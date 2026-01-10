عربي
الدفاع المدني السوري يدخل إلى حي الشيخ مقصود في حلب بعد انتشار قوى الأمن الداخلي
الدفاع المدني السوري يدخل إلى حي الشيخ مقصود في حلب بعد انتشار قوى الأمن الداخلي
الدفاع المدني السوري يدخل إلى حي الشيخ مقصود في حلب بعد انتشار قوى الأمن الداخلي
سبوتنيك عربي
دخلت فرق الدفاع المدني السوري، اليوم السبت، إلى حي الشيخ مقصود في مدينة حلب عقب انتشار قوى الأمن الداخلي في المنطقة. 10.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-10T11:16+0000
2026-01-10T11:57+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/0f/1074788261_0:92:1773:1089_1920x0_80_0_0_72580d9cd495231c1bb96e408df4e72b.jpg
فيما دعت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث المدنيين في أحياء الأشرفية والشيخ مقصود والسكن الشبابي وبني زيد، إلى عدم لمس أي أجسام غريبة من مخلفات الحرب، وتجنب الدخول إلى مقرات أو مواقع تنظيم قسد السابقة، وذلك حفاظا على سلامتهم من مخاطر المخلفات الحربية، وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا).وكانت كالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" نشرت، اليوم السبت، صورا لانتشار قوى الأمن الداخلي بحي الشيخ مقصود في حلب لتأمين المنطقة وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصةوأسفرت الاشتباكات بين قوات الأمن التابعة لدمشق وقوات الـ"أسايش" (قوات الأمن الداخلي الكردية التابعة لقسد) في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، عن مقتل العشرات.ويأتي هذا التصعيد عقب اجتماع رفيع المستوى، عُقد يوم الأحد الماضي، بين وفد من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، برئاسة مظلوم عبدي، ومسؤولين في دمشق، لمناقشة تنفيذ اتفاق 10 مارس 2025.وبينما أكد الجانب الكردي أن الاجتماع عُقد بطريقة "مهنية ومسؤولة"، بما يضمن "نتائج مدروسة جيدا"، أفادت مصادر سورية لوسائل الإعلام الرسمية، بأنه لم يُسفر عن أي "نتائج ملموسة".وبحسب إعلام محلي، تعثّر تنفيذ الاتفاق بسبب مطالبة الجانب الكردي بـ"الاندماج الديمقراطي"، في حين تتمسك دمشق بموقفها المركزي، ما أدى إلى تصعيد التوترات نتيجة الاشتباكات المتكررة بين الجانبين.
https://sarabic.ae/20260109/الجيش-السوري-مقتل-3-عناصر-من-جنودنا-وإصابة-12-آخرين-جراء-قصف-نفذته-قسد-1109073748.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/0f/1074788261_98:0:1673:1181_1920x0_80_0_0_98bfd4d05d5cbb04c780167729345f53.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

الدفاع المدني السوري يدخل إلى حي الشيخ مقصود في حلب بعد انتشار قوى الأمن الداخلي

11:16 GMT 10.01.2026 (تم التحديث: 11:57 GMT 10.01.2026)
© Sputnik . Munzer Said"سبوتنيك" ترسل مساعدات لوجستية لدعم عمليات الدفاع المدني السوري
سبوتنيك ترسل مساعدات لوجستية لدعم عمليات الدفاع المدني السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2026
© Sputnik . Munzer Said
تابعنا عبر
دخلت فرق الدفاع المدني السوري، اليوم السبت، إلى حي الشيخ مقصود في مدينة حلب عقب انتشار قوى الأمن الداخلي في المنطقة.
فيما دعت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث المدنيين في أحياء الأشرفية والشيخ مقصود والسكن الشبابي وبني زيد، إلى عدم لمس أي أجسام غريبة من مخلفات الحرب، وتجنب الدخول إلى مقرات أو مواقع تنظيم قسد السابقة، وذلك حفاظا على سلامتهم من مخاطر المخلفات الحربية، وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا).
وكانت كالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" نشرت، اليوم السبت، صورا لانتشار قوى الأمن الداخلي بحي الشيخ مقصود في حلب لتأمين المنطقة وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة
وأسفرت الاشتباكات بين قوات الأمن التابعة لدمشق وقوات الـ"أسايش" (قوات الأمن الداخلي الكردية التابعة لقسد) في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، عن مقتل العشرات.
ويأتي هذا التصعيد عقب اجتماع رفيع المستوى، عُقد يوم الأحد الماضي، بين وفد من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، برئاسة مظلوم عبدي، ومسؤولين في دمشق، لمناقشة تنفيذ اتفاق 10 مارس 2025.
اشتباكات حلب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2026
الجيش السوري: مقتل 3 عناصر من جنودنا وإصابة 12 آخرين جراء قصف نفذته "قسد"
أمس, 20:50 GMT
وبينما أكد الجانب الكردي أن الاجتماع عُقد بطريقة "مهنية ومسؤولة"، بما يضمن "نتائج مدروسة جيدا"، أفادت مصادر سورية لوسائل الإعلام الرسمية، بأنه لم يُسفر عن أي "نتائج ملموسة".
وبحسب إعلام محلي، تعثّر تنفيذ الاتفاق بسبب مطالبة الجانب الكردي بـ"الاندماج الديمقراطي"، في حين تتمسك دمشق بموقفها المركزي، ما أدى إلى تصعيد التوترات نتيجة الاشتباكات المتكررة بين الجانبين.
