باراك: الخارجية الأمريكية مستعدة لتيسير حوار بناء بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية
سبوتنيك عربي
صرّح المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك، اليوم السبت، أن وزارة الخارجية الأمريكية مستعدة لتيسير حوار بناء بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، بهدف... 10.01.2026
2026-01-10T16:23+0000
2026-01-10T16:23+0000
2026-01-10T16:23+0000
وقال باراك، في تصريحات أعقبت لقاءه مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع: "بحثت في لقاء مع الرئيس السوري أحمد الشرع بدمشق التطورات في حلب والمسار الأوسع للمرحلة الانتقالية التاريخية بسوريا".وتابع: "الخارجية الأمريكية مستعدة لتيسير حوار بناء بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية لتعزيز عملية اندماج شاملة تحترم وحدة سوريا وترسخ مبدأ الدولة ذات السيادة".وتابع: "الحكومة السورية أكدت مجددا التزامها باتفاقية الاندماج الموقعة في مارس/آذار 2025 مع قوات سوريا الديمقراطية، والتطورات الأخيرة في حلب تثير قلقا بالغا وتشكل تحديًا لبنود اتفاقية الاندماج الموقعة في مارس 2025".وأكد أن "الهدف هو سوريا ذات سيادة وموحدة وندعو الدول المجاورة والمجتمع الدولي إلى دعم هذه الرؤية وتقديم التعاون والمساعدة اللازمين لتحقيقها".بدورها، نفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم السبت، وقف إطلاق النار الذي أعلنته وزارة الدفاع السورية في حي الشيخ مقصود بمحافظة حلب شمالي سوريا، وقالت "قسد"، في بيان لها، إن "ادعاء حكومة دمشق وقف إطلاق النار والمعارك في حي الشيخ مقصود محاولة لتضليل الرأي العام".
صرّح المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك، اليوم السبت، أن وزارة الخارجية الأمريكية مستعدة لتيسير حوار بناء بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، بهدف تعزيز عملية اندماج شاملة تحترم وحدة سوريا وتكرس مبدأ الدولة ذات السيادة.
وقال باراك، في تصريحات أعقبت لقاءه مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع: "بحثت في لقاء مع الرئيس السوري أحمد الشرع بدمشق التطورات في حلب والمسار الأوسع للمرحلة الانتقالية التاريخية بسوريا".
وتابع: "الخارجية الأمريكية مستعدة لتيسير حوار بناء بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية لتعزيز عملية اندماج شاملة تحترم وحدة سوريا وترسخ مبدأ الدولة ذات السيادة".
وأضاف: "الرئيس ترامب يدرك أن اللحظة الراهنة تمثل فرصة محورية لبناء سوريا جديدة لتكون دولة موحدة تعامل فيها جميع الطوائف باحترام وكرامة، والولايات المتحدة ترحب بالمرحلة الانتقالية التاريخية في سوريا وتعرب عن دعمها للحكومة السورية برئاسة الرئيس الشرع في جهودها لتحقيق الاستقرار وإعادة بناء المؤسسات الوطنية".
وتابع: "الحكومة السورية أكدت مجددا التزامها باتفاقية الاندماج الموقعة في مارس/آذار 2025 مع قوات سوريا الديمقراطية، والتطورات الأخيرة في حلب تثير قلقا بالغا وتشكل تحديًا لبنود اتفاقية الاندماج الموقعة في مارس 2025".
وأكمل: "نحث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والوقف الفوري للأعمال العدائية في حلب والعودة إلى الحوار، العنف يهدد بتقويض التقدم المحرز منذ سقوط نظام الأسد ويشجع على التدخل الخارجي الذي لا يخدم مصالح أي طرف".
وأكد أن "الهدف هو سوريا ذات سيادة وموحدة وندعو الدول المجاورة والمجتمع الدولي إلى دعم هذه الرؤية وتقديم التعاون والمساعدة اللازمين لتحقيقها".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش السوري، اليوم السبت، عزمه وقف جميع العمليات العسكرية داخل حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، اعتبارًا من الساعة 3 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، وجاء في بيان هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، نقلته وكالة "سانا" السورية للأنباء: "نعلن عن وقف جميع العمليات العسكرية داخل حي الشيخ مقصود بحلب بدءً من الساعة 03:00 بعد الظهر".
بدورها، نفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم السبت، وقف إطلاق النار الذي أعلنته وزارة الدفاع السورية في حي الشيخ مقصود
بمحافظة حلب شمالي سوريا، وقالت "قسد"، في بيان لها، إن "ادعاء حكومة دمشق وقف إطلاق النار والمعارك في حي الشيخ مقصود محاولة لتضليل الرأي العام".