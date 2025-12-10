https://sarabic.ae/20251210/خبير-التسييس-وعدم-العدالة-في-الجنائية-الدولية-يؤكدان-أزمة-النظام-الدولي---1108019576.html

خبير: التسييس وعدم العدالة في "الجنائية الدولية" يؤكدان أزمة النظام الدولي

علق أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي من بيروت، الدكتور علي فضل الله، على الحكم الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بحق قائد سابق في قوات "الدعم السريع" في... 10.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-10T14:02+0000

2025-12-10T14:02+0000

2025-12-10T14:02+0000

المحكمة الجنائية الدولية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/17/1093036217_0:291:3071:2018_1920x0_80_0_0_2bb670478d1fd6275a78c71085bf17e5.jpg

وأشار فضل الله وفي حديث عبر "سبوتنيك"، إلى أن "القاعدة المشار إليها أعلاه لا تنطبق على حالة الجنائية الدولية، فمدعي عام المحكمة، كريم خان، سبق وقال بشكل علني إن أحدهم نقل إليه أن هذه المحكمة أنشأت فقط من أجل أفريقيا وروسيا، وبالتالي إذا صح هذا الكلام فنحن أمام محكمة موجّهة".وقال: "المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية، فاتو بنسودا، أعلنت بشكل واضح أنها تعرضت لتهديدات مباشرة، وصلت إلى أفراد عائلتها من رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، واللافت أن هذه التهديدات لم تؤد إلى أي إجراءات، ما يدفع للتساؤل حول عدالة إجراءات هذه المحكمة".وأكد فضل الله أن "تجربة المحكمة الجنائية الدولية ليست مشجعة وكلها موجهة، ومن الأمثلة على ذلك الحالة السودانية، حيث توجه الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، للرئيس السوداني السابق عمر حسن البشير، الذي كانت هناك إجراءات بحقه من قبل الجنائية، توجه إليه طالبا منه الالتزام بمجموعة شروط تأتي ضمن سياق الهيمنة والاستعمار الأوروبي في أفريقيا لتوقيف إجراءات المحكمة بحقه".وتابع: "كما نذكر محكمة يوغوسلافيا التي استمرت 16سنة ومن ثم توقفت بسبب توقف الميزانيات، ورأى فضل الله أن "نظام العدل ليس قائما في القضاء الدولي، لهذا هناك مشكلة نظام دولي بشكل كامل، مثل الأمم المتحدة التي مر عليها ثمانون عاما ولم تنجح في حفظ الامن والسلم الدوليين، إضافة إلى المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت كبديل عن محكمة العدل العاجزة عن القيام بشيء".واعتبر أنه "يفضل وجود جهاز قضائي دولي منصف وعادل"، قائلا: "تجري 31 حربا في العالم اليوم، أين هذه المحكمة ولماذا لا تتحرك إلا في حالات محددة؟".وختم أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي معتبرا أن "التقييم لتجربة محكمة العدل الدولية ومن ثم الجنائية كما المحاكم الخاصة الخمس، يؤكد أن هناك أزمة نظام دولي كبيرة، فالنظام الحالي بحاجة إلى تبديل في كل شيء، لكن هذا غير متيسر حتى الساعة".أستاذ قانون دولي: المحكمة الجنائية الدولية تهدد الأمن والسلم الدوليين ومسارها محكوم بالفشلفضيحة داخل الجنائية الدولية... مسؤول رفيع يفاوض ميليشيا مسلحة لتنفيذ اعتقال بالوكالة

2025

الأخبار

ar_EG

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

حصري, أخبار السودان اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, المحكمة الجنائية الدولية