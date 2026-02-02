عربي
باحث فلسطيني: شعب فلسطين هو الرابح الوحيد من فتح معبر رفح بالاتجاهين
باحث فلسطيني: شعب فلسطين هو الرابح الوحيد من فتح معبر رفح بالاتجاهين
وأوضح عباس، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "أعداد العائدين إلى غزة سترتفع طالما بقي الوضع هادئاً، ومن سيخرج هم الذين يريدون تلقي العلاج، وسيعودون فور الانتهاء من ذلك". ولفت إلى أن "نتنياهو سيسعى لإفشال هذا البرنامج، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الوحيد القادر على إنجاحه".ورجح أن "تضطر إسرائيل في النهاية لإنهاء الحرب، مع احتمال استمرار العنف والاعتداءات، ولجوء إسرائيل إلى تطبيق نموذج لبنان في غزة، رغم أن حماس لم تعد تملك سلاحاً فاعلاً".وأضاف عباس أن "إسرائيل لم تحقق أهداف الحرب على غزة، وأن إعادة الأسرى الإسرائيليين تمت عبر المفاوضات وليس بالقوة". وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، التي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
باحث فلسطيني: شعب فلسطين هو الرابح الوحيد من فتح معبر رفح بالاتجاهين

تناول الباحث الفلسطيني في الشأن الإقليمي، فايز عباس، من الجليل، فتح معبر رفح بالاتجاهين، مشيراً إلى أن "هذه الخطوة تمثل بداية المرحلة الثانية من خطة غزة، وأن الرابح الوحيد منها هو الشعب الفلسطيني".
وأوضح عباس، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "أعداد العائدين إلى غزة سترتفع طالما بقي الوضع هادئاً، ومن سيخرج هم الذين يريدون تلقي العلاج، وسيعودون فور الانتهاء من ذلك".
معبر رفح - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2026
لجنة غزة: فتح معبر رفح خطوة نحو تعزيز الاستقرار والتنقل في القطاع
13:26 GMT
ولفت إلى أن "نتنياهو سيسعى لإفشال هذا البرنامج، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الوحيد القادر على إنجاحه".
وأشار إلى أن "إسرائيل لم تتخل عن حلم تهجير سكان القطاع والاستيطان فيه، وأن الشعب الفلسطيني رغم المعاناة لن يترك غزة".
ورجح أن "تضطر إسرائيل في النهاية لإنهاء الحرب، مع احتمال استمرار العنف والاعتداءات، ولجوء إسرائيل إلى تطبيق نموذج لبنان في غزة، رغم أن حماس لم تعد تملك سلاحاً فاعلاً".
فلسطينيون يسيرون محاطين بأنقاض المنازل التي دمرتها الغارات الإسرائيلية خلال الحرب، في خان يونس، جنوب قطاع غزة، 22 يناير/ كلنون الثاني 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2026
"حماس" تعلن استكمال الإجراءات اللازمة لدى الجهات الحكومية تمهيدا لتسليمها للجنة إدارة غزة
10:34 GMT
وأضاف عباس أن "إسرائيل لم تحقق أهداف الحرب على غزة، وأن إعادة الأسرى الإسرائيليين تمت عبر المفاوضات وليس بالقوة".

كما أشار إلى "وجود مفاوضات مباشرة وغير مباشرة بين الإدارة الأمريكية وحماس"، موضحاً أن "طريقة جمع السلاح لم تُقرر بعد، وأن قوة الاستقرار الدولية لم تتشكل بعد لنزع سلاح حماس"، لافتاً إلى أن الاعتراض الإسرائيلي على مشاركة بعض الجهات، لا سيما قطر، في قوة الاستقرار، يعود لأسباب سياسية داخلية في إسرائيل.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، التي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
