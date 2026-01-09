https://sarabic.ae/20260109/الجيش-السوري-مقتل-3-عناصر-من-جنودنا-وإصابة-12-آخرين-جراء-قصف-نفذته-قسد-1109073748.html
الجيش السوري: مقتل 3 عناصر من جنودنا وإصابة 12 آخرين جراء قصف نفذته "قسد"
سبوتنيك عربي
أفادت هيئة العمليات في الجيش السوري، اليوم الجمعة، بـ"مقتل 3 عناصر من جنود الجيش، وإصابة 12 آخرين جراء قصف نفذته قوات سوريا الديمقراطية (قسد)"، على حد قولها. 09.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-09T20:50+0000
2026-01-09T20:50+0000
2026-01-09T20:50+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/07/1108995994_0:0:1293:728_1920x0_80_0_0_ddad9b5079083ed2d6e43de6c5a4f11c.jpg
ووفقا لبيان أصدرته الهيئة، "حاول الجيش إيقاف إجرام تنظيم "قسد" عبر عقد اتفاق معهم ينص على خروج مقاتليهم مع سلاحهم، ليقوم التنظيم باستهداف الباصات ثلاث مرات، وقصف مواقع الجيش واستهداف جنوده، ما أدّى إلى استشهاد ثلاثة جنود وإصابة أكثر من اثني عشر آخرين".وتابع: اكتشفنا وجود عددٍ كبير من عناصر تنظيم "PKK" الإرهابي متواجدين في حي الشيخ مقصود، وقد شارك هؤلاء المجرمون تنظيم "قسد" في قتل أكثر من عشرة شبّانٍ أكراد رفضوا القتال إلى جانبهم، وقاموا بعدها بحرق جثثهم بدمٍ بارد لترهيب أهلنا داخل حي الشيخ مقصود".وأشار البيان إلى أنه "عند انقضاء جميع المُهل، التي منحها الجيش لتنظيم "قسد" داخل حي الشيخ مقصود، نعلن بدء عملية تمشيط الحي من تواجد هذا التنظيم المجرم، وحالما تنتهي عمليات التمشيط سيتم تسليم الحي لقوى الأمن ومؤسسات الدولة لتبدأ عملها بشكل مباشر".وأكد بيان هيئة عمليات الجيش السوري، "مقتل ثلاثة من جنود الجيش السوري وإصابة 12 آخرين جراء قصف نفذته "قسد".وأعلنت الهيئة، اليوم الجمعة، تحويل حي الشيخ مقصود في مدينة حلب إلى "منطقة عسكرية مغلقة بالكامل، مع فرض حظر تجوال شامل في الحي يبدأ من الساعة 06:30 مساءً (بالتوقيت المحلي) ويستمر حتى إشعار آخر".وأعلنت الهيئة عن "حظرٍ كاملٍ للتجوال في حي الشيخ مقصود، يبدأ الساعة 06:30 مساءً حتى إشعارٍ آخر".وأوصت الهيئة المدنيين داخل الحي بـ"ضرورة الابتعاد عن النوافذ والنزول إلى الطوابق السفلية والحذر من الاقتراب من مواقع تنظيم "قسد" (قوات سوريا الديمقراطية)".
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/07/1108995994_166:0:1158:744_1920x0_80_0_0_bf28ea00f4acb49f167e5d02f816f49a.jpg
أفادت هيئة العمليات في الجيش السوري، اليوم الجمعة، بـ"مقتل 3 عناصر من جنود الجيش، وإصابة 12 آخرين جراء قصف نفذته قوات سوريا الديمقراطية (قسد)"، على حد قولها.
ووفقا لبيان أصدرته الهيئة، "حاول الجيش إيقاف إجرام تنظيم "قسد" عبر عقد اتفاق معهم ينص على خروج مقاتليهم مع سلاحهم، ليقوم التنظيم باستهداف الباصات ثلاث مرات، وقصف مواقع الجيش واستهداف جنوده، ما أدّى إلى استشهاد ثلاثة جنود وإصابة أكثر من اثني عشر آخرين".
وأضاف البيان أن "سياسة المماطلة التي يتّخذها تنظيم "قسد"، والتي تكون مصحوبةً بقصفٍ ممنهج واستهدافٍ للمواقع المدنية قبل العسكرية في مدينة حلب، تقلل فرص الاستمرار في أي اتفاق جديد مع هذا التنظيم".
وتابع: اكتشفنا وجود عددٍ كبير من عناصر تنظيم "PKK" الإرهابي متواجدين في حي الشيخ مقصود، وقد شارك هؤلاء المجرمون تنظيم "قسد" في قتل أكثر من عشرة شبّانٍ أكراد رفضوا القتال إلى جانبهم، وقاموا بعدها بحرق جثثهم بدمٍ بارد لترهيب أهلنا داخل حي الشيخ مقصود".
وأشار البيان إلى أنه "عند انقضاء جميع المُهل، التي منحها الجيش لتنظيم "قسد" داخل حي الشيخ مقصود، نعلن بدء عملية تمشيط الحي من تواجد هذا التنظيم المجرم، وحالما تنتهي عمليات التمشيط سيتم تسليم الحي لقوى الأمن ومؤسسات الدولة لتبدأ عملها بشكل مباشر".
وأكد بيان هيئة عمليات الجيش السوري، "مقتل ثلاثة من جنود الجيش السوري وإصابة 12 آخرين جراء قصف نفذته "قسد".
وأعلنت الهيئة، اليوم الجمعة، تحويل حي الشيخ مقصود في مدينة حلب إلى "منطقة عسكرية مغلقة بالكامل، مع فرض حظر تجوال شامل في الحي يبدأ من الساعة 06:30 مساءً (بالتوقيت المحلي) ويستمر حتى إشعار آخر".
وجاء في البيان الرسمي، الذي نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا): "نعلن أن حي الشيخ مقصود
منطقة عسكرية مغلقة".
وأعلنت الهيئة عن "حظرٍ كاملٍ للتجوال في حي الشيخ مقصود، يبدأ الساعة 06:30 مساءً حتى إشعارٍ آخر".
وأوصت الهيئة المدنيين داخل الحي بـ"ضرورة الابتعاد عن النوافذ والنزول إلى الطوابق السفلية والحذر من الاقتراب من مواقع تنظيم "قسد
" (قوات سوريا الديمقراطية)".