https://sarabic.ae/20260304/القوات-الروسية-تسقط-32-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1111018247.html
القوات الروسية تسقط 32 مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
القوات الروسية تسقط 32 مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 32 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، فوق عدة مناطق في البلاد. 04.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-04T04:17+0000
2026-03-04T04:17+0000
2026-03-04T04:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/05/1a/1049072096_0:57:2737:1597_1920x0_80_0_0_78f42541b4ea8c3d2249b6f6218f8437.jpg
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 11:00 مساءً بتوقيت موسكو يوم 3 مارس/آذار وحتى الساعة 7:00 صباحاً بتوقيت موسكو يوم 4 مارس، اعترضت وسائط الدفاع الجوي ودمرت 32 طائرة مسيرة أوكرانية ، منها 21 طائرة مسيرة فوق مقاطعة فولغوغراد، وأربع فوق كل من مقاطعتي روستوف وبيلغورود، واثنتان فوق مقاطعة أستراخان، وطائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة كورسك".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيّرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.إعلام: الغرب يعجز عن تزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي الحيوية
https://sarabic.ae/20260303/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بوبيليفكا-في-مقاطعة-سومي،--الدفاع-الروسية-1110975641.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/05/1a/1049072096_266:0:2471:1654_1920x0_80_0_0_a65eb8ba59644519e17b72648d0b3de7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
القوات الروسية تسقط 32 مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 32 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، فوق عدة مناطق في البلاد.
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 11:00 مساءً بتوقيت موسكو يوم 3 مارس/آذار وحتى الساعة 7:00 صباحاً بتوقيت موسكو يوم 4 مارس، اعترضت وسائط الدفاع الجوي ودمرت 32 طائرة مسيرة أوكرانية ، منها 21 طائرة مسيرة فوق مقاطعة فولغوغراد، وأربع فوق كل من مقاطعتي روستوف وبيلغورود، واثنتان فوق مقاطعة أستراخان، وطائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة كورسك".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيّرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.