باراك: الخارجية الأمريكية مستعدة لتيسير حوار بناء بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
مخطط بريطاني- فرنسي لإرسال قوات إلى أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
17:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ضربة عسكرية روسية لمواقع حيوية أوكرانية باستخدام صاروخ "أوريشنيك" ردا على الهجوم الإرهابي على مقر إقامة بوتين
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مآلات اشتباكات حلب بين القوات السورية وقوات "قسد"
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260110/باراك-الخارجية-الأمريكية-مستعدة-لتيسير-حوار-بناء-بين-الحكومة-السورية-وقوات-سوريا-الديمقراطية-1109096495.html
باراك: الخارجية الأمريكية مستعدة لتيسير حوار بناء بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية
باراك: الخارجية الأمريكية مستعدة لتيسير حوار بناء بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية
سبوتنيك عربي
صرّح المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك، اليوم السبت، أن وزارة الخارجية الأمريكية مستعدة لتيسير حوار بناء بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، بهدف... 10.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-10T16:23+0000
2026-01-10T16:23+0000
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم
قسد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/07/1102448172_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_f7dfc567eea310471923aa0bb1d5a504.jpg
وقال باراك، في تصريحات أعقبت لقاءه مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع: "بحثت في لقاء مع الرئيس السوري أحمد الشرع بدمشق التطورات في حلب والمسار الأوسع للمرحلة الانتقالية التاريخية بسوريا".وتابع: "الخارجية الأمريكية مستعدة لتيسير حوار بناء بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية لتعزيز عملية اندماج شاملة تحترم وحدة سوريا وترسخ مبدأ الدولة ذات السيادة".وتابع: "الحكومة السورية أكدت مجددا التزامها باتفاقية الاندماج الموقعة في مارس/آذار 2025 مع قوات سوريا الديمقراطية، والتطورات الأخيرة في حلب تثير قلقا بالغا وتشكل تحديًا لبنود اتفاقية الاندماج الموقعة في مارس 2025".وأكد أن "الهدف هو سوريا ذات سيادة وموحدة وندعو الدول المجاورة والمجتمع الدولي إلى دعم هذه الرؤية وتقديم التعاون والمساعدة اللازمين لتحقيقها".بدورها، نفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم السبت، وقف إطلاق النار الذي أعلنته وزارة الدفاع السورية في حي الشيخ مقصود بمحافظة حلب شمالي سوريا، وقالت "قسد"، في بيان لها، إن "ادعاء حكومة دمشق وقف إطلاق النار والمعارك في حي الشيخ مقصود محاولة لتضليل الرأي العام".
https://sarabic.ae/20260110/الجيش-السوري-يعلن-وقف-العمليات-العسكرية-داخل-حي-الشيخ-مقصود-في-مدينة-حلب-1109086538.html
https://sarabic.ae/20260110/قسد-تنفي-وقف-إطلاق-النار-في-حي-الشيخ-مقصود-بمدينة-حلب-1109088139.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/07/1102448172_76:0:1213:853_1920x0_80_0_0_aa755a7acae249a116d666138fa35ca4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم, قسد
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم, قسد

باراك: الخارجية الأمريكية مستعدة لتيسير حوار بناء بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية

16:23 GMT 10.01.2026
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayالمبعوث الأمريكي إلى سوريا، توماس باراك
المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توماس باراك - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2026
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
صرّح المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك، اليوم السبت، أن وزارة الخارجية الأمريكية مستعدة لتيسير حوار بناء بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، بهدف تعزيز عملية اندماج شاملة تحترم وحدة سوريا وتكرس مبدأ الدولة ذات السيادة.
وقال باراك، في تصريحات أعقبت لقاءه مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع: "بحثت في لقاء مع الرئيس السوري أحمد الشرع بدمشق التطورات في حلب والمسار الأوسع للمرحلة الانتقالية التاريخية بسوريا".
وتابع: "الخارجية الأمريكية مستعدة لتيسير حوار بناء بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية لتعزيز عملية اندماج شاملة تحترم وحدة سوريا وترسخ مبدأ الدولة ذات السيادة".

وأضاف: "الرئيس ترامب يدرك أن اللحظة الراهنة تمثل فرصة محورية لبناء سوريا جديدة لتكون دولة موحدة تعامل فيها جميع الطوائف باحترام وكرامة، والولايات المتحدة ترحب بالمرحلة الانتقالية التاريخية في سوريا وتعرب عن دعمها للحكومة السورية برئاسة الرئيس الشرع في جهودها لتحقيق الاستقرار وإعادة بناء المؤسسات الوطنية".

الجيش السوري التابع للحكومة الانتقالية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2026
الجيش السوري يعلن وقف العمليات العسكرية داخل حي الشيخ مقصود في مدينة حلب
12:44 GMT
وتابع: "الحكومة السورية أكدت مجددا التزامها باتفاقية الاندماج الموقعة في مارس/آذار 2025 مع قوات سوريا الديمقراطية، والتطورات الأخيرة في حلب تثير قلقا بالغا وتشكل تحديًا لبنود اتفاقية الاندماج الموقعة في مارس 2025".

وأكمل: "نحث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والوقف الفوري للأعمال العدائية في حلب والعودة إلى الحوار، العنف يهدد بتقويض التقدم المحرز منذ سقوط نظام الأسد ويشجع على التدخل الخارجي الذي لا يخدم مصالح أي طرف".

الأوضاع في حلب بسبب الاشتباكات بين قسد والقوات الحكومية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2026
"قسد" تنفي وقف إطلاق النار في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب
13:17 GMT
وأكد أن "الهدف هو سوريا ذات سيادة وموحدة وندعو الدول المجاورة والمجتمع الدولي إلى دعم هذه الرؤية وتقديم التعاون والمساعدة اللازمين لتحقيقها".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش السوري، اليوم السبت، عزمه وقف جميع العمليات العسكرية داخل حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، اعتبارًا من الساعة 3 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، وجاء في بيان هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، نقلته وكالة "سانا" السورية للأنباء: "نعلن عن وقف جميع العمليات العسكرية داخل حي الشيخ مقصود بحلب بدءً من الساعة 03:00 بعد الظهر".

بدورها، نفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم السبت، وقف إطلاق النار الذي أعلنته وزارة الدفاع السورية في حي الشيخ مقصود بمحافظة حلب شمالي سوريا، وقالت "قسد"، في بيان لها، إن "ادعاء حكومة دمشق وقف إطلاق النار والمعارك في حي الشيخ مقصود محاولة لتضليل الرأي العام".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала