نتنياهو يدلي باعتراف مفاجئ بشأن "طوفان الأقصى"

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:30 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
12:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
17:32 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: تحرير مدينة كادقلي لا قيمة نوعية لها
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ الاتفاق بين دمشق و "قسد" يسير وفق المتوقع رغم الغموض حول بعض النقاط
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
الاستخبارات الخارجية الروسية تكشف مؤامرة فرنسية للإطاحة برئيس مدغشقر وبوركينا فاسو
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:48 GMT
6 د
مساحة حرة
مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:30 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: مع انتهاء "نيو ستارت" ينتهي آخر قيد قانوني ملزم على أكبر قوتين نوويتين في العالم
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسار تصاعدي للعلاقات المصرية التركية وتنسيق حول الملفات الإقليمية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
https://sarabic.ae/20260205/نتنياهو-يدلي-باعتراف-مفاجئ-بشأن-طوفان-الأقصى-1110025905.html
نتنياهو يدلي باعتراف مفاجئ بشأن "طوفان الأقصى"
نتنياهو يدلي باعتراف مفاجئ بشأن "طوفان الأقصى"
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير إعلامية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أدلى باعتراف مفاجئ بشأن هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلال اجتماع أمني سري عقد، اليوم... 05.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-05T14:47+0000
2026-02-05T14:47+0000
بنيامين نتنياهو
إسرائيل
طوفان الأقصى
أخبار فلسطين اليوم
غزة
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/05/1110025617_0:43:1001:606_1920x0_80_0_0_5782c9d583343a39f22c3d2d16d3d5d7.jpg
وبحسب التقارير، فقد وصف نتنياهو "طوفان الأقصى" بأنه "فشل استخباري جسيم، لكنه ليس خيانة"، وذلك في الاجتماع الذي استمر نحو 5 ساعات، وشهد توترا حادا دفع عددا من أعضاء الكنيست المعارضين إلى مغادرته مبكرا، احتجاجًا على تصريحات نتنياهو.وذكرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية "كان"، أن نتنياهو حضر الجلسة وهو يحمل ملفات تضم محاضر اجتماعات تعود إلى نحو 10 سنوات قبل الهجوم، وقرأ منها اقتباسات لمسؤولين إسرائيليين سابقين في محاولة لإثبات عدم وجود أي تقدير استخباري مسبق للهجوم، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.وشملت الاقتباسات تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، نفتالي بينيت، ورئيس الأركان السابق، غادي آيزنكوت، ومدير جهاز الأمن العام (الشاباك) السابق، رونين بار.ويعد نتنياهو هو المسؤول الوحيد البارز عن أحداث السابع من أكتوبر الذي لم يتقدم باستقالته حتى الآن، في وقت تتهم فيه المعارضة القيادة السياسية بعرقلة تشكيل لجنة تحقيق حكومية مستقلة، رغم استطلاعات الرأي التي تشير إلى تأييد شعبي واسع لإجراء تحقيق رسمي شامل.وأدت تصريحات نتنياهو خلال الاجتماع إلى انسحاب أعضاء الكنيست من حزب "يش عتيد"، الذي أصدر بيانا قال فيه إن الحزب "لن يشارك في مهزلة إعلامية يديرها رئيس الوزراء"، معتبرا أن الاجتماع هدف إلى التهرب من التحقيق في "كارثة 7 أكتوبر"، وتحويل اللجنة إلى "منصة دعائية فارغة".وفي السياق ذاته، أفاد مكتب عضو الكنيست، إلعازار شتيرن، (يش عتيد) في تصريحات لصحيفة "جيروزاليم بوست" بأن رئيس اللجنة، بوعز بيسموث (ليكود)، حاول طرده من الاجتماع عندما حاول طرح أسئلة، ما دفعه إلى مغادرة الجلسة مبكرا.من جانبه، وجّه غادي آيزنكوت انتقادات حادة لنتنياهو عقب الاجتماع، واصفًا تصريحاته بأنها تعكس "ذاكرة انتقائية"، مؤكداً أن نتنياهو كان رئيسا للوزراء وقت الهجوم، في حين كان آيزنكوت قد أنهى ولايته العسكرية قبل أكثر من 5 سنوات.وشدد آيزنكوت على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق حكومية مستقلة تكشف جميع البروتوكولات كاملة، متعهدًا بأن يكون أول من يدلي بشهادته أمامها.وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني 2026، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة "حماس" والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عددا من جثث المحتجزين، مؤكّدة حينها أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
أفادت تقارير إعلامية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أدلى باعتراف مفاجئ بشأن هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلال اجتماع أمني سري عقد، اليوم الخميس، في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست.
وبحسب التقارير، فقد وصف نتنياهو "طوفان الأقصى" بأنه "فشل استخباري جسيم، لكنه ليس خيانة"، وذلك في الاجتماع الذي استمر نحو 5 ساعات، وشهد توترا حادا دفع عددا من أعضاء الكنيست المعارضين إلى مغادرته مبكرا، احتجاجًا على تصريحات نتنياهو.
وذكرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية "كان"، أن نتنياهو حضر الجلسة وهو يحمل ملفات تضم محاضر اجتماعات تعود إلى نحو 10 سنوات قبل الهجوم، وقرأ منها اقتباسات لمسؤولين إسرائيليين سابقين في محاولة لإثبات عدم وجود أي تقدير استخباري مسبق للهجوم، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2026
نتنياهو: ألحقنا ضررا بـ"محور الشر" ودافعنا عن إسرائيل في مواجهة إيران
2 فبراير, 15:14 GMT
وشملت الاقتباسات تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، نفتالي بينيت، ورئيس الأركان السابق، غادي آيزنكوت، ومدير جهاز الأمن العام (الشاباك) السابق، رونين بار.
ويعد نتنياهو هو المسؤول الوحيد البارز عن أحداث السابع من أكتوبر الذي لم يتقدم باستقالته حتى الآن، في وقت تتهم فيه المعارضة القيادة السياسية بعرقلة تشكيل لجنة تحقيق حكومية مستقلة، رغم استطلاعات الرأي التي تشير إلى تأييد شعبي واسع لإجراء تحقيق رسمي شامل.
وأدت تصريحات نتنياهو خلال الاجتماع إلى انسحاب أعضاء الكنيست من حزب "يش عتيد"، الذي أصدر بيانا قال فيه إن الحزب "لن يشارك في مهزلة إعلامية يديرها رئيس الوزراء"، معتبرا أن الاجتماع هدف إلى التهرب من التحقيق في "كارثة 7 أكتوبر"، وتحويل اللجنة إلى "منصة دعائية فارغة".

