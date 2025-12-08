https://sarabic.ae/20251208/أستاذ-قانون-دولي-المحكمة-الجنائية-الدولية-تهدد-الأمن-والسلم-الدوليين-ومسارها-محكوم-بالفشل-1107949236.html

أستاذ قانون دولي: المحكمة الجنائية الدولية تهدد الأمن والسلم الدوليين ومسارها محكوم بالفشل

أستاذ قانون دولي: المحكمة الجنائية الدولية تهدد الأمن والسلم الدوليين ومسارها محكوم بالفشل

سبوتنيك عربي

تحدث أستاذ القانون الدولي والخبير السابق لدى المنظمات الدولية، الدكتور حسن جوني، عن المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى الوثائق الصادرة عن محكمة جمهورية... 08.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-08T17:40+0000

2025-12-08T17:40+0000

2025-12-08T17:40+0000

المحكمة الجنائية الدولية

حصري

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/15/1101919954_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_51a2dba95bcae4de27c2a985cfeda655.jpg

وأوضح الخبير أن "هذه الممارسات جعلت المحكمة تهدد الأمن والسلم الدوليين بعد أن فقدت مصداقيتها والمعنى الذي أنشئت من أجله، إذ لم تعد تقوم بالمهمة الموكلة إليها بشكل مستقل وموضوعي".وأشار جوني، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "المحكمة الجنائية الدولية أنشئت أساسا في إطار إمبريالي أوروبي، بهدف ضرب مسمار في أساس القانون الدولي والعلاقات بين الدول، رغم أن الهدف المعلن كان تحقيق السلام والعدالة ومحاسبة المجرمين".وأكد الخبير السابق في المنظمات الدولية أن "انحياز المحكمة ضد الشعوب، وخصوصا في أفريقيا، يهدد الأمن والسلم الدوليين، من خلال اتهام رؤساء دول كبرى وتحييد حكومات أوروبية ارتكبت جرائم". ورأى أن "مسار المحكمة محكوم بالفشل لعدم واقعية الأسباب التي أنشئت من أجلها، ولأنها تعمل في اتجاه واحد يخدم أهداف منشئيها".وشدد جوني على أن "نظام المحكمة لم يأخذ بعين الاعتبار الفقه في مختلف المدارس القانونية، واعتمد على توازن محدود بين المدارس اللاتينية والبريطانية، مستثنيا المدارس الروسية والأفريقية والإسلامية".

https://sarabic.ae/20251020/وزير-الخارجية-الكندي-يوضح-موقفه-من-مذكرة-المحكمة-الجنائية-الدولية-في-حال-دخول-نتنياهو-البلاد-1106205421.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

المحكمة الجنائية الدولية, حصري, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم