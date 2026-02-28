https://sarabic.ae/20260228/إعلام-الغرب-يعجز-عن-تزويد-أوكرانيا-بأنظمة-الدفاع-الجوي-الحيوية-1110844468.html

إعلام: الغرب يعجز عن تزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي الحيوية

إعلام: الغرب يعجز عن تزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي الحيوية

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، أن الغرب لم يتمكن من تزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي ضمن برنامج "قائمة الاحتياجات الأوكرانية ذات الأولوية" (PURL). 28.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-28T00:23+0000

2026-02-28T00:23+0000

2026-02-28T00:23+0000

أخبار أوكرانيا

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا

الناتو

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/05/1099236222_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_c947115460170764275c2ff81b124700.jpg

وجاء في تقرير لمجلة "بوليتيكو": "لم تتمكن الصناعة من تسريع إنتاج أو إجراءات اعتماد الأنظمة القديمة لتلبية الاحتياجات الحيوية لكييف في مجال الدفاع الجوي".ووفقًا للتقرير، حتى مع قيام أوروبا بشراء أسلحة من المخزون الأمريكي لنقلها لاحقًا إلى كييف، تتعقد الوضعية بسبب نقص الموارد في الصناعات الدفاعية ودورة التوريد الطويلة من واشنطن. ويتركز الحديث بشكل أساسي على صواريخ أنظمة الدفاع الجوي باتريوت.وقال مساعد أحد أعضاء الكونغرس الأمريكي، مفضلاً عدم الكشف عن هويته: وأوضح المقال أن الحصول على أنظمة باتريوت نفسها صعب للغاية بسبب نقصها حتى في الولايات المتحدة.وفي بداية يوليو/تموز من العام الماضي، ذكرت "بوليتيكو" أن الولايات المتحدة أوقفت إرسال صواريخ أرض-جو وذخائر أخرى للنظام الأوكراني، مشيرة إلى أن البنتاغون علّق الإمدادات بسبب المخاوف من تقلص المخزون في المستودعات.وانطلقت مبادرة "قائمة الاحتياجات الأوكرانية" في أغسطس/آب، وتقوم على شراء دول الناتو للأسلحة الأمريكية بشكل طوعي. وذكرت "بوليتيكو" أن البرنامج جمع حوالي خمسة مليارات دولار لصالح أوكرانيا خلال 2025، وأن ثلاثة أرباع أعضاء الناتو من أصل 32 دولة انضموا إليه، بينما يبحث الحلف عن طرق لإطالة عمر البرنامج.وترى موسكو أن توريد الأسلحة لكييف يعيق التسوية، ويجعل الدول المشاركة في الصراع بشكل مباشر، ويعد لعبًا بالنار. وأشار وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى أن أي شحنات تحتوي على ذخائر لأوكرانيا ستصبح هدفًا شرعيًا لروسيا. كما أكدت الكرملين أن ضخ الأسلحة للنظام الأوكراني من قبل الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.

https://sarabic.ae/20241221/الدفاع-الجوي-الروسي-يحبط-هجوما-أوكرانيا-على-البنى-التحتية-المدنية-في-مدينة-قازان-1096034293.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا, الناتو