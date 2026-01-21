https://sarabic.ae/20260121/أردوغان-وترامب-يؤكدان-دعمهما-لوحدة-الأراضي-السورية-وسلامتها-1109459448.html

أردوغان وترامب يؤكدان دعمهما لوحدة الأراضي السورية وسلامتها

أردوغان وترامب يؤكدان دعمهما لوحدة الأراضي السورية وسلامتها

أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، تناول خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة إلى التطورات الإقليمية...

وأكد أردوغان، خلال الاتصال، أن تركيا تتابع عن كثب التطورات في سوريا، مشددًا على أن وحدة سوريا وسلامة أراضيها تمثل أهمية كبيرة لتركيا.ووفقا لقناة "TRT" التركية، "تم التطرق إلى جهود مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي، ووضع عناصر التنظيم المحتجزين في السجون داخل سوريا".وأشار الرئيس التركي إلى أن "سوريا الخالية من الإرهاب والتي تنعم بالسلام ستسهم في استقرار المنطقة"، مؤكدًا استمرار جهود تركيا لإحلال السلام في غزة والعمل بالتنسيق مع الولايات المتحدة لتحقيق هذا الهدف.واختتم أردوغان، الاتصال بشكر ترامب على دعوته لحضور اجتماع مجلس السلام حول غزة، مشددًا على أهمية التعاون الدولي لتحقيق الاستقرار في المنطقة.وفي وقت سابق، أكدت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، استمرار عملية الانتشار في منطقة الجزيرة العربية، داعيةً قوات سوريا الديمقراطية "قسد" إلى عدم التعرض للوحدات العسكرية، في إطار الاتفاق الذي وقّعه الرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع، أمس الأحد، لوقف إطلاق النار والاندماج الكامل لـ"قسد" في الجيش السوري.وجاء الاتفاق بين الحكومة السورية و"قسد"، بعد تطورات أمنية وعسكرية دراماتيكية خلال الأيام القليلة الماضية، متضمنًا مجموعة من البنود.ومن بين تلك البنود، دمج جميع المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد، ضمن مؤسسات الدولة وهياكلها، على أن تلتزم "قسد" بتزويد دمشق بأسماء ضباط الجيش السابق إبان حكم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، شمال شرقي سوريا.ووفقا لنص الاتفاق، تلتزم قيادة "قسد" بالامتناع عن دمج عناصر الجيش السابق في صفوفها، مع تسليم محافظتي الرقة ودير الزور إداريا وعسكريا للحكومة السورية بشكل فوري، فضلا عن انسحاب "قسد" إلى شرق نهر الفرات، تمهيدا لإعادة الانتشار.وشمل الاتفاق وقفا فوريا وشاملا لإطلاق النار على جميع الجبهات وخطوط التماس، مع دمج أفراد "قسد" ضمن هياكل وزارتي الدفاع والداخلية على أساس فردي، واستلام الحكومة كل المعابر الحدودية وحقول النفط في الحسكة.وينص الاتفاق على إصدار مرسوم رئاسي بتعيين مرشح لتولي منصب محافظ الحسكة ضمانة للتمثيل المحلي، وإزالة الوجود العسكري الثقيل من مدينة عين العرب كوباني، وتشكيل قوة أمنية فيها من سكان المدينة، مع الإبقاء على قوة شرطة محلية ترتبط إداريا بوزارة الداخلية.وتضمنت بنود الاتفاق "دمج الجهة المسؤولة عن سجناء تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودوليا) والمخيمات ضمن الحكومة، مع اعتماد مرشحين من قوات "قسد" لتولي مناصب عسكرية وأمنية ومدنية رفيعة ضمن هيكل الدولة، مع التزام الدولة بمواصلة مكافحة الإرهاب كعضو بالتحالف الدولي وبالتنسيق مع واشنطن".ويأتي هذا التطور، في وقت أوضح فيه قائد قوات "قسد"، مظلوم عبدي، أنه سيزور دمشق اليوم الاثنين، للقاء الشرع، مضيفًا أنه "سيوضح بنود الاتفاق في الأيام المقبلة".

