وزيرا الدفاع السوري والتركي يبحثان تطورات الأوضاع في حلب ويؤكدان دعم وحدة سوريا
وزيرا الدفاع السوري والتركي يبحثان تطورات الأوضاع في حلب ويؤكدان دعم وحدة سوريا
بحث وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، اليوم السبت، خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي، يشار غولر، التطورات الأخيرة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية في محافظة حلب... 10.01.2026, سبوتنيك عربي
وجاء في بيان وزارة الدفاع السورية: "أجرى وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي يشار غولر، جرى خلاله بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وناقش الجانبان التطورات الأخيرة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية في محافظة حلب".وأضاف البيان: "أبدى يشار غولر دعمه للدولة السورية في مساعيها لبسط سيادتها على كامل أراضي الجمهورية العربية السورية".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش السوري، اليوم السبت، عزمه وقف جميع العمليات العسكرية داخل حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، اعتبارًا من الساعة 3 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، وجاء في بيان هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، نقلته وكالة "سانا" السورية للأنباء: "نعلن عن وقف جميع العمليات العسكرية داخل حي الشيخ مقصود بحلب بدءً من الساعة 03:00 بعد الظهر".بدورها، نفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم السبت، وقف إطلاق النار الذي أعلنته وزارة الدفاع السورية في حي الشيخ مقصود بمحافظة حلب شمالي سوريا، وقالت "قسد"، في بيان لها، إن "ادعاء حكومة دمشق وقف إطلاق النار والمعارك في حي الشيخ مقصود محاولة لتضليل الرأي العام".
الأخبار
وزيرا الدفاع السوري والتركي يبحثان تطورات الأوضاع في حلب ويؤكدان دعم وحدة سوريا
بحث وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، اليوم السبت، خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي، يشار غولر، التطورات الأخيرة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية في محافظة حلب السورية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع السورية: "أجرى وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي يشار غولر، جرى خلاله بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وناقش الجانبان التطورات الأخيرة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية في محافظة حلب".
وأضاف البيان: "أبدى يشار غولر دعمه للدولة السورية في مساعيها لبسط سيادتها على كامل أراضي الجمهورية العربية السورية".
وبحسب البيان، أكد الطرفان في ختام الاتصال أهمية استمرار التعاون والتنسيق بما يحقق وحدة سوريا ويحافظ على أمنها واستقرارها.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش السوري، اليوم السبت، عزمه وقف جميع العمليات العسكرية داخل حي الشيخ مقصود بمدينة حلب
، اعتبارًا من الساعة 3 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، وجاء في بيان هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، نقلته وكالة "سانا" السورية للأنباء: "نعلن عن وقف جميع العمليات العسكرية داخل حي الشيخ مقصود بحلب بدءً من الساعة 03:00 بعد الظهر".
بدورها، نفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم السبت، وقف إطلاق النار الذي أعلنته وزارة الدفاع السورية في حي الشيخ مقصود
بمحافظة حلب شمالي سوريا، وقالت "قسد"، في بيان لها، إن "ادعاء حكومة دمشق وقف إطلاق النار والمعارك في حي الشيخ مقصود محاولة لتضليل الرأي العام".