https://sarabic.ae/20260126/اتهامات-وخروقات-متبادلة-هل-تنهار-التهدئة-المعلنة-بين-دمشق-وقسد-1109643659.html

اتهامات وخروقات متبادلة... هل تنهار التهدئة المعلنة بين دمشق و"قسد"؟

اتهامات وخروقات متبادلة... هل تنهار التهدئة المعلنة بين دمشق و"قسد"؟

سبوتنيك عربي

تبادل الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) الاتهامات بشأن خروقات اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ، مساء السبت الماضي، في حين تصاعدت الاشتباكات... 26.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-26T10:34+0000

2026-01-26T10:34+0000

2026-01-26T10:34+0000

أخبار سوريا اليوم

قسد

أخبار العالم الآن

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1a/1109643443_0:107:1501:951_1920x0_80_0_0_c668028e2c3f985210e4fd4a503f4601.jpg

وأعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية، أمس الأحد، أن الجيش تمكن من إسقاط عدة مسيرات انتحارية من نوع "FPV" أطلقتها "قسد" من مواقع تمركزها حول مدينة عين العرب شرق حلب، قبل أن تتمكن من استهداف منازل الأهالي وطرقهم في ناحية صرين، ما أسفر عن وقوع عدة إصابات.وأكدت هيئة العمليات أنها تدرس الخيارات الميدانية للرد على هذه الهجمات لضمان حماية المدنيين ومواقع الجيش.في المقابل، أشار المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية إلى أن القوات الحكومية السورية واصلت ارتكاب "انتهاكات خطيرة ومتكررة" بحق المناطق السكنية في إقليمي الجزيرة وكوباني، معتبرة ذلك خرقا صريحاً لبنود الاتفاق وتهديدا مباشرا لأمن المدنيين واستقرار المنطقة.ودعت "قسد" الأطراف الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار إلى التدخل الفوري لوضع حد لهذه الخروقات، وإلزام القوات الحكومية بالالتزام الكامل بالاتفاق، وضمان حماية المدنيين دون تأخير أو تهاون.يشار إلى أن الحكومة السورية و"قسد" وقعتا في 18 يناير/ كانون الثاني 2026 اتفاقا يقضي بوقف إطلاق النار ودمج عناصر ومؤسسات "قسد" ضمن الدولة السورية، في وقت بدأت فيه أمريكا نقل آلاف المعتقلين من سجون "قسد" في سوريا إلى العراق، بعد تقدم القوات الحكومية في شمال وشمال شرق البلاد.وأفاد المركز الإعلامي لقوات "قسد"، أمس الأحد، بأن الاشتباكات العنيفة مستمرة منذ فجر اليوم الاثنين جنوب شرقي عين العرب، خاصة في بلدة الجلبية، حيث تصدت القوات لهجوم مكثف مصحوب بالقصف المدفعي، مع وصول تعزيزات معادية تشمل دبابات وتحليق مكثف لطائرات مسيرة تركية، مؤكدة أن الهجوم يمثل خرقاً للاتفاق الذي بدأ سريانه قبل يومين فقط.من جهته، أكد مدير إدارة التعاون الدولي السورية، قتيبة قاديش، إرسال قوافل إغاثية إلى عين العرب (24 شاحنة) وإلى القامشلي (32 شاحنة)، وطالب بعدم عرقلة مرورها، في وقت وصفت فيه هيئة العمليات هجمات "قسد" بأنها خرق صريح للاتفاق وتستدعي ردا عاجلا.وتأتي هذه التطورات في سياق جهود إدارة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، لضبط الأمن وبسط السيطرة على كامل الأراضي منذ رحيل نظام الرئيس السوري السابق، بشار الأسد، في ديسمبر/ كانون الأول 2024، في وقت يستمر فيه التوتر شمال وشرق البلاد بسبب الخروقات المتكررة والهجمات المتبادلة.

https://sarabic.ae/20260124/الدفاع-السورية-تعلن-تمديد-مهلة-وقف-إطلاق-النار-مع-قسد--1109598973.html

https://sarabic.ae/20260122/قائد-قسد-ملتزمون-بالاندماج-في-سوريا-والحفاظ-على-وقف-إطلاق-النار-1109539930.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, قسد, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار