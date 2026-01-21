ترامب يصدم الكرد... هل تفضل واشنطن الشراكة مع دمشق بدلا من "قسد" لمحاربة التطرف؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
من الملعب
"نقطة" بين برشلونة وريال مدريد... وفرصة آرسنال الأخيرة لتحقيق اللقب
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
جوي أوردز.. حين تتحول الفنون إلى قوة اقتصادية وثقافية!
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
17:03 GMT
12 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
17:15 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: الدول الأوروبية أصبحت كطفل بالغ ما زال يعيش على نفقة والديه
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
87 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
09:16 GMT
19 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
10:03 GMT
25 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
10:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
17:03 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260121/ترامب-يصدم-الكرد-هل-تفضل-واشنطن-الشراكة-مع-دمشق-بدلا-من-قسد-لمحاربة-التطرف؟-1109465272.html
ترامب يصدم الكرد... هل تفضل واشنطن الشراكة مع دمشق بدلا من "قسد" لمحاربة التطرف؟
ترامب يصدم الكرد... هل تفضل واشنطن الشراكة مع دمشق بدلا من "قسد" لمحاربة التطرف؟
سبوتنيك عربي
قال مدير إدارة الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية السورية، قتيبة إدلبي، إن الولايات المتحدة باتت تفضّل الشراكة مع الحكومة السورية في محاربة تنظيم "داعش"،... 21.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-21T07:22+0000
2026-01-21T07:22+0000
قسد
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/12/1109353373_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_247c57ce838fe4390e03deb95c02d298.jpg
وأضاف إدلبي، في تصريحات تلفزيونية، أن واشنطن تعتبر أن الشراكة الاستراتيجية في مكافحة الإرهاب هي مع الدولة السورية، مشيراً إلى أن تراجع "قسد" عن اتفاق وقف إطلاق النار السابق وضع الإدارة الأمريكية في موقف محرج.وأوضح المسؤول السوري أن الولايات المتحدة أكدت عدم معارضتها لتقدم الجيش السوري من أجل بسط سيطرة الدولة على كامل الأراضي، مشدداً على ضرورة اندماج "قسد" تحت مظلة الحكومة المركزية.وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم براك، قد وصف عرض الاندماج، الذي يتضمن منح حقوق المواطنة والحماية الثقافية والمشاركة السياسية، بأنه "أعظم فرصة" للأكراد، مؤكداً أن الهدف الأساسي لقوات سوريا الديمقراطية في محاربة "داعش" قد تحقق إلى حد بعيد، وأن الولايات المتحدة لا تملك مصلحة طويلة الأمد في الإبقاء على وجودها العسكري في سوريا.وتأتي هذه التطورات في ظل تحوّل ملحوظ في موقف واشنطن تجاه القوات الكردية منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه العام الماضي، حيث أكدت الإدارة الأمريكية دعمها لوحدة سوريا ورفضها لأي صيغة فدرالية أو لامركزية سياسية، وهي مطالب كانت "قسد" تسعى إلى تحقيقها.وكان ترامب قد لمح أخيرا إلى ما يشبه انتهاء الدعم العسكري والمالي لقوات سوريا الديمقراطية، قائلاً إن الدعم الذي قدّم سابقاً للأكراد كان يخدم مصالحهم بالدرجة الأولى، مع التأكيد على استمرار التنسيق ومحاولة حمايتهم.وزارة الدفاع السورية: مستعدون لتسلم سجون عناصر "داعش" ونؤكد التزامنا بمحاربة التنظيم الإرهابي
https://sarabic.ae/20260120/السوداني-والشرع-يؤكدان-هاتفيا-حرص-العراق-وسوريا-على-أمن-الحدود-المشتركة-1109456151.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/12/1109353373_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7c139778f4d6a1678925c1ff65520d40.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
قسد, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
قسد, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

ترامب يصدم الكرد... هل تفضل واشنطن الشراكة مع دمشق بدلا من "قسد" لمحاربة التطرف؟

07:22 GMT 21.01.2026
© REUTERS / Orhan Qeremanمقاتلو قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ينتشرون في الطبقة
مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ينتشرون في الطبقة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2026
© REUTERS / Orhan Qereman
تابعنا عبر
قال مدير إدارة الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية السورية، قتيبة إدلبي، إن الولايات المتحدة باتت تفضّل الشراكة مع الحكومة السورية في محاربة تنظيم "داعش"، مؤكدًا أن الدور الذي أدّته قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في هذا الملف قد انتهى إلى حد كبير.
وأضاف إدلبي، في تصريحات تلفزيونية، أن واشنطن تعتبر أن الشراكة الاستراتيجية في مكافحة الإرهاب هي مع الدولة السورية، مشيراً إلى أن تراجع "قسد" عن اتفاق وقف إطلاق النار السابق وضع الإدارة الأمريكية في موقف محرج.
وأوضح المسؤول السوري أن الولايات المتحدة أكدت عدم معارضتها لتقدم الجيش السوري من أجل بسط سيطرة الدولة على كامل الأراضي، مشدداً على ضرورة اندماج "قسد" تحت مظلة الحكومة المركزية.

وجاءت هذه التصريحات بعد إعلان السلطات السورية وقف إطلاق النار مع القوات الكردية، عقب استعادة مساحات واسعة من الأراضي شمال شرقي البلاد، ومنح "قسد" مهلة أربعة أيام للموافقة على الاندماج في مؤسسات الدولة، وهو خيار حثّت عليه واشنطن، بحسب مصادر رسمية.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم براك، قد وصف عرض الاندماج، الذي يتضمن منح حقوق المواطنة والحماية الثقافية والمشاركة السياسية، بأنه "أعظم فرصة" للأكراد، مؤكداً أن الهدف الأساسي لقوات سوريا الديمقراطية في محاربة "داعش" قد تحقق إلى حد بعيد، وأن الولايات المتحدة لا تملك مصلحة طويلة الأمد في الإبقاء على وجودها العسكري في سوريا.
جنود الجيش العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2026
السوداني والشرع يؤكدان هاتفيا حرص العراق وسوريا على أمن الحدود المشتركة
أمس, 20:26 GMT
في المقابل، أعلنت "قسد" قبولها باتفاق وقف إطلاق النار مع دمشق، مؤكدة أنها لن تشارك في أي عمل عسكري ما لم تتعرض لهجوم.
وتأتي هذه التطورات في ظل تحوّل ملحوظ في موقف واشنطن تجاه القوات الكردية منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه العام الماضي، حيث أكدت الإدارة الأمريكية دعمها لوحدة سوريا ورفضها لأي صيغة فدرالية أو لامركزية سياسية، وهي مطالب كانت "قسد" تسعى إلى تحقيقها.
وكان ترامب قد لمح أخيرا إلى ما يشبه انتهاء الدعم العسكري والمالي لقوات سوريا الديمقراطية، قائلاً إن الدعم الذي قدّم سابقاً للأكراد كان يخدم مصالحهم بالدرجة الأولى، مع التأكيد على استمرار التنسيق ومحاولة حمايتهم.
وزارة الدفاع السورية: مستعدون لتسلم سجون عناصر "داعش" ونؤكد التزامنا بمحاربة التنظيم الإرهابي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала