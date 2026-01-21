عربي
"قسد" تنفي صحة اتهام وزارة الدفاع السورية لها باستهداف معمل عبوات ناسفة في ريف الحسكة
"قسد" تنفي صحة اتهام وزارة الدفاع السورية لها باستهداف معمل عبوات ناسفة في ريف الحسكة
نفت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، اليوم الأربعاء، الاتهامات التي وجهتها لها وزارة الدفاع السورية، باستهداف معمل عبوات ناسفة في ريف الحسكة.
وقالت "قسد" في بيان لها: "ننفي بشكل قاطع الادعاءات التي أدلى بها وزير الدفاع في حكومة دمشق، والتي زعم فيها أن قواتنا نفذت هجوما استهدف مستودعا للذخيرة في منطقة تل كوجر/ اليعربية".وبحسب وزارة الدفاع السورية فإنه "تم استهداف معمل لتصنيع العبوات الناسفة والذخائر قرب معبر اليعربية في ريف محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، ما أسفر عن مقتل 7 جنود بالجيش السوري وإصابة 20 آخرين".وأوضحت الرئاسة السورية في بيان أنه تم الاتفاق على منح "قسد" مدة أربعة أيام للتشاور من أجل وضع خطة تفصيلية لآلية دمج المناطق عمليا، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".وأضاف: "كما تم التأكيد على أن القوات العسكرية السورية لن تدخل القرى الكردية، وأنه لن تتواجد أي قوات مسلحة في تلك القرى باستثناء قوات أمن محلية من أبناء المنطقة وفقا للاتفاق".وأشارت الرئاسة السورية في بيانها إلى أن "مظلوم عبدي سيقوم بطرح مرشح من "قسد" لمنصب مساعد وزير الدفاع، إضافة إلى اقتراح مرشح لمنصب محافظ الحسكة، وأسماء للتمثيل في مجلس الشعب وقائمة أفراد للتوظيف ضمن مؤسسات الدولة السورية".أردوغان وترامب يؤكدان دعمهما لوحدة الأراضي السورية وسلامتهاوزارة الدفاع السورية: مستعدون لتسلم سجون عناصر "داعش" ونؤكد التزامنا بمحاربة التنظيم الإرهابي
عناصر قوات قسد (قوات سوريا الديمقراطية) المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2026
نفت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، اليوم الأربعاء، الاتهامات التي وجهتها لها وزارة الدفاع السورية، باستهداف معمل عبوات ناسفة في ريف الحسكة.
وقالت "قسد" في بيان لها: "ننفي بشكل قاطع الادعاءات التي أدلى بها وزير الدفاع في حكومة دمشق، والتي زعم فيها أن قواتنا نفذت هجوما استهدف مستودعا للذخيرة في منطقة تل كوجر/ اليعربية".

وأضافت: "نؤكد أنه لم يكن لقواتنا أي نشاط عسكري في تلك المنطقة، كما لم ننفذ أي عملية من هذا النوع، وبحسب المعلومات المؤكدة المتوفرة لدينا، فإن الانفجار الذي وقع نجم عن حادث أثناء قيام فصائل دمشق بنقل الذخيرة، ولا علاقة لقواتنا به من قريب أو بعيد".

وبحسب وزارة الدفاع السورية فإنه "تم استهداف معمل لتصنيع العبوات الناسفة والذخائر قرب معبر اليعربية في ريف محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، ما أسفر عن مقتل 7 جنود بالجيش السوري وإصابة 20 آخرين".
ترامب يصدم الكرد... هل تفضل واشنطن الشراكة مع دمشق بدلا من "قسد" لمحاربة التطرف؟
07:22 GMT

وأعلنت الرئاسة السورية، يوم أمس الثلاثاء، أنه تم التوصل إلى تفاهم مشترك بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، حول عدد من القضايا المتعلقة بمستقبل محافظة الحسكة.

وأوضحت الرئاسة السورية في بيان أنه تم الاتفاق على منح "قسد" مدة أربعة أيام للتشاور من أجل وضع خطة تفصيلية لآلية دمج المناطق عمليا، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

وتابع البيان: "في حال الاتفاق، لن تدخل القوات السورية مراكز مدينتي الحسكة والقامشلي وستبقى على أطرافهما، على أن تتم لاحقا مناقشة الجدول الزمني والتفاصيل الخاصة بالدمج السلمي لمحافظة الحسكة بما في ذلك مدينة القامشلي".

وأضاف: "كما تم التأكيد على أن القوات العسكرية السورية لن تدخل القرى الكردية، وأنه لن تتواجد أي قوات مسلحة في تلك القرى باستثناء قوات أمن محلية من أبناء المنطقة وفقا للاتفاق".
وأشارت الرئاسة السورية في بيانها إلى أن "مظلوم عبدي سيقوم بطرح مرشح من "قسد" لمنصب مساعد وزير الدفاع، إضافة إلى اقتراح مرشح لمنصب محافظ الحسكة، وأسماء للتمثيل في مجلس الشعب وقائمة أفراد للتوظيف ضمن مؤسسات الدولة السورية".
