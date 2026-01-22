https://sarabic.ae/20260122/قائد-قسد-ملتزمون-بالاندماج-في-سوريا-والحفاظ-على-وقف-إطلاق-النار-1109539930.html

قائد "قسد": ملتزمون بالاندماج في سوريا والحفاظ على وقف إطلاق النار

قائد "قسد": ملتزمون بالاندماج في سوريا والحفاظ على وقف إطلاق النار

سبوتنيك عربي

أعلنت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم الخميس، عقد اجتماع وصفته بـ"البناء والمثمر" مع وفد عسكري ودبلوماسي رفيع من أمريكا، في إقليم كردستان... 22.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-22T21:18+0000

2026-01-22T21:18+0000

2026-01-22T21:18+0000

أخبار سوريا اليوم

قسد

العالم العربي

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/08/1109029691_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f97e5a215725bcd0e4af030d48f50ac.jpg

وقال القائد العام لـ"قسد"، مظلوم عبدي، عبر منصة "إكس" إن "اللقاء تناول التطورات الأمنية في المنطقة، وناقش آليات فتح قنوات تفاوض سياسي مع السلطة الجديدة في سوريا".وأوضح في تغريدته أن الوفد الأمريكي ضم السفير توم براك، والأدميرال براد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، مشيرا إلى تقدير الجانب الكردي للدعم الأمريكي ولسياسات الرئيس دونالد ترامب الهادفة إلى ترسيخ وقف إطلاق النار.ورحب عبدي بجهود السفير توم براك لإعادة الأطراف إلى طاولة الحوار واستئناف المفاوضات بين "قسد" والحكومة السورية، معتبرا هذه المساعي "خطوة استراتيجية نحو إنهاء الصراع والتوصل إلى اتفاق شامل".وأكد قائد "قسد" التزام قواته بالعمل من أجل "اندماج حقيقي ومستقر" ضمن الهيكل السوري الجديد، مع التشديد على الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار القائم.وأعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري استمرار عملية الانتشار في منطقة الجزيرة، داعية قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى عدم التعرض للوحدات العسكرية، ضمن إطار الاتفاق الذي وقّعه الرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع الأحد الماضي، لوقف إطلاق النار وضمان الاندماج الكامل لـ"قسد" في الجيش السوري.وجاء الاتفاق بعد تطورات أمنية وعسكرية دراماتيكية، ويتضمن دمج جميع المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن هياكل الدولة، مع التزام "قسد" بتزويد دمشق بأسماء ضباط الجيش السابق شمال شرقي سوريا.وينص الاتفاق على التزام قيادة "قسد" بعدم دمج عناصر الجيش السابق في صفوفها، وتسليم محافظتي الرقة ودير الزور للحكومة السورية إداريا وعسكريا فورا، والانسحاب إلى شرق نهر الفرات تمهيداً لإعادة الانتشار.كما يشمل الاتفاق وقفا فوريا وشاملا لإطلاق النار على جميع الجبهات، ودمج أفراد "قسد" ضمن هياكل وزارتي الدفاع والداخلية على أساس فردي، وتسليم الحكومة المعابر الحدودية وحقول النفط في الحسكة.وينص الاتفاق على إصدار مرسوم رئاسي لتعيين محافظ الحسكة لضمان التمثيل المحلي، وإزالة الوجود العسكري الثقيل من مدينة عين العرب (كوباني)، وتشكيل قوة أمنية محلية من سكان المدينة مع الإبقاء على شرطة محلية تابعة إدارياً لوزارة الداخلية.وتضمن الاتفاق دمج إدارة سجناء تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول) والمخيمات ضمن هيكل الحكومة، مع اعتماد مرشحين من "قسد" لتولي مناصب عسكرية وأمنية ومدنية رفيعة، مع التزام الدولة بمواصلة مكافحة الإرهاب ضمن التحالف الدولي وبالتنسيق مع واشنطن.

https://sarabic.ae/20260122/الخارجية-السورية-قسد-تتحمل-مسؤولية-خرق-وقف-إطلاق-النار-وجميع-الخيارات-مفتوحة-1109513719.html

https://sarabic.ae/20260121/الجيش-السوري-يتهم-قسد-بخرق-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-1109485895.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, قسد, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية