الصحة العالمية: أكثر من 18 ألف مريض في غزة بحاجة عاجلة لرعاية طبية غير متوفرة
الصحة العالمية: أكثر من 18 ألف مريض في غزة بحاجة عاجلة لرعاية طبية غير متوفرة
سبوتنيك عربي
أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن أكثر من 18 ألفا و500 مريض في قطاع غزة يحتاجون إلى رعاية طبية متخصصة غير متوفرة محليا. 03.02.2026, سبوتنيك عربي
غزة
أخبار فلسطين اليوم
منظمة الصحة العالمية
العالم
أخبار العالم الآن
وأوضح غيبريسوس، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" اليوم الثلاثاء، أن المنظمة بالتعاون مع شركائها دعمت عملية إجلاء 5 مرضى و7 مرافقين إلى مصر عبر معبر رفح، في خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها عبر هذا المسار منذ مارس/آذار 2025.وشدد غيبريسوس على ضرورة الإسراع في تعزيز الخدمات الصحية، بما يشمل توفير الإمدادات الطبية، وترميم المرافق المتضررة، وتوسيع الخدمات الحيوية، بهدف بناء نظام صحي مرن ومستدام داخل غزة.وفي سياق متصل، قال مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة، محمد أبو سلمية، إن لجانا طبية متخصصة تعمل على ترتيب الأولويات وفق درجة الخطورة، لافتاً إلى وجود نحو 450 مريضا في حالات حرجة جدا على قوائم الانتظار، يتوفى عدد منهم بشكل شبه يومي نتيجة تأخر تحويلهم للعلاج خارج القطاع.
غزة
الصحة العالمية: أكثر من 18 ألف مريض في غزة بحاجة عاجلة لرعاية طبية غير متوفرة

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن أكثر من 18 ألفا و500 مريض في قطاع غزة يحتاجون إلى رعاية طبية متخصصة غير متوفرة محليا.
وأوضح غيبريسوس، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" اليوم الثلاثاء، أن المنظمة بالتعاون مع شركائها دعمت عملية إجلاء 5 مرضى و7 مرافقين إلى مصر عبر معبر رفح، في خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها عبر هذا المسار منذ مارس/آذار 2025.
وأشار إلى أن هذه العملية تم تنفيذها أمس الاثنين، مؤكدا الحاجة الملحّة إلى إعادة التأهيل والإعمار لتقليل اعتماد النظام الصحي في غزة على عمليات الإجلاء الطبي، في ظل أكثر من عامين من الهجمات المتواصلة على القطاع، بحسب المركز الفلسطيني للإعلام.
نقص حاد في مخزون المستهلكات المختبرية يعيق فحوصات المرضى والجرحى في غزة
12 ديسمبر 2025, 12:00 GMT
وشدد غيبريسوس على ضرورة الإسراع في تعزيز الخدمات الصحية، بما يشمل توفير الإمدادات الطبية، وترميم المرافق المتضررة، وتوسيع الخدمات الحيوية، بهدف بناء نظام صحي مرن ومستدام داخل غزة.

كما دعا إلى إعادة فتح مسار الإحالة الطبية إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بشكل فوري لتسهيل الوصول السريع إلى الرعاية المنقذة للحياة.

وفي سياق متصل، قال مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة، محمد أبو سلمية، إن لجانا طبية متخصصة تعمل على ترتيب الأولويات وفق درجة الخطورة، لافتاً إلى وجود نحو 450 مريضا في حالات حرجة جدا على قوائم الانتظار، يتوفى عدد منهم بشكل شبه يومي نتيجة تأخر تحويلهم للعلاج خارج القطاع.
