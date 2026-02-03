https://sarabic.ae/20260203/الصحة-العالمية-أكثر-من-18-ألف-مريض-في-غزة-بحاجة-عاجلة-لرعاية-طبية-غير-متوفرة-1109961202.html
الصحة العالمية: أكثر من 18 ألف مريض في غزة بحاجة عاجلة لرعاية طبية غير متوفرة
الصحة العالمية: أكثر من 18 ألف مريض في غزة بحاجة عاجلة لرعاية طبية غير متوفرة
سبوتنيك عربي
أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن أكثر من 18 ألفا و500 مريض في قطاع غزة يحتاجون إلى رعاية طبية متخصصة غير متوفرة محليا. 03.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-03T21:54+0000
2026-02-03T21:54+0000
2026-02-03T21:54+0000
غزة
أخبار فلسطين اليوم
منظمة الصحة العالمية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/05/1098408503_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_408b8b10034967c886a36bc40ac65245.jpg
وأوضح غيبريسوس، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" اليوم الثلاثاء، أن المنظمة بالتعاون مع شركائها دعمت عملية إجلاء 5 مرضى و7 مرافقين إلى مصر عبر معبر رفح، في خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها عبر هذا المسار منذ مارس/آذار 2025.وشدد غيبريسوس على ضرورة الإسراع في تعزيز الخدمات الصحية، بما يشمل توفير الإمدادات الطبية، وترميم المرافق المتضررة، وتوسيع الخدمات الحيوية، بهدف بناء نظام صحي مرن ومستدام داخل غزة.وفي سياق متصل، قال مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة، محمد أبو سلمية، إن لجانا طبية متخصصة تعمل على ترتيب الأولويات وفق درجة الخطورة، لافتاً إلى وجود نحو 450 مريضا في حالات حرجة جدا على قوائم الانتظار، يتوفى عدد منهم بشكل شبه يومي نتيجة تأخر تحويلهم للعلاج خارج القطاع.
https://sarabic.ae/20251212/نقص-حاد-في-مخزون-المستهلكات-المختبرية-يعيق-فحوصات-المرضى-والجرحى-في-غزة-1108051606.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/05/1098408503_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_5a0d5c33981f77f7aa1f6b6da38a5e48.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
غزة, أخبار فلسطين اليوم, منظمة الصحة العالمية, العالم, أخبار العالم الآن
غزة, أخبار فلسطين اليوم, منظمة الصحة العالمية, العالم, أخبار العالم الآن
الصحة العالمية: أكثر من 18 ألف مريض في غزة بحاجة عاجلة لرعاية طبية غير متوفرة
أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن أكثر من 18 ألفا و500 مريض في قطاع غزة يحتاجون إلى رعاية طبية متخصصة غير متوفرة محليا.
وأوضح غيبريسوس، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" اليوم الثلاثاء، أن المنظمة بالتعاون مع شركائها دعمت عملية إجلاء 5 مرضى و7 مرافقين إلى مصر عبر معبر رفح، في خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها عبر هذا المسار منذ مارس/آذار 2025.
وأشار إلى أن هذه العملية تم تنفيذها أمس الاثنين، مؤكدا الحاجة الملحّة إلى إعادة التأهيل والإعمار لتقليل اعتماد النظام الصحي في غزة على عمليات الإجلاء الطبي، في ظل أكثر من عامين من الهجمات المتواصلة على القطاع، بحسب المركز الفلسطيني للإعلام.
12 ديسمبر 2025, 12:00 GMT
وشدد غيبريسوس على ضرورة الإسراع في تعزيز الخدمات الصحية
، بما يشمل توفير الإمدادات الطبية، وترميم المرافق المتضررة، وتوسيع الخدمات الحيوية، بهدف بناء نظام صحي مرن ومستدام داخل غزة.
كما دعا إلى إعادة فتح مسار الإحالة الطبية إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بشكل فوري لتسهيل الوصول السريع إلى الرعاية المنقذة للحياة.
وفي سياق متصل، قال مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة، محمد أبو سلمية، إن لجانا طبية متخصصة تعمل على ترتيب الأولويات وفق درجة الخطورة، لافتاً إلى وجود نحو 450 مريضا في حالات حرجة جدا
على قوائم الانتظار، يتوفى عدد منهم بشكل شبه يومي نتيجة تأخر تحويلهم للعلاج خارج القطاع.