الدفاع التركية: استمرار "قسد" بخرق وقف النار يؤثر سلبا على الاندماج بسوريا

الدفاع التركية: استمرار "قسد" بخرق وقف النار يؤثر سلبا على الاندماج بسوريا

سبوتنيك عربي

جددت وزارة الدفاع التركية "دعمها لسوريا في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وتعزيز قدراتها الدفاعية للحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها".

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر في وزارة الدفاع التركية، مساء الخميس، أن استمرار قوات "قسد" في خرق وقف إطلاق النار المبرم مع الحكومة السورية في 18 يناير/كانون الثاني الجاري من خلال استفزازاته، يؤثر سلبا على مسار عملية الاندماج.وقالت مصادر وزارة الدفاع التركية إن اتفاقيتي 10 من آذار/مارس و18 يناير بين الحكومة السورية وقوات "قسد"، لهما أهمية بالغة في تحقيق الاستقرار الدائم في سوريا.وأضافت المصادر أن "تركيا تتابع عن كثب التطورات الميدانية الحاصلة في سوريا، وتتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان أمن وحداتها وقواتها الموجودة في الداخل السوري".وكانت الحكومة السورية قد توصلت مع قوات "قسد"، يوم الثلاثاء، إلى تفاهم بشأن وقف العمليات العسكرية على جميع خطوط الاشتباك، والبدء بدمج قوات "قسد" في مؤسسات الدولة، على أن يبدأ سريان الاتفاق خلال اليومين المقبلين.ونقل "تلفزيون سوريا"، عن مصادر، أنه "تم التوصل إلى تفاهم بين الحكومة السورية وقسد يفضي إلى وقف العمليات العسكرية وانتشار قوى الأمن الداخلي في الحسكة والقامشلي ومناطق أخرى".وكان الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" تبادلا الاتهامات بشأن خروقات اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ، مساء السبت الماضي، في حين تصاعدت الاشتباكات في مناطق شمالي وشرقي سوريا، ما أثار التساؤلات حول قدرة التهدئة على الصمود.وأعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية، الأحد الماضي، أن "الجيش تمكن من إسقاط عدة مسيرات انتحارية من نوع "FPV" أطلقتها "قسد" من مواقع تمركزها حول مدينة عين العرب شرق حلب، قبل أن تتمكن من استهداف منازل الأهالي وطرقهم في ناحية صرين، ما أسفر عن وقوع عدة إصابات".ودعت "قسد" الأطراف الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار إلى التدخل الفوري لوضع حد لهذه الخروقات، وإلزام القوات الحكومية بالالتزام الكامل بالاتفاق، وضمان حماية المدنيين دون تأخير أو تهاون.يشار إلى أن الحكومة السورية و"قسد" وقعتا في 18 يناير/ كانون الثاني 2026 اتفاقا يقضي بوقف إطلاق النار ودمج عناصر ومؤسسات "قسد" ضمن الدولة السورية، في وقت بدأت فيه أمريكا نقل آلاف المعتقلين من سجون "قسد" في سوريا إلى العراق، بعد تقدم القوات الحكومية في شمال وشمال شرق البلاد.

