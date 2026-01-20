https://sarabic.ae/20260120/براك-الغرض-الأساسي-من-قسد-كقوة-رئيسية-لمكافحة-داعش-انتهى-إلى-حد-كبير-1109445018.html

براك: الغرض الأساسي من "قسد" كقوة رئيسية لمكافحة "داعش" انتهى إلى حد كبير

أكد المبعوث الأمريكي توم براك، أن الغرض الأساسي من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" كقوة رئيسية لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي على الأرض قد انتهى إلى حد كبير. 20.01.2026, سبوتنيك عربي

وكتب براك في بيان على "إكس": "انتهى الغرض الأساسي من قوات سوريا الديمقراطية كقوة رئيسية لمكافحة "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عدة) على الأرض إلى حد كبير، حيث أصبحت دمشق الآن مستعدة لتولي المسؤوليات الأمنية، بما في ذلك السيطرة على منشآت ومخيمات داعش".وأشار براك إلى أنه وفقا للاتفاق، يتم دمج مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري، وتسلم البنية التحتية الرئيسية كحقول النفط، والسدود، والمعابر الحدودية، فضلا عن التنازل للحكومة السورية عن السيطرة على سجون ومعسكرات "داعش".وأضاف: "الاتفاق يخلق نافذة جديدة للأكراد ويسمح لهم "بالاندماج في الدولة السورية الجديدة الذي يوفر لهم حقوق مواطنة كاملة بما في ذلك لأولئك الذين كانوا بلا جنسية سابقا، والاعتراف بهم كجزء لا يتجزأ من سوريا".وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية تركز في سوريا على ضمان أمن منشآت السجون التي تحتجز أسرى "داعش"، والتي تحرسها حاليا قوات سوريا الديمقراطية، وتسير المحادثات بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية للسماح بالاندماج السلمي لقوات سوريا الديمقراطية والاندماج السياسي للسكان الأكراد.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الرئاسة السورية، اليوم الثلاثاء، أنه تم التوصل إلى تفاهم مشترك بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، حول عدد من القضايا المتعلقة بمستقبل محافظة الحسكة.وتابع البيان: "في حال الاتفاق، لن تدخل القوات السورية مراكز مدينتي الحسكة والقامشلي وستبقى على أطرافهما، على أن تتم لاحقا مناقشة الجدول الزمني والتفاصيل الخاصة بالدمج السلمي لمحافظة الحسكة بما في ذلك مدينة القامشلي".

