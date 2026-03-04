عربي
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة

انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260304/القوات-الروسية-تستهدف-منشآت-للطاقة-والنقل-تدعم-المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني---الدفاع-الروسية--1111024841.html
القوات الروسية تستهدف منشآت للطاقة والنقل تابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني - وزارة الدفاع
القوات الروسية تستهدف منشآت للطاقة والنقل تابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني - وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية استهدفت منشآت للطاقة والنقل تدعم المجمع الصناعي العسكري الأوكراني. 04.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-04T09:29+0000
2026-03-04T09:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/0a/1083011574_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_016dd77944890cb41bc073bc8da20524.jpg
وجاء في البيان: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيّرة الهجومية، وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، مواقع إنتاج وإطلاق الطائرات المسيّرة الهجومية بعيدة المدى، ومستودع ذخيرة، ومنشآت الطاقة والنقل التابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 149 منطقة".وتابع: "ألحقت قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، خسائر بوحدات من 4 ألوية هجومية ميكانيكية وجبلية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية".وأكد بيان وزارة الدفاع الروسية أن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت أكثر من 285 جنديًا، وناقلتي جند مدرعتين، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و14 مركبة ووحدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "بوغدانا" عيار 155 ملم، ومحطة حرب إلكترونية، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشرق" الروسية".وأضاف: "تم دحر تشكيلات من لواءين ميكانيكيين ولواء هجوم محمول جوا ولواءين هجوميين و4 أفواج هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة زابوروجيه".وقال بيان وزارة الدفاع الروسية: "اتخذت وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، مواقعا وخطوطًا أكثر تحصينًا، وكبّدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت 290 جنديًا، ودبابتين خلال الـ24 ساعة الماضية".وأكد أن "وحدات من قوات مجموعة "المركز"، ألحقت خسائر في القوى البشرية والمعدات لـ4 ألوية ميكانيكية وجوية ومشاة وقوات خاصة، وفوجين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين من مشاة البحرية و3 ألوية من الحرس الوطني، في بلدات عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة دنيبروبيتروفسك، وتكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت 290 جنديًا، ودبابتين، و5 مركبات قتالية مدرعة، و4 قطع مدفعية ميدانية، من بينها مدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "إم- 777 "عيار 155 ملم، و11 مركبة، ومحطة حرب إلكترونية".وأضاف: "ألحقت قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، خسائر في الأفراد والمعدات التابعة لألوية الهجوم الميكانيكي والجبلي التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدات عدة بمقاطعة زابوروجيه". وأردف: "وهُزمت وحدات من لواءين ميكانيكيين، ولواء مشاة آلي ولواء مدفعية تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء من الحرس الوطني، ولواء دفاع إقليمي، وفصيل من جماعة "كراكن" القومية، في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف".وتابع: "تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت 215 جنديًا، ودبابة و14 مركبة ومدفعين، كما تم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية، و3 مستودعات للذخيرة و6 مستودعات للإمداد".وأضاف بيان الدفاع الروسية: "خسر العدو ما يصل إلى 180 جنديا، وناقلة جند مدرعة، و3 مركبات قتالية مدرعة، و16 مركبة، ومدفعين. كما تم تدمير محطة حرب إلكترونية و3 مستودعات ذخيرة".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحسن مواقعها على محاور عدة وتكبد قوات نظام كييف خسائر جسيمة- وزارة الدفاعالجيش الروسي يحرر بلدتين في خاركوف وزابوروجيه - وزارة الدفاع
روسيا
روسيا

القوات الروسية تستهدف منشآت للطاقة والنقل تابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني - وزارة الدفاع

09:29 GMT 04.03.2026 (تم التحديث: 09:59 GMT 04.03.2026)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية استهدفت منشآت للطاقة والنقل تدعم المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.
وجاء في البيان: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيّرة الهجومية، وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، مواقع إنتاج وإطلاق الطائرات المسيّرة الهجومية بعيدة المدى، ومستودع ذخيرة، ومنشآت الطاقة والنقل التابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 149 منطقة".

وذكر البيان: "في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، خسر العدو أكثر من 135 جنديًا، وناقلتي جند مدرعتين، و12 مركبة ومحطة حرب إلكترونية، كما تم تدمير 9 مستودعات للذخيرة والوقود والإمدادات".

