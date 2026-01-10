عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
مخطط بريطاني- فرنسي لإرسال قوات إلى أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260110/تصويت-برأيك-هل-فشل-اتفاق-الشرع--مظلوم-عبدي-بعد-أحداث-حلب؟--1109082173.html
تصويت... برأيك هل فشل اتفاق الشرع – مظلوم عبدي بعد أحداث حلب؟
تصويت... برأيك هل فشل اتفاق الشرع – مظلوم عبدي بعد أحداث حلب؟
سبوتنيك عربي
تستمر تبعات الاشتباكات الدامية التي اندلعت في حيي الشيخ مقصود والأشرفية الكرديين في مدينة حلب بين القوات الكردية والحكومية، حتى اليوم، وسط تبادل متبادل... 10.01.2026
2026-01-10T08:53+0000
2026-01-10T08:53+0000
استطلاعات الرأي
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
الأكراد والجيش السوري
قسد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0b/1098569379_3:0:2558:1437_1920x0_80_0_0_fb1f7bcf2e71bde0967fe7517d00a462.jpg
وعلى الرغم من هيئة العمليات في الجيش السوري، قد أعلنت السبت، الانتهاء من تمشيط حي الشيخ مقصود في حلب بشكل كامل، إلا أن وكالة "سانا" قد نقلت عن مصدر حكومي أن قوات قوات وزارة الدفاع وقوات الأمن قد بدأت بالخول إلى حي الشيخ مقصود في حلب، فيما نفت "الأشايس" سيطرة القوات الحومية على 90% من حي الشيخ مقصود، مؤكدة وجود اشتباكات عنيفة مع قوات دمشق.برأيك، هل الأحداث الأخيرة في حلب تدل على فشل الاتفاق المبرم بين الشرع ومظلوم عبدي؟ أم أن الضغط الدولي والأمريكي يمنع فشل الاتفاق ويدعم مسار التنفيذ لبنوده لأنه الحل الوحيد لمنع التصعيد؟
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0b/1098569379_322:0:2238:1437_1920x0_80_0_0_5ffdebf0dd6573405790cc182eaef617.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
استطلاعات الرأي, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الأكراد والجيش السوري, قسد, опросы
استطلاعات الرأي, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الأكراد والجيش السوري, قسد, опросы

تصويت... برأيك هل فشل اتفاق الشرع – مظلوم عبدي بعد أحداث حلب؟

08:53 GMT 10.01.2026
© Photo / رئاسة الجمهورية العربية السوريةأحمد الشرع ومظلوم عبدي
أحمد الشرع ومظلوم عبدي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2026
© Photo / رئاسة الجمهورية العربية السورية
تابعنا عبر
تستمر تبعات الاشتباكات الدامية التي اندلعت في حيي الشيخ مقصود والأشرفية الكرديين في مدينة حلب بين القوات الكردية والحكومية، حتى اليوم، وسط تبادل متبادل للاتهامات حول أسباب اشتعالها.
وعلى الرغم من هيئة العمليات في الجيش السوري، قد أعلنت السبت، الانتهاء من تمشيط حي الشيخ مقصود في حلب بشكل كامل، إلا أن وكالة "سانا" قد نقلت عن مصدر حكومي أن قوات قوات وزارة الدفاع وقوات الأمن قد بدأت بالخول إلى حي الشيخ مقصود في حلب، فيما نفت "الأشايس" سيطرة القوات الحومية على 90% من حي الشيخ مقصود، مؤكدة وجود اشتباكات عنيفة مع قوات دمشق.

رغم أن الاتفاق السابق بين حكومة دمشق و"قسد" تضمن وقفا لإطلاق النار على جميع الأراضي السورية ودمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية وضمان عودة المهجرين السوريين، ورفض دعوات التقسيم، إلا أن الأحداث على الأرض تسير عكس هذه البنود، فقد شهدت الأيام الأخيرة عمليات هجرة بين السكان بسبب التصعيد العسكري وطفت على السطح دعوت التقسيم، ولم يحدث وقف كامل لإطلاق النار منذ الإعلان عن الاتفاق، في مؤشر لفشل الاتفاق من أساسه.

برأيك، هل الأحداث الأخيرة في حلب تدل على فشل الاتفاق المبرم بين الشرع ومظلوم عبدي؟ أم أن الضغط الدولي والأمريكي يمنع فشل الاتفاق ويدعم مسار التنفيذ لبنوده لأنه الحل الوحيد لمنع التصعيد؟
عدد الأصوات30
