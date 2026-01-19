https://sarabic.ae/20260119/تقرير-تعاون-إسرائيلي-بريطاني-يفرغ-قرارات-المحكمة-الجنائية-الدولية-من-مضمونها-1109385589.html

تقرير: تعاون إسرائيلي بريطاني يفرغ قرارات المحكمة الجنائية الدولية من مضمونها

كشف وثائق مسربة نشرتها صحيفة بريطانية عن حقيقة محرجة لمنظومة المحكمة الجنائية الدولية، فبينما تصدر المحكمة مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، تنجح تل أبيب... 19.01.2026, سبوتنيك عربي

المحكمة الجنائية الدولية

إسرائيل

بريطانيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/06/1101400766_0:69:1155:718_1920x0_80_0_0_6406d48f6b1fbce36a644c0c54ecc38e.jpg

وأوضحت صحيفة "ديكلاسيفايد يو كيه"، المتخصصة في تتبع أنشطة المؤسسات العسكرية والاستخبارية، أن هذه التسريبات تأتي في توقيت بالغ الدلالة، تزامنًا مع صدور مذكرة اعتقال عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتهم تتعلق بالإبادة الجماعية وجرائم حرب في غزة، مذكرة أُضيفت عمليًا إلى أرشيف المحكمة الزاخر بالقرارات التي لا تُقلق أحدًا.وتشير الصحيفة إلى أن "ألموج اختار البقاء في مقعده ساعتين، ثم العودة من حيث أتى، في مشهد بدا أقرب إلى إجراء شكلي أكثر منه تطبيقًا للقانون".ووفقا للصحيفة، ومنذ ذلك التاريخ، لم تترك الحكومة الإسرائيلية شيئًا للصدفة، فأطلقت حملة ضغط مكثفة على لندن لتفريغ مبدأ "الولاية القضائية العالمية" من مضمونه، وهو المبدأ الذي يفترض نظريا ملاحقة مرتكبي أخطر الجرائم الدولية أينما كانوا، كما حدث في محاكمات نورمبرغ، قبل أن يتحول لاحقًا إلى عبء سياسي يجب ضبطه.وكشفت مراسلات إلكترونية ومذكرات داخلية، سُرّبت إثر اختراق لوزارة العدل الإسرائيلية، أن "الهدف الصريح للحملة كان ضمان قدرة المسؤولين الإسرائيليين على زيارة بريطانيا دون أي إزعاج قانوني، حتى لو كانت أسماؤهم مرتبطة بانتهاكات جسيمة ضد الفلسطينيين"، بحسب صحيفة "ديكلاسيفايد يو كيه".وصرح وزير الخارجية البريطاني حينها ويليام هيغ، بأن بلاده لا يمكن أن تسمح بوضع "يشعر فيه السياسيون الإسرائيليون بأنهم غير قادرين على زيارة المملكة المتحدة"، وكأن "المشكلة كانت في مشاعر الزوار لا في حقوق الضحايا"، وفق تعبير الصحيفة.وتواصلت المشاورات خلف الأبواب المغلقة حتى عام 2016 عبر ما سمي "الحوار البريطاني-الإسرائيلي بشأن الولاية القضائية العالمية"، مع تعليمات صريحة بعدم إخضاع تلك اللقاءات لقانون حرية المعلومات. وفي مراسلات سرية لاحقة، حرصت وزارة العدل البريطانية على طمأنة الجانب الإسرائيلي بأن شرط موافقة مدير النيابات العامة أثبت فعاليته، إذ لم تُصدر أي مذكرة اعتقال بحق أي شخص منذ إقراره، بمن فيهم الزوار الإسرائيليون.وفي ضوء هذه الوقائع، تبدو مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية اليوم أقرب إلى بيانات أخلاقية متأخرة، تُصدر بحرص بالغ على اللغة، وبحرص أكبر على ألا تُترجم إلى أفعال، في نظام دولي يتقن إدارة العدالة بوصفها فكرة… لا ممارسة.

