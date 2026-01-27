عربي
بث مباشر
إعلام: الحكومة السورية و"قسد" تتوصلان لاتفاق بشأن وقف القتال على جميع خطوط الاشتباك
إعلام: الحكومة السورية و"قسد" تتوصلان لاتفاق بشأن وقف القتال على جميع خطوط الاشتباك
سبوتنيك عربي
توصلت الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم الثلاثاء، إلى تفاهم بشأن وقف العمليات العسكرية على جميع خطوط الاشتباك، والبدء بدمج قوات "قسد" في... 27.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-27T19:22+0000
2026-01-27T19:22+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم
العالم العربي
قسد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/12/1109353373_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_247c57ce838fe4390e03deb95c02d298.jpg
ونقل تلفزيون "سوريا"، عن مصادر، أنه "تم التوصل إلى تفاهم بين الحكومة السورية وقسد يفضي إلى وقف العمليات العسكرية وانتشار قوى الأمن الداخلي في الحسكة والقامشلي ومناطق أخرى".وكان الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" تبادلا الاتهامات بشأن خروقات اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ، مساء السبت الماضي، في حين تصاعدت الاشتباكات في مناطق شمالي وشرقي سوريا، ما أثار التساؤلات حول قدرة التهدئة على الصمود.وأوضحت أن الهجمات أدت أيضا إلى تدمير 4 آليات للجيش، فيما استهدفت "قسد" طريق "M4" والقرى المحيطة به عدة مرات، ما أصاب عددا من المدنيين، وأكدت هيئة العمليات أنها تدرس الخيارات الميدانية للرد على هذه الهجمات لضمان حماية المدنيين ومواقع الجيش.في المقابل، أشار المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية إلى أن القوات الحكومية السورية واصلت ارتكاب "انتهاكات خطيرة ومتكررة" بحق المناطق السكنية في إقليمي الجزيرة وكوباني(عين العرب)، معتبرة ذلك خرقا صريحاً لبنود الاتفاق وتهديدا مباشرا لأمن المدنيين واستقرار المنطقة.ودعت "قسد" الأطراف الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار إلى التدخل الفوري لوضع حد لهذه الخروقات، وإلزام القوات الحكومية بالالتزام الكامل بالاتفاق، وضمان حماية المدنيين دون تأخير أو تهاون.يشار إلى أن الحكومة السورية و"قسد" وقعتا في 18 يناير/ كانون الثاني 2026 اتفاقا يقضي بوقف إطلاق النار ودمج عناصر ومؤسسات "قسد" ضمن الدولة السورية، في وقت بدأت فيه أمريكا نقل آلاف المعتقلين من سجون "قسد" في سوريا إلى العراق، بعد تقدم القوات الحكومية في شمال وشمال شرق البلاد.
توصلت الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم الثلاثاء، إلى تفاهم بشأن وقف العمليات العسكرية على جميع خطوط الاشتباك، والبدء بدمج قوات "قسد" في مؤسسات الدولة، على أن يبدأ سريان الاتفاق خلال اليومين المقبلين.
ونقل تلفزيون "سوريا"، عن مصادر، أنه "تم التوصل إلى تفاهم بين الحكومة السورية وقسد يفضي إلى وقف العمليات العسكرية وانتشار قوى الأمن الداخلي في الحسكة والقامشلي ومناطق أخرى".

وأفادت القناة التلفزيونية أن شروط الاتفاق تنص على "بقاء عناصر قسد داخل قراهم ومناطق انتشارهم الحالية، والبدء بترتيبات دمج قوات قسد في مؤسسات الدولة السورية وفق إطار سيتم الإعلان عن تفاصيله لاحقا، بالإضافة إلى وقف جميع العمليات العسكرية على جميع خطوط الاشتباك. وبدء تنفيذ الاتفاق سيكون خلال اليومين المقبلين".

أفراد من قوات الأمن العام السوري في حي الشيخ مقصود بعد سيطرتهم على المنطقة، في حلب، 10 يناير/ كانون الثاني 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2026
اتهامات وخروقات متبادلة... هل تنهار التهدئة المعلنة بين دمشق و"قسد"؟
أمس, 10:34 GMT
وكان الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" تبادلا الاتهامات بشأن خروقات اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ، مساء السبت الماضي، في حين تصاعدت الاشتباكات في مناطق شمالي وشرقي سوريا، ما أثار التساؤلات حول قدرة التهدئة على الصمود.

وأعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية، الأحد الماضي، أن "الجيش تمكن من إسقاط عدة مسيرات انتحارية من نوع "FPV" أطلقتها "قسد" من مواقع تمركزها حول مدينة عين العرب شرق حلب، قبل أن تتمكن من استهداف منازل الأهالي وطرقهم في ناحية صرين، ما أسفر عن وقوع عدة إصابات".

وأوضحت أن الهجمات أدت أيضا إلى تدمير 4 آليات للجيش، فيما استهدفت "قسد" طريق "M4" والقرى المحيطة به عدة مرات، ما أصاب عددا من المدنيين، وأكدت هيئة العمليات أنها تدرس الخيارات الميدانية للرد على هذه الهجمات لضمان حماية المدنيين ومواقع الجيش.
مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
قائد "قسد": ملتزمون بالاندماج في سوريا والحفاظ على وقف إطلاق النار
22 يناير, 21:18 GMT
في المقابل، أشار المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية إلى أن القوات الحكومية السورية واصلت ارتكاب "انتهاكات خطيرة ومتكررة" بحق المناطق السكنية في إقليمي الجزيرة وكوباني(عين العرب)، معتبرة ذلك خرقا صريحاً لبنود الاتفاق وتهديدا مباشرا لأمن المدنيين واستقرار المنطقة.
وأوضحت في بيان لها، أن الهجمات شملت محاور جنوب شرقي كوباني، حيث شنت القوات الحكومية هجوما بالمدرعات على محور بلدة الجلبية صباح الأحد، تم إحباطه، وتواصلت الهجمات على محور الريف الغربي للمدينة مستهدفة قرى زرك والقاسمية، مشيرة إلى أن هذه الهجمات أسفرت عن مقتل طفل وإصابة 3 آخرين من نفس العائلة نتيجة القصف المدفعي على قرية القاسمية، كما شنت القوات الحكومية هجمات بطائرات انتحارية على قرى "قري" و"الصفا"، مخلفةً أضرارا مادية، حسب البيان.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2026
أردوغان: اتفاق 18 يناير بين دمشق و"قسد" السبيل الوحيد للحل السلمي في سوريا
13:15 GMT
ودعت "قسد" الأطراف الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار إلى التدخل الفوري لوضع حد لهذه الخروقات، وإلزام القوات الحكومية بالالتزام الكامل بالاتفاق، وضمان حماية المدنيين دون تأخير أو تهاون.
يشار إلى أن الحكومة السورية و"قسد" وقعتا في 18 يناير/ كانون الثاني 2026 اتفاقا يقضي بوقف إطلاق النار ودمج عناصر ومؤسسات "قسد" ضمن الدولة السورية، في وقت بدأت فيه أمريكا نقل آلاف المعتقلين من سجون "قسد" في سوريا إلى العراق، بعد تقدم القوات الحكومية في شمال وشمال شرق البلاد.
