https://sarabic.ae/20260110/وزيرا-الدفاع-السوري-والتركي-يبحثان-تطورات-الأوضاع-في-حلب-ويؤكدان-دعم-وحدة-سوريا-1109100957.html
وزيرا الدفاع السوري والتركي يبحثان تطورات الأوضاع في حلب ويؤكدان دعم وحدة سوريا
وزيرا الدفاع السوري والتركي يبحثان تطورات الأوضاع في حلب ويؤكدان دعم وحدة سوريا
سبوتنيك عربي
بحث وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، اليوم السبت، خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي، يشار غولر، التطورات الأخيرة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية في محافظة حلب... 10.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-10T17:53+0000
2026-01-10T17:53+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار تركيا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/08/1109034735_0:0:1396:785_1920x0_80_0_0_8a7271fdee2b91e85f2add0f1ca4ee53.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع السورية: "أجرى وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي يشار غولر، جرى خلاله بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وناقش الجانبان التطورات الأخيرة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية في محافظة حلب".وأضاف البيان: "أبدى يشار غولر دعمه للدولة السورية في مساعيها لبسط سيادتها على كامل أراضي الجمهورية العربية السورية".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش السوري، اليوم السبت، عزمه وقف جميع العمليات العسكرية داخل حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، اعتبارًا من الساعة 3 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، وجاء في بيان هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، نقلته وكالة "سانا" السورية للأنباء: "نعلن عن وقف جميع العمليات العسكرية داخل حي الشيخ مقصود بحلب بدءً من الساعة 03:00 بعد الظهر".بدورها، نفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم السبت، وقف إطلاق النار الذي أعلنته وزارة الدفاع السورية في حي الشيخ مقصود بمحافظة حلب شمالي سوريا، وقالت "قسد"، في بيان لها، إن "ادعاء حكومة دمشق وقف إطلاق النار والمعارك في حي الشيخ مقصود محاولة لتضليل الرأي العام".
https://sarabic.ae/20260110/باراك-الخارجية-الأمريكية-مستعدة-لتيسير-حوار-بناء-بين-الحكومة-السورية-وقوات-سوريا-الديمقراطية-1109096495.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/08/1109034735_0:0:1048:785_1920x0_80_0_0_5458178875eb69d49379390802f3d57c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

وزيرا الدفاع السوري والتركي يبحثان تطورات الأوضاع في حلب ويؤكدان دعم وحدة سوريا

17:53 GMT 10.01.2026
الأوضاع في حلب بسبب الاشتباكات بين قسد والقوات الحكومية السورية
الأوضاع في حلب بسبب الاشتباكات بين قسد والقوات الحكومية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2026
© Photo / x.com
تابعنا عبر
بحث وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، اليوم السبت، خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي، يشار غولر، التطورات الأخيرة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية في محافظة حلب السورية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع السورية: "أجرى وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي يشار غولر، جرى خلاله بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وناقش الجانبان التطورات الأخيرة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية في محافظة حلب".
وأضاف البيان: "أبدى يشار غولر دعمه للدولة السورية في مساعيها لبسط سيادتها على كامل أراضي الجمهورية العربية السورية".

وبحسب البيان، أكد الطرفان في ختام الاتصال أهمية استمرار التعاون والتنسيق بما يحقق وحدة سوريا ويحافظ على أمنها واستقرارها.

المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توماس باراك - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2026
باراك: الخارجية الأمريكية مستعدة لتيسير حوار بناء بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية
16:23 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش السوري، اليوم السبت، عزمه وقف جميع العمليات العسكرية داخل حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، اعتبارًا من الساعة 3 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، وجاء في بيان هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، نقلته وكالة "سانا" السورية للأنباء: "نعلن عن وقف جميع العمليات العسكرية داخل حي الشيخ مقصود بحلب بدءً من الساعة 03:00 بعد الظهر".
بدورها، نفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم السبت، وقف إطلاق النار الذي أعلنته وزارة الدفاع السورية في حي الشيخ مقصود بمحافظة حلب شمالي سوريا، وقالت "قسد"، في بيان لها، إن "ادعاء حكومة دمشق وقف إطلاق النار والمعارك في حي الشيخ مقصود محاولة لتضليل الرأي العام".
