لا نزال ملتزمين بدعم تنفيذ الاتفاق التاريخي بين الحكومة السورية و"قسد"
واشنطن: لا نزال ملتزمين بدعم تنفيذ الاتفاق التاريخي بين الحكومة السورية و"قسد"
سبوتنيك عربي
قالت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، إنها "مازالت ملتزمة بدعم التنفيذ الناجح للاتفاق التاريخي بين حكومة سوريا وقوات سوريا الديمقراطية "قسد". 30.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-30T21:15+0000
2026-01-30T21:15+0000
قسد
أخبار سوريا اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1e/1109823430_0:22:1001:585_1920x0_80_0_0_cbd474cf0382ebe3ac2eaf296aa9e213.jpg
وأضاف مكتب شؤون الشرق الأدنى التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نُشر على منصة "إكس": "سنواصل العمل عن كثب مع جميع الأطراف لتيسير عملية اندماج سلسة وفي الوقت المناسب، إن هذا الاتفاق يعزز وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها، بما يعود بالنفع على جميع أبناء شعبها".وتابع البيان الأمريكي: "بالتنسيق الوثيق مع شركائنا الإقليميين، نحن على أتم الاستعداد لضمان سير هذه المرحلة الانتقالية سلميا وفعالا، لتحقيق مصالحة دائمة وازدهار في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ونتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقاً لسوريا والمنطقة بأسرها".وأكد مصدر حكومي سوري، اليوم الجمعة، الاتفاق على وقف إطلاق شامل للنار مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والتفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين.ونقلت قناة "الإخبارية السورية"، اليوم الجمعة، عن مصدر حكومي، أنه تم الاتفاق على إيقاف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقوات "قسد" بموجب اتفاق شامل مع التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين.ويشمل الاتفاق "انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي لتعزيز الاستقرار وبدء عملية دمج القوات الأمنية في المنطقة".وأكد المصدر الحكومي أن الاتفاق يتضمن تشكيل فرقة عسكرية تضم ثلاثة ألوية من قوات "قسد"، إضافة إلى تشكيل لواء لقوات عين العرب - كوباني ضمن فرقة تابعة لمحافظة حلب.كما يتضمن الاتفاق دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية مع تثبيت الموظفين المدنيين والاتفاق على تسوية الحقوق المدنية والتربوية للمجتمع الكردي وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم.وأشار المصدر الحكومي السوري إلى أن "الاتفاق يهدف إلى توحيد الأراضي السورية وإنفاذ القانون وتحقيق عملية الدمج الكامل في المنطقة عبر تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية وتوحيد الجهود لإعادة بناء البلاد".وكانت الحكومة السورية قد توصلت مع قوات "قسد"، يوم الثلاثاء، إلى تفاهم بشأن وقف العمليات العسكرية على جميع خطوط الاشتباك، والبدء بدمج قوات "قسد" في مؤسسات الدولة، على أن يبدأ سريان الاتفاق خلال اليومين المقبلين.ونقل "تلفزيون سوريا"، عن مصادر، أنه "تم التوصل إلى تفاهم بين الحكومة السورية وقسد يفضي إلى وقف العمليات العسكرية وانتشار قوى الأمن الداخلي في الحسكة والقامشلي ومناطق أخرى".وكان الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) تبادلا الاتهامات بشأن خروقات اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ، مساء السبت الماضي، في حين تصاعدت الاشتباكات في مناطق شمالي وشرقي سوريا، ما أثار التساؤلات حول قدرة التهدئة على الصمود.وأعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية، الأحد الماضي، أن "الجيش تمكن من إسقاط عدة مسيرات انتحارية من نوع "FPV" أطلقتها "قسد" من مواقع تمركزها حول مدينة عين العرب شرق حلب، قبل أن تتمكن من استهداف منازل الأهالي وطرقهم في ناحية صرين، ما أسفر عن وقوع عدة إصابات".ودعت "قسد" الأطراف الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار إلى التدخل الفوري لوضع حد لهذه الخروقات، وإلزام القوات الحكومية بالالتزام الكامل بالاتفاق، وضمان حماية المدنيين دون تأخير أو تهاون.يشار إلى أن الحكومة السورية و"قسد" وقعتا، في 18 يناير/ كانون الثاني 2026، اتفاقا يقضي بوقف إطلاق النار ودمج عناصر ومؤسسات "قسد" ضمن الدولة السورية، في وقت بدأت فيه أمريكا نقل آلاف المعتقلين من سجون "قسد" في سوريا إلى العراق، بعد تقدم القوات الحكومية شمالي وشمال شرقي البلاد.
https://sarabic.ae/20260130/الدفاع-التركية-استمرار-قسد-بخرق-وقف-النار-يؤثر-سلبا-على-الاندماج-بسوريا-1109796714.html
https://sarabic.ae/20260127/إعلام-الحكومة-السورية-وقسد-تتوصلان-لاتفاق-بشأن-وقف-القتال-على-جميع-خطوط-الاشتباك-1109705101.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1e/1109823430_0:0:889:666_1920x0_80_0_0_a35f50e055312cfded9f73b1b09c38ff.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
قسد, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
قسد, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار

واشنطن: لا نزال ملتزمين بدعم تنفيذ الاتفاق التاريخي بين الحكومة السورية و"قسد"

21:15 GMT 30.01.2026
وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2026
© REUTERS Annabelle Gordon
تابعنا عبر
قالت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، إنها "مازالت ملتزمة بدعم التنفيذ الناجح للاتفاق التاريخي بين حكومة سوريا وقوات سوريا الديمقراطية "قسد".
وأضاف مكتب شؤون الشرق الأدنى التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نُشر على منصة "إكس": "سنواصل العمل عن كثب مع جميع الأطراف لتيسير عملية اندماج سلسة وفي الوقت المناسب، إن هذا الاتفاق يعزز وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها، بما يعود بالنفع على جميع أبناء شعبها".
وتابع البيان الأمريكي: "بالتنسيق الوثيق مع شركائنا الإقليميين، نحن على أتم الاستعداد لضمان سير هذه المرحلة الانتقالية سلميا وفعالا، لتحقيق مصالحة دائمة وازدهار في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ونتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقاً لسوريا والمنطقة بأسرها".
وأكد مصدر حكومي سوري، اليوم الجمعة، الاتفاق على وقف إطلاق شامل للنار مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والتفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين.
ونقلت قناة "الإخبارية السورية"، اليوم الجمعة، عن مصدر حكومي، أنه تم الاتفاق على إيقاف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقوات "قسد" بموجب اتفاق شامل مع التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين.
ويشمل الاتفاق "انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي لتعزيز الاستقرار وبدء عملية دمج القوات الأمنية في المنطقة".
قوات الحكومة السورية وأنصارها المحليون في وسط الرقة احتفالا باستعادة السيطرة على المدينة من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2026
الدفاع التركية: استمرار "قسد" بخرق وقف النار يؤثر سلبا على الاندماج بسوريا
07:17 GMT
وأكد المصدر الحكومي أن الاتفاق يتضمن تشكيل فرقة عسكرية تضم ثلاثة ألوية من قوات "قسد"، إضافة إلى تشكيل لواء لقوات عين العرب - كوباني ضمن فرقة تابعة لمحافظة حلب.
كما يتضمن الاتفاق دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية مع تثبيت الموظفين المدنيين والاتفاق على تسوية الحقوق المدنية والتربوية للمجتمع الكردي وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم.
وأشار المصدر الحكومي السوري إلى أن "الاتفاق يهدف إلى توحيد الأراضي السورية وإنفاذ القانون وتحقيق عملية الدمج الكامل في المنطقة عبر تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية وتوحيد الجهود لإعادة بناء البلاد".
وكانت الحكومة السورية قد توصلت مع قوات "قسد"، يوم الثلاثاء، إلى تفاهم بشأن وقف العمليات العسكرية على جميع خطوط الاشتباك، والبدء بدمج قوات "قسد" في مؤسسات الدولة، على أن يبدأ سريان الاتفاق خلال اليومين المقبلين.
ونقل "تلفزيون سوريا"، عن مصادر، أنه "تم التوصل إلى تفاهم بين الحكومة السورية وقسد يفضي إلى وقف العمليات العسكرية وانتشار قوى الأمن الداخلي في الحسكة والقامشلي ومناطق أخرى".
مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ينتشرون في الطبقة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2026
إعلام: الحكومة السورية و"قسد" تتوصلان لاتفاق بشأن وقف القتال على جميع خطوط الاشتباك
27 يناير, 19:22 GMT
وكان الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) تبادلا الاتهامات بشأن خروقات اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ، مساء السبت الماضي، في حين تصاعدت الاشتباكات في مناطق شمالي وشرقي سوريا، ما أثار التساؤلات حول قدرة التهدئة على الصمود.
وأعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية، الأحد الماضي، أن "الجيش تمكن من إسقاط عدة مسيرات انتحارية من نوع "FPV" أطلقتها "قسد" من مواقع تمركزها حول مدينة عين العرب شرق حلب، قبل أن تتمكن من استهداف منازل الأهالي وطرقهم في ناحية صرين، ما أسفر عن وقوع عدة إصابات".
ودعت "قسد" الأطراف الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار إلى التدخل الفوري لوضع حد لهذه الخروقات، وإلزام القوات الحكومية بالالتزام الكامل بالاتفاق، وضمان حماية المدنيين دون تأخير أو تهاون.
يشار إلى أن الحكومة السورية و"قسد" وقعتا، في 18 يناير/ كانون الثاني 2026، اتفاقا يقضي بوقف إطلاق النار ودمج عناصر ومؤسسات "قسد" ضمن الدولة السورية، في وقت بدأت فيه أمريكا نقل آلاف المعتقلين من سجون "قسد" في سوريا إلى العراق، بعد تقدم القوات الحكومية شمالي وشمال شرقي البلاد.
