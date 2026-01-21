https://sarabic.ae/20260121/الجيش-السوري-يتهم-قسد-بخرق-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-1109485895.html

الجيش السوري يتهم "قسد" بخرق اتفاق وقف إطلاق النار

اتهمت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، اليوم الأربعاء، تنظيم "قسد" بخرق اتفاق وقف إطلاق النار مع الدولة السورية. 21.01.2026, سبوتنيك عربي

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، مساء اليوم الأربعاء، بأن الجيش السوري اتهم "قسد" بخرق الاتفاق وقيامها بعدة استهدافات أبرزها استهداف مقر عسكري يحتوي مواد متفجرة وطائرات انتحارية، وهو موقع سابق للتنظيم داخل معبر اليعربية بريف الحسكة.وأكدت الوكالة أن "استهداف المقر العسكري قد أدى إلى مقتل جنديين من جنود الجيش السوري وإصابة آخرين، وتدمير دبابة للجيش كما استهدف التنظيم آلية للجيش بمحيط بلدة صرين بطائرة انتحارية، ما أدى لدمارها بينما استهدف سيارة للجيش بمحيط صرين بطائرة انتحارية ما أدى لاحتراقها".وقالت هيئة العمليات بالجيش السوري: "نعتبر هذه الأفعال تصعيدا خطيرا وخرقا واضحا لوقف إطلاق النار ورغبة من تنظيم قسد باستمرار استهداف السوريين وجيشهم وضرب كل الاتفاقات السابقة بعرض الحائط".وأكدت أن "تنظيم قسد استهدف قواتنا المتواجدة في قرية خراب عشق شرق حلب بقذائف المدفعية كما استهدف قواتنا في صوامع العالية بريف الحسكة بقذائف المدفعية".ومن جانبها، أكدت وزارة الدفاع السورية أنه "تم استهداف معمل لتصنيع العبوات الناسفة والذخائر قرب معبر اليعربية في ريف محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، ما أسفر عن مقتل 7 جنود بالجيش السوري وإصابة 20 آخرين".وأوضحت الرئاسة السورية في بيان أنه تم الاتفاق على منح "قسد" مدة أربعة أيام للتشاور من أجل وضع خطة تفصيلية لآلية دمج المناطق عمليا، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".وأضاف: "كما تم التأكيد على أن القوات العسكرية السورية لن تدخل القرى الكردية، وأنه لن تتواجد أي قوات مسلحة في تلك القرى باستثناء قوات أمن محلية من أبناء المنطقة وفقا للاتفاق".وأشارت الرئاسة السورية في بيانها إلى أن "مظلوم عبدي سيقوم بطرح مرشح من "قسد" لمنصب مساعد وزير الدفاع، إضافة إلى اقتراح مرشح لمنصب محافظ الحسكة، وأسماء للتمثيل في مجلس الشعب وقائمة أفراد للتوظيف ضمن مؤسسات الدولة السورية".

