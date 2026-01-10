https://sarabic.ae/20260110/تصويت-برأيك-هل-فشل-اتفاق-الشرع--مظلوم-عبدي-بعد-أحداث-حلب؟--1109082173.html
تصويت... برأيك هل فشل اتفاق الشرع – مظلوم عبدي بعد أحداث حلب؟
تصويت... برأيك هل فشل اتفاق الشرع – مظلوم عبدي بعد أحداث حلب؟
تستمر تبعات الاشتباكات الدامية التي اندلعت في حيي الشيخ مقصود والأشرفية الكرديين في مدينة حلب بين القوات الكردية والحكومية، حتى اليوم، وسط تبادل متبادل للاتهامات حول أسباب اشتعالها.
وعلى الرغم من هيئة العمليات في الجيش السوري، قد أعلنت السبت، الانتهاء من تمشيط حي الشيخ مقصود في حلب بشكل كامل، إلا أن وكالة "سانا" قد نقلت عن مصدر حكومي أن قوات قوات وزارة الدفاع وقوات الأمن قد بدأت بالخول إلى حي الشيخ مقصود في حلب، فيما نفت "الأشايس" سيطرة القوات الحومية على 90% من حي الشيخ مقصود، مؤكدة وجود اشتباكات عنيفة مع قوات دمشق.برأيك، هل الأحداث الأخيرة في حلب تدل على فشل الاتفاق المبرم بين الشرع ومظلوم عبدي؟ أم أن الضغط الدولي والأمريكي يمنع فشل الاتفاق ويدعم مسار التنفيذ لبنوده لأنه الحل الوحيد لمنع التصعيد؟
تستمر تبعات الاشتباكات الدامية التي اندلعت في حيي الشيخ مقصود والأشرفية الكرديين في مدينة حلب بين القوات الكردية والحكومية، حتى اليوم، وسط تبادل متبادل للاتهامات حول أسباب اشتعالها.
وعلى الرغم من هيئة العمليات في الجيش السوري، قد أعلنت السبت، الانتهاء من تمشيط حي الشيخ مقصود في حلب بشكل كامل، إلا أن وكالة "سانا" قد نقلت عن مصدر حكومي أن قوات قوات وزارة الدفاع وقوات الأمن قد بدأت بالخول إلى حي الشيخ مقصود في حلب، فيما نفت "الأشايس" سيطرة القوات الحومية على 90% من حي الشيخ مقصود، مؤكدة وجود اشتباكات عنيفة مع قوات دمشق.
رغم أن الاتفاق السابق بين حكومة دمشق و"قسد" تضمن وقفا لإطلاق النار على جميع الأراضي السورية ودمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية وضمان عودة المهجرين السوريين، ورفض دعوات التقسيم، إلا أن الأحداث على الأرض تسير عكس هذه البنود، فقد شهدت الأيام الأخيرة عمليات هجرة بين السكان بسبب التصعيد العسكري وطفت على السطح دعوت التقسيم، ولم يحدث وقف كامل لإطلاق النار منذ الإعلان عن الاتفاق، في مؤشر لفشل الاتفاق من أساسه.
برأيك، هل الأحداث الأخيرة في حلب تدل على فشل الاتفاق المبرم بين الشرع ومظلوم عبدي؟ أم أن الضغط الدولي والأمريكي يمنع فشل الاتفاق ويدعم مسار التنفيذ لبنوده لأنه الحل الوحيد لمنع التصعيد؟