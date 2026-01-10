"قسد" تنفي وقف إطلاق النار في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
مخطط بريطاني- فرنسي لإرسال قوات إلى أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
17:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ضربة عسكرية روسية لمواقع حيوية أوكرانية باستخدام صاروخ "أوريشنيك" ردا على الهجوم الإرهابي على مقر إقامة بوتين
18:00 GMT
59 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260110/قسد-تنفي-وقف-إطلاق-النار-في-حي-الشيخ-مقصود-بمدينة-حلب-1109088139.html
"قسد" تنفي وقف إطلاق النار في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب
"قسد" تنفي وقف إطلاق النار في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب
سبوتنيك عربي
نفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم السبت، وقف إطلاق النار الذي أعلنته وزارة الدفاع السورية في حي الشيخ مقصود بمحافظة حلب شمالي سوريا. 10.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-10T13:17+0000
2026-01-10T13:17+0000
أخبار سوريا اليوم
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/08/1109034735_0:0:1396:785_1920x0_80_0_0_8a7271fdee2b91e85f2add0f1ca4ee53.jpg
وقالت "قسد"، في بيان لها، إن "ادعاء حكومة دمشق وقف إطلاق النار والمعارك في حي الشيخ مقصود محاولة لتضليل الرأي العام".وأعلن الجيش السوري، في وقت سابق اليوم، عزمه وقف جميع العمليات العسكرية داخل حي الشيخ مقصود في مدينة حلب، اعتبارًا من الساعة 3 بعد الظهر بالتوقيت المحلي.وجاء في بيان هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، نقلته وكالة "سانا" السورية للأنباء: "نعلن عن وقف جميع العمليات العسكرية داخل حي الشيخ مقصود بحلب بدءً من الساعة 03:00 بعد الظهر".وتابع البيان: "سيتم ترحيل مسلحي تنظيم قسد (قوات سوريا الديمقراطية) المتحصنين في مشفى "ياسين" باتجاه مدينة الطبقة، مع سحب أسلحتهم. سيبدأ الجيش بتسليم جميع المرافق الصحية والحكومية إلى مؤسسات الدولة وينسحب تدريجياً من شوارع حي الشيخ مقصود".وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، عن إتمام عمليات التمشيط في حي الشيخ مقصود بشكل كامل.ودعت الهيئة، الأهالي المدنيين إلى الالتزام بالبقاء داخل منازلهم وعدم الخروج في الوقت الراهن، مشيرة إلى وجود عناصر من تنظيم "قسد" وتنظيم "حزب العمال الكردستاني"، يختبئون بين السكان.وأمس الجمعة، أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري ، تحويل حيّ الشيخ مقصود في مدينة حلب إلى "منطقة عسكرية مغلقة بالكامل، مع فرض حظر تجوال شامل في الحي يبدأ من الساعة 06:30 مساءً (بالتوقيت المحلي) ويستمر حتى إشعار آخر".وكانت وزارة الدفاع السورية، أعلنت في وقت سابق، الجمعة، عن إيقاف إطلاق النار في محيط أحياء الأشرفية والشيخ مقصود وبني زيد في مدينة حلب شمالي البلاد، بدءاً من الساعة الثالثة فجراً بالتوقيت المحلي.وطلبت من المجموعات المسلحة في هذه الأحياء "مغادرة المنطقة بدءًا من الساعة 03:00 بعد منتصف الليل، على أن تنتهي المهلة في تمام الساعة 09:00 صباح الجمعة (اليوم)".وأسفرت الاشتباكات بين قوات الأمن التابعة لدمشق وقوات "الأسايش" (قوات الأمن الداخلي الكردية التابعة لـ"قسد") في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، حتى الآن، عن مقتل العشرات.ويأتي هذا التصعيد عقب اجتماع رفيع المستوى، عُقد يوم الأحد الماضي، بين وفد من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، برئاسة مظلوم عبدي، ومسؤولين في دمشق، لمناقشة تنفيذ اتفاق 10 مارس 2025.وبينما أكد الجانب الكردي أن الاجتماع عُقد بطريقة "مهنية ومسؤولة"، بما يضمن "نتائج مدروسة جيدا"، أفادت مصادر سورية لوسائل الإعلام الرسمية، بأنه لم يُسفر عن أي "نتائج ملموسة".وبحسب إعلام محلي، تعثّر تنفيذ الاتفاق بسبب مطالبة الجانب الكردي بـ"الاندماج الديمقراطي"، في حين تتمسك دمشق بموقفها المركزي، ما أدى إلى تصعيد التوترات نتيجة الاشتباكات المتكررة بين الجانبين.
https://sarabic.ae/20260110/محافظ-حلب-6-قتلى-وأكثر-من-60-مصابا-جراء-هجمات-قسد-1109087081.html
https://sarabic.ae/20260110/الدفاع-المدني-السوري-يدخل-إلى-حي-الشيخ-مقصود-في-حلب-بعد-انتشار-قوى-الأمن-الداخلي-1109085070.html
https://sarabic.ae/20260110/تصويت-برأيك-هل-فشل-اتفاق-الشرع--مظلوم-عبدي-بعد-أحداث-حلب؟--1109082173.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/08/1109034735_0:0:1048:785_1920x0_80_0_0_5458178875eb69d49379390802f3d57c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

"قسد" تنفي وقف إطلاق النار في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب

13:17 GMT 10.01.2026
© Photo / x.comالأوضاع في حلب بسبب الاشتباكات بين قسد والقوات الحكومية السورية
الأوضاع في حلب بسبب الاشتباكات بين قسد والقوات الحكومية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2026
© Photo / x.com
تابعنا عبر
نفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم السبت، وقف إطلاق النار الذي أعلنته وزارة الدفاع السورية في حي الشيخ مقصود بمحافظة حلب شمالي سوريا.
وقالت "قسد"، في بيان لها، إن "ادعاء حكومة دمشق وقف إطلاق النار والمعارك في حي الشيخ مقصود محاولة لتضليل الرأي العام".
وأعلن الجيش السوري، في وقت سابق اليوم، عزمه وقف جميع العمليات العسكرية داخل حي الشيخ مقصود في مدينة حلب، اعتبارًا من الساعة 3 بعد الظهر بالتوقيت المحلي.
اشتباكات حلب - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2026
محافظ حلب: 6 قتلى وأكثر من 60 مصابا جراء هجمات "قسد"
13:00 GMT
وجاء في بيان هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، نقلته وكالة "سانا" السورية للأنباء: "نعلن عن وقف جميع العمليات العسكرية داخل حي الشيخ مقصود بحلب بدءً من الساعة 03:00 بعد الظهر".
وتابع البيان: "سيتم ترحيل مسلحي تنظيم قسد (قوات سوريا الديمقراطية) المتحصنين في مشفى "ياسين" باتجاه مدينة الطبقة، مع سحب أسلحتهم. سيبدأ الجيش بتسليم جميع المرافق الصحية والحكومية إلى مؤسسات الدولة وينسحب تدريجياً من شوارع حي الشيخ مقصود".
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، عن إتمام عمليات التمشيط في حي الشيخ مقصود بشكل كامل.
ودعت الهيئة، الأهالي المدنيين إلى الالتزام بالبقاء داخل منازلهم وعدم الخروج في الوقت الراهن، مشيرة إلى وجود عناصر من تنظيم "قسد" وتنظيم "حزب العمال الكردستاني"، يختبئون بين السكان.
سبوتنيك ترسل مساعدات لوجستية لدعم عمليات الدفاع المدني السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2026
الدفاع المدني السوري يدخل إلى حي الشيخ مقصود في حلب بعد انتشار قوى الأمن الداخلي
11:16 GMT
وأمس الجمعة، أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري ، تحويل حيّ الشيخ مقصود في مدينة حلب إلى "منطقة عسكرية مغلقة بالكامل، مع فرض حظر تجوال شامل في الحي يبدأ من الساعة 06:30 مساءً (بالتوقيت المحلي) ويستمر حتى إشعار آخر".
وكانت وزارة الدفاع السورية، أعلنت في وقت سابق، الجمعة، عن إيقاف إطلاق النار في محيط أحياء الأشرفية والشيخ مقصود وبني زيد في مدينة حلب شمالي البلاد، بدءاً من الساعة الثالثة فجراً بالتوقيت المحلي.
وطلبت من المجموعات المسلحة في هذه الأحياء "مغادرة المنطقة بدءًا من الساعة 03:00 بعد منتصف الليل، على أن تنتهي المهلة في تمام الساعة 09:00 صباح الجمعة (اليوم)".
وأسفرت الاشتباكات بين قوات الأمن التابعة لدمشق وقوات "الأسايش" (قوات الأمن الداخلي الكردية التابعة لـ"قسد") في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، حتى الآن، عن مقتل العشرات.
أحمد الشرع ومظلوم عبدي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2026
تصويت... برأيك هل فشل اتفاق الشرع – مظلوم عبدي بعد أحداث حلب؟
08:53 GMT
ويأتي هذا التصعيد عقب اجتماع رفيع المستوى، عُقد يوم الأحد الماضي، بين وفد من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، برئاسة مظلوم عبدي، ومسؤولين في دمشق، لمناقشة تنفيذ اتفاق 10 مارس 2025.
وبينما أكد الجانب الكردي أن الاجتماع عُقد بطريقة "مهنية ومسؤولة"، بما يضمن "نتائج مدروسة جيدا"، أفادت مصادر سورية لوسائل الإعلام الرسمية، بأنه لم يُسفر عن أي "نتائج ملموسة".
وبحسب إعلام محلي، تعثّر تنفيذ الاتفاق بسبب مطالبة الجانب الكردي بـ"الاندماج الديمقراطي"، في حين تتمسك دمشق بموقفها المركزي، ما أدى إلى تصعيد التوترات نتيجة الاشتباكات المتكررة بين الجانبين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала