https://sarabic.ae/20260110/توم-براك-توافق-مع-الأردن-على-دعم-وقف-إطلاق-النار-وانسحاب-قسد-من-حلب--1109081435.html
توم براك: توافق مع الأردن على دعم وقف إطلاق النار وانسحاب "قسد" من حلب
توم براك: توافق مع الأردن على دعم وقف إطلاق النار وانسحاب "قسد" من حلب
سبوتنيك عربي
قال المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم براك، إنه بحث مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي آخر التطورات في سوريا، ولا سيما الأوضاع في مدينة حلب. 10.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-10T07:16+0000
2026-01-10T07:16+0000
2026-01-10T07:16+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار الأردن
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1a/1104156377_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_acb20c9975cefc4207d9532862335050.jpg
وأوضح براك أن الجانبين أكدا أهمية دعم الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار، والعمل على انسحاب قوات "قسد" من حلب بشكل سلمي، بما يسهم في خفض التصعيد وتحقيق الاستقرار.وأضاف أن المباحثات تناولت ضرورة تنفيذ اتفاق آذار، إلى جانب التأكيد على العمل وفق خارطة الطريق الهادفة إلى إنهاء الأزمة في السويداء وتعزيز الاستقرار في جنوب سوريا.وأمس الجمعة، أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري، تحويل حيّ الشيخ مقصود في مدينة حلب إلى "منطقة عسكرية مغلقة بالكامل، مع فرض حظر تجوال شامل في الحي يبدأ من الساعة 06:30 مساءً (بالتوقيت المحلي) ويستمر حتى إشعار آخر".وكانت وزارة الدفاع السورية، أعلنت في وقت سابق، الجمعة، عن وقف إطلاق النار في محيط أحياء الأشرفية والشيخ مقصود وبني زيد في مدينة حلب شمالي البلاد، بدءاً من الساعة الثالثة فجراً بالتوقيت المحلي.وطلبت من المجموعات المسلحة في هذه الأحياء "مغادرة المنطقة بدءًا من الساعة 03:00 بعد منتصف الليل، على أن تنتهي المهلة في تمام الساعة 09:00 صباح الجمعة (اليوم)".وأسفرت الاشتباكات بين قوات الأمن التابعة لدمشق وقوات الـ"أسايش" (قوات الأمن الداخلي الكردية التابعة لقسد) في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، حتى الآن، عن مقتل العشرات.ويأتي هذا التصعيد عقب اجتماع رفيع المستوى، عُقد يوم الأحد الماضي، بين وفد من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، برئاسة مظلوم عبدي، ومسؤولين في دمشق، لمناقشة تنفيذ اتفاق 10 مارس 2025.وبينما أكد الجانب الكردي أن الاجتماع عُقد بطريقة "مهنية ومسؤولة"، بما يضمن "نتائج مدروسة جيدا"، أفادت مصادر سورية لوسائل الإعلام الرسمية، بأنه لم يُسفر عن أي "نتائج ملموسة".وبحسب إعلام محلي، تعثّر تنفيذ الاتفاق بسبب مطالبة الجانب الكردي بـ"الاندماج الديمقراطي"، في حين تتمسك دمشق بموقفها المركزي، ما أدى إلى تصعيد التوترات نتيجة الاشتباكات المتكررة بين الجانبين.
https://sarabic.ae/20260109/مفترق-طرقما-هي-سيناريوهات-المشهد-بين-قسد-ودمشق-بعد-اشتباكات-حلب؟-1109061212.html
https://sarabic.ae/20260110/الجيش-السوري-يعلن-الانتهاء-من-تمشيط-حي-الشيخ-مقصود-في-حلب-بالكامل-1109081244.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1a/1104156377_74:0:1211:853_1920x0_80_0_0_c3a625d00d8911e34d7b0ec51ca910d3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, أخبار الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار سوريا اليوم, أخبار الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
توم براك: توافق مع الأردن على دعم وقف إطلاق النار وانسحاب "قسد" من حلب
قال المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم براك، إنه بحث مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي آخر التطورات في سوريا، ولا سيما الأوضاع في مدينة حلب.
وأوضح براك أن الجانبين أكدا أهمية دعم الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار، والعمل على انسحاب قوات "قسد" من حلب بشكل سلمي، بما يسهم في خفض التصعيد وتحقيق الاستقرار.
وأضاف أن المباحثات تناولت ضرورة تنفيذ اتفاق آذار، إلى جانب التأكيد على العمل وفق خارطة الطريق الهادفة إلى إنهاء الأزمة في السويداء وتعزيز الاستقرار في جنوب سوريا.
وأمس الجمعة، أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري، تحويل حيّ الشيخ مقصود في مدينة حلب إلى "منطقة عسكرية مغلقة بالكامل، مع فرض حظر تجوال شامل في الحي يبدأ من الساعة 06:30 مساءً (بالتوقيت المحلي) ويستمر حتى إشعار آخر".
وكانت وزارة الدفاع السورية، أعلنت في وقت سابق، الجمعة، عن وقف إطلاق النار في محيط أحياء الأشرفية والشيخ مقصود وبني زيد في مدينة حلب شمالي البلاد، بدءاً من الساعة الثالثة فجراً بالتوقيت المحلي.
وطلبت من المجموعات المسلحة
في هذه الأحياء "مغادرة المنطقة بدءًا من الساعة 03:00 بعد منتصف الليل، على أن تنتهي المهلة في تمام الساعة 09:00 صباح الجمعة (اليوم)".
وأسفرت الاشتباكات بين قوات الأمن التابعة لدمشق وقوات الـ"أسايش" (قوات الأمن الداخلي الكردية
التابعة لقسد) في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، حتى الآن، عن مقتل العشرات.
ويأتي هذا التصعيد عقب اجتماع رفيع المستوى، عُقد يوم الأحد الماضي، بين وفد من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، برئاسة مظلوم عبدي، ومسؤولين في دمشق، لمناقشة تنفيذ اتفاق 10 مارس 2025.
وبينما أكد الجانب الكردي أن الاجتماع عُقد بطريقة "مهنية ومسؤولة"، بما يضمن "نتائج مدروسة جيدا"، أفادت مصادر سورية لوسائل الإعلام الرسمية، بأنه لم يُسفر عن أي "نتائج ملموسة"
.
وبحسب إعلام محلي، تعثّر تنفيذ الاتفاق بسبب مطالبة الجانب الكردي بـ"الاندماج الديمقراطي"، في حين تتمسك دمشق بموقفها المركزي، ما أدى إلى تصعيد التوترات نتيجة الاشتباكات المتكررة بين الجانبين.