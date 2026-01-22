قائد "قسد": ملتزمون بالاندماج في سوريا والحفاظ على وقف إطلاق النار

عربي
بوتين يجري محادثات مع ويتكوف وكوشنر بشأن التسوية في أوكرانيا- عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
09:16 GMT
19 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
10:03 GMT
25 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
10:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
17:03 GMT
29 د
بلا قيود
رامي الشاعر: لا يحق لماكرون التكلم عن القانون الدولي وهو يقود حملة معادية لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: البعثة الأممية لن تتمكن من إنهاء الخلافات إلا بتوافر إرادة حقيقية لدى الأطراف الليبية
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعلن طلب الانضمام إلى مجموعة بريكس
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: روسيا تعمل على تعزيز جهود المصالحة الفلسطينية باعتبارها شرطا أساسيا لأي تسوية مستدامة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
19:00 GMT
30 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260122/قائد-قسد-ملتزمون-بالاندماج-في-سوريا-والحفاظ-على-وقف-إطلاق-النار-1109539930.html
قائد "قسد": ملتزمون بالاندماج في سوريا والحفاظ على وقف إطلاق النار
قائد "قسد": ملتزمون بالاندماج في سوريا والحفاظ على وقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم الخميس، عقد اجتماع وصفته بـ"البناء والمثمر" مع وفد عسكري ودبلوماسي رفيع من أمريكا، في إقليم كردستان... 22.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-22T21:18+0000
2026-01-22T21:18+0000
أخبار سوريا اليوم
قسد
العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/08/1109029691_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f97e5a215725bcd0e4af030d48f50ac.jpg
وقال القائد العام لـ"قسد"، مظلوم عبدي، عبر منصة "إكس" إن "اللقاء تناول التطورات الأمنية في المنطقة، وناقش آليات فتح قنوات تفاوض سياسي مع السلطة الجديدة في سوريا".وأوضح في تغريدته أن الوفد الأمريكي ضم السفير توم براك، والأدميرال براد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، مشيرا إلى تقدير الجانب الكردي للدعم الأمريكي ولسياسات الرئيس دونالد ترامب الهادفة إلى ترسيخ وقف إطلاق النار.ورحب عبدي بجهود السفير توم براك لإعادة الأطراف إلى طاولة الحوار واستئناف المفاوضات بين "قسد" والحكومة السورية، معتبرا هذه المساعي "خطوة استراتيجية نحو إنهاء الصراع والتوصل إلى اتفاق شامل".وأكد قائد "قسد" التزام قواته بالعمل من أجل "اندماج حقيقي ومستقر" ضمن الهيكل السوري الجديد، مع التشديد على الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار القائم.وأعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري استمرار عملية الانتشار في منطقة الجزيرة، داعية قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى عدم التعرض للوحدات العسكرية، ضمن إطار الاتفاق الذي وقّعه الرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع الأحد الماضي، لوقف إطلاق النار وضمان الاندماج الكامل لـ"قسد" في الجيش السوري.وجاء الاتفاق بعد تطورات أمنية وعسكرية دراماتيكية، ويتضمن دمج جميع المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن هياكل الدولة، مع التزام "قسد" بتزويد دمشق بأسماء ضباط الجيش السابق شمال شرقي سوريا.وينص الاتفاق على التزام قيادة "قسد" بعدم دمج عناصر الجيش السابق في صفوفها، وتسليم محافظتي الرقة ودير الزور للحكومة السورية إداريا وعسكريا فورا، والانسحاب إلى شرق نهر الفرات تمهيداً لإعادة الانتشار.كما يشمل الاتفاق وقفا فوريا وشاملا لإطلاق النار على جميع الجبهات، ودمج أفراد "قسد" ضمن هياكل وزارتي الدفاع والداخلية على أساس فردي، وتسليم الحكومة المعابر الحدودية وحقول النفط في الحسكة.وينص الاتفاق على إصدار مرسوم رئاسي لتعيين محافظ الحسكة لضمان التمثيل المحلي، وإزالة الوجود العسكري الثقيل من مدينة عين العرب (كوباني)، وتشكيل قوة أمنية محلية من سكان المدينة مع الإبقاء على شرطة محلية تابعة إدارياً لوزارة الداخلية.وتضمن الاتفاق دمج إدارة سجناء تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول) والمخيمات ضمن هيكل الحكومة، مع اعتماد مرشحين من "قسد" لتولي مناصب عسكرية وأمنية ومدنية رفيعة، مع التزام الدولة بمواصلة مكافحة الإرهاب ضمن التحالف الدولي وبالتنسيق مع واشنطن.
https://sarabic.ae/20260122/الخارجية-السورية-قسد-تتحمل-مسؤولية-خرق-وقف-إطلاق-النار-وجميع-الخيارات-مفتوحة-1109513719.html
https://sarabic.ae/20260121/الجيش-السوري-يتهم-قسد-بخرق-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-1109485895.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/08/1109029691_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_6dcaf3e7039f497c6bad9fb7e3b145ba.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, قسد, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم, قسد, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية

قائد "قسد": ملتزمون بالاندماج في سوريا والحفاظ على وقف إطلاق النار

21:18 GMT 22.01.2026
© AP Photoمظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية
مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلنت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم الخميس، عقد اجتماع وصفته بـ"البناء والمثمر" مع وفد عسكري ودبلوماسي رفيع من أمريكا، في إقليم كردستان العراق.
وقال القائد العام لـ"قسد"، مظلوم عبدي، عبر منصة "إكس" إن "اللقاء تناول التطورات الأمنية في المنطقة، وناقش آليات فتح قنوات تفاوض سياسي مع السلطة الجديدة في سوريا".
وأوضح في تغريدته أن الوفد الأمريكي ضم السفير توم براك، والأدميرال براد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، مشيرا إلى تقدير الجانب الكردي للدعم الأمريكي ولسياسات الرئيس دونالد ترامب الهادفة إلى ترسيخ وقف إطلاق النار.
ورحب عبدي بجهود السفير توم براك لإعادة الأطراف إلى طاولة الحوار واستئناف المفاوضات بين "قسد" والحكومة السورية، معتبرا هذه المساعي "خطوة استراتيجية نحو إنهاء الصراع والتوصل إلى اتفاق شامل".
وأكد قائد "قسد" التزام قواته بالعمل من أجل "اندماج حقيقي ومستقر" ضمن الهيكل السوري الجديد، مع التشديد على الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار القائم.
الخارجية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
الخارجية السورية: "قسد" تتحمل مسؤولية خرق وقف إطلاق النار وجميع الخيارات مفتوحة
12:25 GMT
وأعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري استمرار عملية الانتشار في منطقة الجزيرة، داعية قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى عدم التعرض للوحدات العسكرية، ضمن إطار الاتفاق الذي وقّعه الرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع الأحد الماضي، لوقف إطلاق النار وضمان الاندماج الكامل لـ"قسد" في الجيش السوري.
وجاء الاتفاق بعد تطورات أمنية وعسكرية دراماتيكية، ويتضمن دمج جميع المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن هياكل الدولة، مع التزام "قسد" بتزويد دمشق بأسماء ضباط الجيش السابق شمال شرقي سوريا.
وينص الاتفاق على التزام قيادة "قسد" بعدم دمج عناصر الجيش السابق في صفوفها، وتسليم محافظتي الرقة ودير الزور للحكومة السورية إداريا وعسكريا فورا، والانسحاب إلى شرق نهر الفرات تمهيداً لإعادة الانتشار.
جنود من الجيش السوري يركبون دراجة نارية ويمرون بجانب مركبة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، والتي تُركت في شارع بالقرب من بلدة دير حافر، 17 يناير/ كانون الثاني 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2026
الجيش السوري يتهم "قسد" بخرق اتفاق وقف إطلاق النار
أمس, 17:18 GMT
كما يشمل الاتفاق وقفا فوريا وشاملا لإطلاق النار على جميع الجبهات، ودمج أفراد "قسد" ضمن هياكل وزارتي الدفاع والداخلية على أساس فردي، وتسليم الحكومة المعابر الحدودية وحقول النفط في الحسكة.
وينص الاتفاق على إصدار مرسوم رئاسي لتعيين محافظ الحسكة لضمان التمثيل المحلي، وإزالة الوجود العسكري الثقيل من مدينة عين العرب (كوباني)، وتشكيل قوة أمنية محلية من سكان المدينة مع الإبقاء على شرطة محلية تابعة إدارياً لوزارة الداخلية.
وتضمن الاتفاق دمج إدارة سجناء تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول) والمخيمات ضمن هيكل الحكومة، مع اعتماد مرشحين من "قسد" لتولي مناصب عسكرية وأمنية ومدنية رفيعة، مع التزام الدولة بمواصلة مكافحة الإرهاب ضمن التحالف الدولي وبالتنسيق مع واشنطن.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала