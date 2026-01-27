https://sarabic.ae/20260127/إعلام-الحكومة-السورية-وقسد-تتوصلان-لاتفاق-بشأن-وقف-القتال-على-جميع-خطوط-الاشتباك-1109705101.html

إعلام: الحكومة السورية و"قسد" تتوصلان لاتفاق بشأن وقف القتال على جميع خطوط الاشتباك

إعلام: الحكومة السورية و"قسد" تتوصلان لاتفاق بشأن وقف القتال على جميع خطوط الاشتباك

سبوتنيك عربي

توصلت الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم الثلاثاء، إلى تفاهم بشأن وقف العمليات العسكرية على جميع خطوط الاشتباك، والبدء بدمج قوات "قسد" في... 27.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-27T19:22+0000

2026-01-27T19:22+0000

2026-01-27T19:22+0000

أخبار سوريا اليوم

العالم

العالم العربي

قسد

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/12/1109353373_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_247c57ce838fe4390e03deb95c02d298.jpg

ونقل تلفزيون "سوريا"، عن مصادر، أنه "تم التوصل إلى تفاهم بين الحكومة السورية وقسد يفضي إلى وقف العمليات العسكرية وانتشار قوى الأمن الداخلي في الحسكة والقامشلي ومناطق أخرى".وكان الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" تبادلا الاتهامات بشأن خروقات اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ، مساء السبت الماضي، في حين تصاعدت الاشتباكات في مناطق شمالي وشرقي سوريا، ما أثار التساؤلات حول قدرة التهدئة على الصمود.وأوضحت أن الهجمات أدت أيضا إلى تدمير 4 آليات للجيش، فيما استهدفت "قسد" طريق "M4" والقرى المحيطة به عدة مرات، ما أصاب عددا من المدنيين، وأكدت هيئة العمليات أنها تدرس الخيارات الميدانية للرد على هذه الهجمات لضمان حماية المدنيين ومواقع الجيش.في المقابل، أشار المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية إلى أن القوات الحكومية السورية واصلت ارتكاب "انتهاكات خطيرة ومتكررة" بحق المناطق السكنية في إقليمي الجزيرة وكوباني(عين العرب)، معتبرة ذلك خرقا صريحاً لبنود الاتفاق وتهديدا مباشرا لأمن المدنيين واستقرار المنطقة.ودعت "قسد" الأطراف الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار إلى التدخل الفوري لوضع حد لهذه الخروقات، وإلزام القوات الحكومية بالالتزام الكامل بالاتفاق، وضمان حماية المدنيين دون تأخير أو تهاون.يشار إلى أن الحكومة السورية و"قسد" وقعتا في 18 يناير/ كانون الثاني 2026 اتفاقا يقضي بوقف إطلاق النار ودمج عناصر ومؤسسات "قسد" ضمن الدولة السورية، في وقت بدأت فيه أمريكا نقل آلاف المعتقلين من سجون "قسد" في سوريا إلى العراق، بعد تقدم القوات الحكومية في شمال وشمال شرق البلاد.

https://sarabic.ae/20260126/اتهامات-وخروقات-متبادلة-هل-تنهار-التهدئة-المعلنة-بين-دمشق-وقسد-1109643659.html

https://sarabic.ae/20260122/قائد-قسد-ملتزمون-بالاندماج-في-سوريا-والحفاظ-على-وقف-إطلاق-النار-1109539930.html

https://sarabic.ae/20260127/أردوغان-اتفاق-18-يناير-بين-دمشق-وقسد-السبيل-الوحيد-للحل-السلمي-في-سوريا-1109691222.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, قسد