واتهم الحزب نتنياهو بالحضور إلى الجلسة بنقاط حوار معدة مسبقا من مكتبه، في محاولة لتوجيه الرأي العام و"تزييف الوقائع"، مؤكدا أن "أي تبرير لا يمكن أن يخفي حقيقة مقتل آلاف الإسرائيليين، واختطاف مدنيين، وارتكاب فظائع خلال فترة حكمه".

وفي السياق ذاته، أفاد مكتب عضو الكنيست، إلعازار شتيرن، (يش عتيد) في تصريحات لصحيفة "جيروزاليم بوست" بأن رئيس اللجنة، بوعز بيسموث (ليكود)، حاول طرده من الاجتماع عندما حاول طرح أسئلة، ما دفعه إلى مغادرة الجلسة مبكرا.
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2026
بزشكيان: ترامب ونتنياهو وأوروبا أثاروا التوتر في الاحتجاجات الإيرانية
31 يناير, 06:35 GMT
من جانبه، وجّه غادي آيزنكوت انتقادات حادة لنتنياهو عقب الاجتماع، واصفًا تصريحاته بأنها تعكس "ذاكرة انتقائية"، مؤكداً أن نتنياهو كان رئيسا للوزراء وقت الهجوم، في حين كان آيزنكوت قد أنهى ولايته العسكرية قبل أكثر من 5 سنوات.
وشدد آيزنكوت على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق حكومية مستقلة تكشف جميع البروتوكولات كاملة، متعهدًا بأن يكون أول من يدلي بشهادته أمامها.
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني 2026، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة "حماس" والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عددا من جثث المحتجزين، مؤكّدة حينها أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
