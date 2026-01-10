https://sarabic.ae/20260110/الجيش-السوري-يعلن-وقف-العمليات-العسكرية-داخل-حي-الشيخ-مقصود-في-مدينة-حلب-1109086538.html

الجيش السوري يعلن وقف العمليات العسكرية داخل حي الشيخ مقصود في مدينة حلب

الجيش السوري يعلن وقف العمليات العسكرية داخل حي الشيخ مقصود في مدينة حلب

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش السوري، اليوم السبت، عزمه وقف جميع العمليات العسكرية داخل حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، اعتبارًا من الساعة 3 بعد الظهر بالتوقيت المحلي. 10.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-10T12:44+0000

2026-01-10T12:44+0000

2026-01-10T12:44+0000

أخبار سوريا اليوم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0f/1102694243_0:47:457:304_1920x0_80_0_0_71d0a778f9879f08b54b35a2f3abb0f1.png

وجاء في بيان هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، نقلته وكالة "سانا" السورية للأنباء: "نعلن عن وقف جميع العمليات العسكرية داخل حي الشيخ مقصود بحلب بدءً من الساعة 03:00 بعد الظهر".وتابع البيان: "سيتم ترحيل مسلحي تنظيم قسد (قوات سوريا الديمقراطية) المتحصنين في مشفى "ياسين" باتجاه مدينة الطبقة، مع سحب أسلحتهم. سيبدأ الجيش بتسليم جميع المرافق الصحية والحكومية إلى مؤسسات الدولة وينسحب تدريجياً من شوارع حي الشيخ مقصود".ودعت الهيئة، الأهالي المدنيين إلى الالتزام بالبقاء داخل منازلهم وعدم الخروج في الوقت الراهن، مشيرة إلى وجود عناصر من تنظيم "قسد" وتنظيم "حزب العمال الكردستاني"، يختبئون بين السكان.وكانت وزارة الدفاع السورية، أعلنت في وقت سابق، الجمعة، عن إيقاف إطلاق النار في محيط أحياء الأشرفية والشيخ مقصود وبني زيد في مدينة حلب شمالي البلاد، بدءاً من الساعة الثالثة فجراً بالتوقيت المحلي.وطلبت من المجموعات المسلحة في هذه الأحياء "مغادرة المنطقة بدءًا من الساعة 03:00 بعد منتصف الليل، على أن تنتهي المهلة في تمام الساعة 09:00 صباح الجمعة (اليوم)".ويأتي هذا التصعيد عقب اجتماع رفيع المستوى، عُقد يوم الأحد الماضي، بين وفد من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، برئاسة مظلوم عبدي، ومسؤولين في دمشق، لمناقشة تنفيذ اتفاق 10 مارس 2025.وبحسب إعلام محلي، تعثّر تنفيذ الاتفاق بسبب مطالبة الجانب الكردي بـ"الاندماج الديمقراطي"، في حين تتمسك دمشق بموقفها المركزي، ما أدى إلى تصعيد التوترات نتيجة الاشتباكات المتكررة بين الجانبين.

https://sarabic.ae/20260110/الدفاع-المدني-السوري-يدخل-إلى-حي-الشيخ-مقصود-في-حلب-بعد-انتشار-قوى-الأمن-الداخلي-1109085070.html

https://sarabic.ae/20260110/توم-براك-توافق-مع-الأردن-على-دعم-وقف-إطلاق-النار-وانسحاب-قسد-من-حلب--1109081435.html

https://sarabic.ae/20260110/الجيش-السوري-يعلن-الانتهاء-من-تمشيط-حي-الشيخ-مقصود-في-حلب-بالكامل-1109081244.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي