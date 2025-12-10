خبير: التسييس وعدم العدالة في "الجنائية الدولية" يؤكدان أزمة النظام الدولي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
11:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
11:43 GMT
17 د
من الملعب
قراءة في نتائج قرعة "كأس العالم" 2026.. المغرب تصطدم بالبرازيل ومجموعات متابينة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:03 GMT
31 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
13:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
17:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:40 GMT
20 د
بلا قيود
هل ستعود الخدمة العسكرية الإلزامية في ألمانيا؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تبدأ بناء جدار على الحدود الأردنية، ما تداعياته على حل الدولتين؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
من الملعب
قراءة في نتائج قرعة "كأس العالم" 2026.. المغرب تصطدم بالبرازيل ومجموعات متابينة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تبدأ بناء جدار على الحدود الأردنية، ما تداعياته على حل الدولتين؟
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
12:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:39 GMT
20 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول يمني: الحكومة الشرعية لديها خيارات كثيرة لمواجهة التحركات العسكرية لـ " المجلس الانتقالي"
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قانون "العشوائية لقصوى" يشرح تحطم الأشياء، وسور أخضر عظيم يغير خريطة المياه، وبرمجية إسرائيلية تخترق هواتف من 150 دولة
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
سبوتنيك عربي
علق أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي من بيروت، الدكتور علي فضل الله، على الحكم الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بحق قائد سابق في قوات "الدعم السريع" في السودان
حصري
أخبار السودان اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
المحكمة الجنائية الدولية
وأشار فضل الله وفي حديث عبر "سبوتنيك"، إلى أن "القاعدة المشار إليها أعلاه لا تنطبق على حالة الجنائية الدولية، فمدعي عام المحكمة، كريم خان، سبق وقال بشكل علني إن أحدهم نقل إليه أن هذه المحكمة أنشأت فقط من أجل أفريقيا وروسيا، وبالتالي إذا صح هذا الكلام فنحن أمام محكمة موجّهة".وقال: "المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية، فاتو بنسودا، أعلنت بشكل واضح أنها تعرضت لتهديدات مباشرة، وصلت إلى أفراد عائلتها من رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، واللافت أن هذه التهديدات لم تؤد إلى أي إجراءات، ما يدفع للتساؤل حول عدالة إجراءات هذه المحكمة".وأكد فضل الله أن "تجربة المحكمة الجنائية الدولية ليست مشجعة وكلها موجهة، ومن الأمثلة على ذلك الحالة السودانية، حيث توجه الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، للرئيس السوداني السابق عمر حسن البشير، الذي كانت هناك إجراءات بحقه من قبل الجنائية، توجه إليه طالبا منه الالتزام بمجموعة شروط تأتي ضمن سياق الهيمنة والاستعمار الأوروبي في أفريقيا لتوقيف إجراءات المحكمة بحقه".وتابع: "كما نذكر محكمة يوغوسلافيا التي استمرت 16سنة ومن ثم توقفت بسبب توقف الميزانيات، ورأى فضل الله أن "نظام العدل ليس قائما في القضاء الدولي، لهذا هناك مشكلة نظام دولي بشكل كامل، مثل الأمم المتحدة التي مر عليها ثمانون عاما ولم تنجح في حفظ الامن والسلم الدوليين، إضافة إلى المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت كبديل عن محكمة العدل العاجزة عن القيام بشيء".واعتبر أنه "يفضل وجود جهاز قضائي دولي منصف وعادل"، قائلا: "تجري 31 حربا في العالم اليوم، أين هذه المحكمة ولماذا لا تتحرك إلا في حالات محددة؟".وختم أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي معتبرا أن "التقييم لتجربة محكمة العدل الدولية ومن ثم الجنائية كما المحاكم الخاصة الخمس، يؤكد أن هناك أزمة نظام دولي كبيرة، فالنظام الحالي بحاجة إلى تبديل في كل شيء، لكن هذا غير متيسر حتى الساعة".أستاذ قانون دولي: المحكمة الجنائية الدولية تهدد الأمن والسلم الدوليين ومسارها محكوم بالفشلفضيحة داخل الجنائية الدولية... مسؤول رفيع يفاوض ميليشيا مسلحة لتنفيذ اعتقال بالوكالة
خبير: التسييس وعدم العدالة في "الجنائية الدولية" يؤكدان أزمة النظام الدولي

تابعنا عبر
علق أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي من بيروت، الدكتور علي فضل الله، على الحكم الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بحق قائد سابق في قوات "الدعم السريع" في السودان، مؤكدا على "ضرورة تثبيت قاعدة أن كل من يرتكب جريمة وبحال ثبتت إدانته يجب معاقبته، فالإفلات من العقاب هو جريمة".
وأشار فضل الله وفي حديث عبر "سبوتنيك"، إلى أن "القاعدة المشار إليها أعلاه لا تنطبق على حالة الجنائية الدولية، فمدعي عام المحكمة، كريم خان، سبق وقال بشكل علني إن أحدهم نقل إليه أن هذه المحكمة أنشأت فقط من أجل أفريقيا وروسيا، وبالتالي إذا صح هذا الكلام فنحن أمام محكمة موجّهة".

وأكد فضل الله أن "الدليل على أننا أمام محكمة موجّهة يكمن في السؤال الآتي، هل تمت محاكمة أي أحد أوروبي أو أمريكي؟"، مشيرا إلى أنه "لا بد من الاطلاع على الموقف الأمريكي ضد المحكمة الجنائية حينما قررت ملاحقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرايلي السابق يوآف غالانت".

وقال: "المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية، فاتو بنسودا، أعلنت بشكل واضح أنها تعرضت لتهديدات مباشرة، وصلت إلى أفراد عائلتها من رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، واللافت أن هذه التهديدات لم تؤد إلى أي إجراءات، ما يدفع للتساؤل حول عدالة إجراءات هذه المحكمة".
مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، هولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
أستاذ قانون دولي: المحكمة الجنائية الدولية تهدد الأمن والسلم الدوليين ومسارها محكوم بالفشل
8 ديسمبر, 17:40 GMT
وأكد فضل الله أن "تجربة المحكمة الجنائية الدولية ليست مشجعة وكلها موجهة، ومن الأمثلة على ذلك الحالة السودانية، حيث توجه الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، للرئيس السوداني السابق عمر حسن البشير، الذي كانت هناك إجراءات بحقه من قبل الجنائية، توجه إليه طالبا منه الالتزام بمجموعة شروط تأتي ضمن سياق الهيمنة والاستعمار الأوروبي في أفريقيا لتوقيف إجراءات المحكمة بحقه".

وأضاف متسائلا: "هل هذه الواقعة تشير إلى الإنصاف والعدالة؟ لافتا إلى أن "هناك تسييسًا واضحا وكبيرا، فالمحكمة تحولت الى أداة ابتزاز، وهنا نذكر قضية رواندا على سبيل المثال حيث يبدو واضحا التورط الأمريكي والفرنسي ولم تحصل أي استدعاءات".

وتابع: "كما نذكر محكمة يوغوسلافيا التي استمرت 16سنة ومن ثم توقفت بسبب توقف الميزانيات، ورأى فضل الله أن "نظام العدل ليس قائما في القضاء الدولي، لهذا هناك مشكلة نظام دولي بشكل كامل، مثل الأمم المتحدة التي مر عليها ثمانون عاما ولم تنجح في حفظ الامن والسلم الدوليين، إضافة إلى المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت كبديل عن محكمة العدل العاجزة عن القيام بشيء".
المحكمة الجنائية الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2025
فضيحة داخل الجنائية الدولية... مسؤول رفيع يفاوض ميليشيا مسلحة لتنفيذ اعتقال بالوكالة
7 ديسمبر, 04:00 GMT
واعتبر أنه "يفضل وجود جهاز قضائي دولي منصف وعادل"، قائلا: "تجري 31 حربا في العالم اليوم، أين هذه المحكمة ولماذا لا تتحرك إلا في حالات محددة؟".

وأضاف: "بوضوح يمكن القول إن أي دولة يتم تحريك ملف قضائي بحقها، بحال خضعت وتراجعت، يرفع عنها الملف، وبالتالي يتحول العمل القضائي إلى جزء من التفاوض والابتزاز السياسي".

وختم أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي معتبرا أن "التقييم لتجربة محكمة العدل الدولية ومن ثم الجنائية كما المحاكم الخاصة الخمس، يؤكد أن هناك أزمة نظام دولي كبيرة، فالنظام الحالي بحاجة إلى تبديل في كل شيء، لكن هذا غير متيسر حتى الساعة".
أستاذ قانون دولي: المحكمة الجنائية الدولية تهدد الأمن والسلم الدوليين ومسارها محكوم بالفشل
فضيحة داخل الجنائية الدولية... مسؤول رفيع يفاوض ميليشيا مسلحة لتنفيذ اعتقال بالوكالة
