أستاذ قانون دولي: المحكمة الجنائية الدولية تهدد الأمن والسلم الدوليين ومسارها محكوم بالفشل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:18 GMT
21 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:46 GMT
13 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
12:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
17:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
مصر وقطر تؤكدان سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية بشأن غزة
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: الشعب السوري قوي ويستطيع أن يخرج من الأزمات بسهولة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما تقوم به إسرائيل لا يمكن أن يؤسس لسلام حقيقي لا في غزة ولا في المنطقة
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251208/أستاذ-قانون-دولي-المحكمة-الجنائية-الدولية-تهدد-الأمن-والسلم-الدوليين-ومسارها-محكوم-بالفشل-1107949236.html
أستاذ قانون دولي: المحكمة الجنائية الدولية تهدد الأمن والسلم الدوليين ومسارها محكوم بالفشل
أستاذ قانون دولي: المحكمة الجنائية الدولية تهدد الأمن والسلم الدوليين ومسارها محكوم بالفشل
سبوتنيك عربي
تحدث أستاذ القانون الدولي والخبير السابق لدى المنظمات الدولية، الدكتور حسن جوني، عن المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى الوثائق الصادرة عن محكمة جمهورية... 08.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-08T17:40+0000
2025-12-08T17:40+0000
المحكمة الجنائية الدولية
حصري
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/15/1101919954_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_51a2dba95bcae4de27c2a985cfeda655.jpg
وأوضح الخبير أن "هذه الممارسات جعلت المحكمة تهدد الأمن والسلم الدوليين بعد أن فقدت مصداقيتها والمعنى الذي أنشئت من أجله، إذ لم تعد تقوم بالمهمة الموكلة إليها بشكل مستقل وموضوعي".وأشار جوني، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "المحكمة الجنائية الدولية أنشئت أساسا في إطار إمبريالي أوروبي، بهدف ضرب مسمار في أساس القانون الدولي والعلاقات بين الدول، رغم أن الهدف المعلن كان تحقيق السلام والعدالة ومحاسبة المجرمين".وأكد الخبير السابق في المنظمات الدولية أن "انحياز المحكمة ضد الشعوب، وخصوصا في أفريقيا، يهدد الأمن والسلم الدوليين، من خلال اتهام رؤساء دول كبرى وتحييد حكومات أوروبية ارتكبت جرائم". ورأى أن "مسار المحكمة محكوم بالفشل لعدم واقعية الأسباب التي أنشئت من أجلها، ولأنها تعمل في اتجاه واحد يخدم أهداف منشئيها".وشدد جوني على أن "نظام المحكمة لم يأخذ بعين الاعتبار الفقه في مختلف المدارس القانونية، واعتمد على توازن محدود بين المدارس اللاتينية والبريطانية، مستثنيا المدارس الروسية والأفريقية والإسلامية".
https://sarabic.ae/20251020/وزير-الخارجية-الكندي-يوضح-موقفه-من-مذكرة-المحكمة-الجنائية-الدولية-في-حال-دخول-نتنياهو-البلاد-1106205421.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/15/1101919954_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_bf79c4cacfdebce6a9747ffd8bb9eaaf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
المحكمة الجنائية الدولية, حصري, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
المحكمة الجنائية الدولية, حصري, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

أستاذ قانون دولي: المحكمة الجنائية الدولية تهدد الأمن والسلم الدوليين ومسارها محكوم بالفشل

17:40 GMT 08.12.2025
© AP Photo / Mike Corderمقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، هولندا
مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، هولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / Mike Corder
تابعنا عبر
حصري
تحدث أستاذ القانون الدولي والخبير السابق لدى المنظمات الدولية، الدكتور حسن جوني، عن المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى الوثائق الصادرة عن محكمة جمهورية أفريقيا الوسطى التي تدين نيكولاس إريرا، المسؤول الكبير في المحكمة الجنائية الدولية، بالتعامل مع جهات غير رسمية لتنفيذ اعتقالات.
وأوضح الخبير أن "هذه الممارسات جعلت المحكمة تهدد الأمن والسلم الدوليين بعد أن فقدت مصداقيتها والمعنى الذي أنشئت من أجله، إذ لم تعد تقوم بالمهمة الموكلة إليها بشكل مستقل وموضوعي".
وأشار جوني، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "المحكمة الجنائية الدولية أنشئت أساسا في إطار إمبريالي أوروبي، بهدف ضرب مسمار في أساس القانون الدولي والعلاقات بين الدول، رغم أن الهدف المعلن كان تحقيق السلام والعدالة ومحاسبة المجرمين".
الزعيم الجديد للحزب الليبرالي الحاكم في كندا، رئيس الوزراء مارك كارني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
وزير الخارجية الكندي يوضح موقفه من مذكرة المحكمة الجنائية الدولية في حال دخول نتنياهو البلاد
20 أكتوبر, 11:59 GMT
وأكد الخبير السابق في المنظمات الدولية أن "انحياز المحكمة ضد الشعوب، وخصوصا في أفريقيا، يهدد الأمن والسلم الدوليين، من خلال اتهام رؤساء دول كبرى وتحييد حكومات أوروبية ارتكبت جرائم". ورأى أن "مسار المحكمة محكوم بالفشل لعدم واقعية الأسباب التي أنشئت من أجلها، ولأنها تعمل في اتجاه واحد يخدم أهداف منشئيها".
وشدد جوني على أن "نظام المحكمة لم يأخذ بعين الاعتبار الفقه في مختلف المدارس القانونية، واعتمد على توازن محدود بين المدارس اللاتينية والبريطانية، مستثنيا المدارس الروسية والأفريقية والإسلامية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала