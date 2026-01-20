عربي
براك: الغرض الأساسي من "قسد" كقوة رئيسية لمكافحة "داعش" انتهى إلى حد كبير

16:42 GMT 20.01.2026
© AP Photo / Hussein Mallaالسفير الأمريكي في تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، توم باراك
السفير الأمريكي في تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، توم باراك - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2026
© AP Photo / Hussein Malla
أكد المبعوث الأمريكي توم براك، أن الغرض الأساسي من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" كقوة رئيسية لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي على الأرض قد انتهى إلى حد كبير.
وكتب براك في بيان على "إكس": "انتهى الغرض الأساسي من قوات سوريا الديمقراطية كقوة رئيسية لمكافحة "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عدة) على الأرض إلى حد كبير، حيث أصبحت دمشق الآن مستعدة لتولي المسؤوليات الأمنية، بما في ذلك السيطرة على منشآت ومخيمات داعش".

وأضاف أن الولايات المتحدة تواصلت "بشكل مكثف مع الحكومة السورية وقيادة قوات سوريا الديمقراطية لتأمين اتفاقية الاندماج الموقعة، في 18 كانون الثاني/ يناير الجاري، ووضع مسار واضح للتنفيذ".

وأشار براك إلى أنه وفقا للاتفاق، يتم دمج مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري، وتسلم البنية التحتية الرئيسية كحقول النفط، والسدود، والمعابر الحدودية، فضلا عن التنازل للحكومة السورية عن السيطرة على سجون ومعسكرات "داعش".
الرئيس السوري أحمد الشرع مع مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية قسد - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2026
الرئاسة السورية تعلن التوصل إلى تفاهم مشترك مع "قسد" بشأن الحسكة
15:34 GMT
وأضاف: "الاتفاق يخلق نافذة جديدة للأكراد ويسمح لهم "بالاندماج في الدولة السورية الجديدة الذي يوفر لهم حقوق مواطنة كاملة بما في ذلك لأولئك الذين كانوا بلا جنسية سابقا، والاعتراف بهم كجزء لا يتجزأ من سوريا".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا ترغب في وجود عسكري طويل الأمد، بل تعطي الأولوية لهزيمة بقايا تنظيم "داعش"، ودعم المصالحة، وتعزيز الوحدة الوطنية دون تأييد الانفصالية أو الفيدرالية في سوريا.

وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية تركز في سوريا على ضمان أمن منشآت السجون التي تحتجز أسرى "داعش"، والتي تحرسها حاليا قوات سوريا الديمقراطية، وتسير المحادثات بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية للسماح بالاندماج السلمي لقوات سوريا الديمقراطية والاندماج السياسي للسكان الأكراد.
لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
الرئاسة السورية: الشرع وترامب بحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية
10 نوفمبر 2025, 20:02 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الرئاسة السورية، اليوم الثلاثاء، أنه تم التوصل إلى تفاهم مشترك بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، حول عدد من القضايا المتعلقة بمستقبل محافظة الحسكة.

وأوضحت الرئاسة السورية في بيان أنه تم الاتفاق على منح "قسد" مدة أربعة أيام للتشاور من أجل وضع خطة تفصيلية لآلية دمج المناطق عمليا، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

وتابع البيان: "في حال الاتفاق، لن تدخل القوات السورية مراكز مدينتي الحسكة والقامشلي وستبقى على أطرافهما، على أن تتم لاحقا مناقشة الجدول الزمني والتفاصيل الخاصة بالدمج السلمي لمحافظة الحسكة بما في ذلك مدينة القامشلي".
