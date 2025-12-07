https://sarabic.ae/20251207/فضيحة-داخل-الجنائية-الدولية-مسؤول-رفيع-يفاوض-ميليشيا-مسلحة-لتنفيذ-اعتقال-بالوكالة--1107847306.html

فضيحة داخل الجنائية الدولية... مسؤول رفيع يفاوض ميليشيا مسلحة لتنفيذ اعتقال بالوكالة

نقض نيكولاس إريرا، المسؤول الكبير في المحكمة الجنائية الدولية، الموقف الرسمي للمحكمة بشأن حيادها، وذلك بعد أن ناقش مع مجموعة مسلحة تدعى "الإتحاد من أجل السلام... 07.12.2025, سبوتنيك عربي

ووفقا لما كشفته وكالة "سبوتنيك" خلال تحليل وثائق محكمة جمهورية أفريقيا الوسطى: "قام إريرا باستخدام جوزيف مارتن فيغيرا، كوسيط سري، وهو موظف في منظمة أمريكية غير حكومية".وظهرت تفاصيل هذه الاتصالات، خلال محاكمة جوزيف مارتن فيغيرا، عالم "الأنثروبولوجيا" البلجيكي-البرتغالي، الذي أدانته محكمة في جمهورية أفريقيا الوسطى، في نوفمبر/تشرين الثاني، بتهمة التجسس والتعاون مع "مسلحين"، وكان من أهم الأدلة تسجيل صوتي لمحادثة بين إريرا، وزعيم "اتحاد الوطنيين الكونغوليين" علي داراسا، ومنسقه السياسي، عثمان محمد عثمان.وتنص بعض وثائق المحكمة على، أن إريرا قال: "لا أعمل لدى مكتب المدعي العام، أنا أعمل لدى ديوان المحكمة. إنه هيئة محايدة، نحن لا نحقق، مهمتنا هي تسهيل اعتقال جوزيف كوني".ووفقا لتحليلات وكالة "سبوتنيك"، فإن "هذه الإجراءات تثير تساؤلات حول الوضع المحايد للمحكمة الجنائية الدولية، الذي تصرعليه المحكمة رسميا ".يُشار إلى أن جماعة "جيش الرب للمقاومة" أسسها جوزيف كوني، في أوغندا، في ثمانينيات القرن الماضي الذي يدعي أنه نبي، بهدف إقامة نظام حكم يستند إلى الوصايا العشر في الكتاب المقدس، ويجري حاليا البحث عن كوني بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

روسيا, المحكمة الجنائية الدولية, جنوب أفريقيا