وتابع: "ألحقت قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، خسائر بوحدات من 4 ألوية هجومية ميكانيكية وجبلية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية".
منظومة إس-400 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسقط 32 مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
04:17 GMT
وأكد بيان وزارة الدفاع الروسية أن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت أكثر من 285 جنديًا، وناقلتي جند مدرعتين، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و14 مركبة ووحدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "بوغدانا" عيار 155 ملم، ومحطة حرب إلكترونية، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشرق" الروسية".

وتابع: "تواصل وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في عمق دفاعات العدو".

وأضاف: "تم دحر تشكيلات من لواءين ميكانيكيين ولواء هجوم محمول جوا ولواءين هجوميين و4 أفواج هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة زابوروجيه".
دبابة روسية من طراز تي-72 بي3، تدمر مقرات أوكرانية على محور كوبيانسك - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2025
الاستخبارات الروسية: الغرب لا يستبعد انهيارا وشيكا لدفاعات القوات الأوكرانية
3 يناير 2025, 08:53 GMT
وقال بيان وزارة الدفاع الروسية: "اتخذت وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، مواقعا وخطوطًا أكثر تحصينًا، وكبّدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت 290 جنديًا، ودبابتين خلال الـ24 ساعة الماضية".
وأكد أن "وحدات من قوات مجموعة "المركز"، ألحقت خسائر في القوى البشرية والمعدات لـ4 ألوية ميكانيكية وجوية ومشاة وقوات خاصة، وفوجين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين من مشاة البحرية و3 ألوية من الحرس الوطني، في بلدات عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة دنيبروبيتروفسك، وتكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت 290 جنديًا، ودبابتين، و5 مركبات قتالية مدرعة، و4 قطع مدفعية ميدانية، من بينها مدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "إم- 777 "عيار 155 ملم، و11 مركبة، ومحطة حرب إلكترونية".

وقال البيان: "في منطقة مسؤولية قوات "دنيبر" الروسية، تم تحييد ما يصل إلى 45 جنديًا أوكرانيًا، ومركبة قتالية مدرعة، و19 مركبة و3 محطات حرب إلكترونية و3 مستودعات ذخيرة ومستودعين للإمداد".

وأضاف: "ألحقت قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، خسائر في الأفراد والمعدات التابعة لألوية الهجوم الميكانيكي والجبلي التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدات عدة بمقاطعة زابوروجيه".
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة بوبيليفكا وفيسليانكا في مقاطعتي سومي وزابوروجيه- وزارة الدفاع
أمس, 09:05 GMT

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "عززت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، مواقعها على طول خط المواجهة، وتم دحر تشكيلات من لواء ميكانيكي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، و3 ألوية للدفاع الإقليمي في بلدات عدة بمقاطعة سومي".

وأردف: "وهُزمت وحدات من لواءين ميكانيكيين، ولواء مشاة آلي ولواء مدفعية تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء من الحرس الوطني، ولواء دفاع إقليمي، وفصيل من جماعة "كراكن" القومية، في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف".
وتابع: "تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت 215 جنديًا، ودبابة و14 مركبة ومدفعين، كما تم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية، و3 مستودعات للذخيرة و6 مستودعات للإمداد".

ووفقا للبيان، "حسّنت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، موقعها التكتيكي، وقامت بتحييد وهزيمة قوى بشرية وتدمير معدات لـ5 ألوية ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء من الحرس الوطني، في مقاطعة خاركوف".

وأضاف بيان الدفاع الروسية: "خسر العدو ما يصل إلى 180 جنديا، وناقلة جند مدرعة، و3 مركبات قتالية مدرعة، و16 مركبة، ومدفعين. كما تم تدمير محطة حرب إلكترونية و3 مستودعات ذخيرة".
مشاهد لتدمير القوات الروسية مستودعا للذخيرة تابعا للقوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر 3 بلدات في إطار العملية العسكرية الخاصة- وزارة الدفاع
2 مارس, 09:10 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تحسن مواقعها على محاور عدة وتكبد قوات نظام كييف خسائر جسيمة- وزارة الدفاع
الجيش الروسي يحرر بلدتين في خاركوف وزابوروجيه - وزارة الدفاع
