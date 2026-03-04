https://sarabic.ae/20260304/القوات-الروسية-تستهدف-منشآت-للطاقة-والنقل-تدعم-المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني---الدفاع-الروسية--1111024841.html

القوات الروسية تستهدف منشآت للطاقة والنقل تابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني - وزارة الدفاع

القوات الروسية تستهدف منشآت للطاقة والنقل تابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني - وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية استهدفت منشآت للطاقة والنقل تدعم المجمع الصناعي العسكري الأوكراني. 04.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-04T09:29+0000

2026-03-04T09:29+0000

2026-03-04T09:59+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/0a/1083011574_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_016dd77944890cb41bc073bc8da20524.jpg

وجاء في البيان: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيّرة الهجومية، وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، مواقع إنتاج وإطلاق الطائرات المسيّرة الهجومية بعيدة المدى، ومستودع ذخيرة، ومنشآت الطاقة والنقل التابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 149 منطقة".وتابع: "ألحقت قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، خسائر بوحدات من 4 ألوية هجومية ميكانيكية وجبلية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية".وأكد بيان وزارة الدفاع الروسية أن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت أكثر من 285 جنديًا، وناقلتي جند مدرعتين، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و14 مركبة ووحدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "بوغدانا" عيار 155 ملم، ومحطة حرب إلكترونية، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشرق" الروسية".وأضاف: "تم دحر تشكيلات من لواءين ميكانيكيين ولواء هجوم محمول جوا ولواءين هجوميين و4 أفواج هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة زابوروجيه".وقال بيان وزارة الدفاع الروسية: "اتخذت وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، مواقعا وخطوطًا أكثر تحصينًا، وكبّدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت 290 جنديًا، ودبابتين خلال الـ24 ساعة الماضية".وأكد أن "وحدات من قوات مجموعة "المركز"، ألحقت خسائر في القوى البشرية والمعدات لـ4 ألوية ميكانيكية وجوية ومشاة وقوات خاصة، وفوجين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين من مشاة البحرية و3 ألوية من الحرس الوطني، في بلدات عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة دنيبروبيتروفسك، وتكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت 290 جنديًا، ودبابتين، و5 مركبات قتالية مدرعة، و4 قطع مدفعية ميدانية، من بينها مدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "إم- 777 "عيار 155 ملم، و11 مركبة، ومحطة حرب إلكترونية".وأضاف: "ألحقت قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، خسائر في الأفراد والمعدات التابعة لألوية الهجوم الميكانيكي والجبلي التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدات عدة بمقاطعة زابوروجيه". وأردف: "وهُزمت وحدات من لواءين ميكانيكيين، ولواء مشاة آلي ولواء مدفعية تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء من الحرس الوطني، ولواء دفاع إقليمي، وفصيل من جماعة "كراكن" القومية، في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف".وتابع: "تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت 215 جنديًا، ودبابة و14 مركبة ومدفعين، كما تم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية، و3 مستودعات للذخيرة و6 مستودعات للإمداد".وأضاف بيان الدفاع الروسية: "خسر العدو ما يصل إلى 180 جنديا، وناقلة جند مدرعة، و3 مركبات قتالية مدرعة، و16 مركبة، ومدفعين. كما تم تدمير محطة حرب إلكترونية و3 مستودعات ذخيرة".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحسن مواقعها على محاور عدة وتكبد قوات نظام كييف خسائر جسيمة- وزارة الدفاعالجيش الروسي يحرر بلدتين في خاركوف وزابوروجيه - وزارة الدفاع

https://sarabic.ae/20260304/القوات-الروسية-تسقط-32-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1111018247.html

https://sarabic.ae/20250103/الاستخبارات-الروسية-الغرب-لا-يستبعد-انهيارا-وشيكا-لدفاعات-القوات-الأوكرانية-1096438966.html

https://sarabic.ae/20260303/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بوبيليفكا-في-مقاطعة-سومي،--الدفاع-الروسية-1110975641.html

https://sarabic.ae/20260302/الجيش-الروسي-يحرر-3-بلدات-في-إطار-العملية-العسكرية-الخاصة--الدفاع-الروسية-1110934495.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا