"صحة غزة": 11 ألف مريض سرطان محرومون من العلاج

في اليوم العالمي للسرطان، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن نحو 11 ألف مريض سرطان يعانون حرمانًا تامًا من العلاج التخصصي والتشخيصي، سواء داخل القطاع أو خارجه. 04.02.2026, سبوتنيك عربي

وأفادت الوزارة في بيان رسمي نشر، اليوم الأربعاء، عبر قناتها على تطبيق تلغرام، بأن 4 آلاف مريض يحملون تحويلات علاجية للخارج منذ أكثر من عامين، وما زالوا ينتظرون فتح المعابر وتسهيل سفرهم. وأكدت الوزارة أن مقومات الرعاية لمرضى السرطان باتت مدمرة ومستنزفة بشكل كبير، وعلى رأسها أصناف العلاج الكيماوي وأجهزة التشخيص، محذرةً من أن غياب أجهزة التشخيص المبكر والمتابعة -مثل أجهزة الرنين المغناطيسي والماموغرام- يفاقم تدهور الحالة الصحية للمرضى. ووصفت الوزارة أوضاع مرضى السرطان بأنها كارثية على المستويات الصحية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية، وناشدت جميع الجهات المعنية التدخل العاجل للسماح للمرضى بالسفر إلى الخارج لتلقي العلاج، وإدخال الأدوية الضرورية، وإعادة تأهيل مراكز تقديم الخدمة.وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية عن مقتل 18 فلسطينيًا، بينهم 11 في حيي التفاح والزيتون في مدينة غزة، منذ فجر اليوم الأربعاء، جراء التصعيد العسكري المستمر في المنطقة.وأكدت وسائل الإعلام استمرار الضربات الجوية، مع ورود أنباء عن وقوع إصابات إضافية ودمار في الممتلكات السكنية، مشيرةً إلى أن فرق الإسعاف والإنقاذ تواصل جهودها لإخلاء المتضررين وتأمين المناطق المتضررة.وقال المتحدث الرسمي للجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان له عبر قناته في "تلغرام": "خلال الليلة الماضية الأربعاء، وأثناء نشاط عملياتي لقوات لواء الإسكندروني (3) في منطقة الخط الأصفر شمال قطاع غزة، أطلق مخربون النار باتجاه قوة من جيش الدفاع الإسرائيلي".وأردف أردعي: "أصيب ضابط في قوات الاحتياط بجروح خطيرة نتيجة إطلاق النار، وتم نقله إلى المستشفى، تم إبلاغ عائلته".فور إطلاق النار، قامت دبابات جيش الدفاع بإطلاق النار على المخربين، وبالتوازي شنت غارات جوية في المنطقة.وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة "حماس" والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عدداً من جثث المحتجزين، مؤكّدة حينها أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.

