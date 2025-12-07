فضيحة داخل الجنائية الدولية... مسؤول رفيع يفاوض ميليشيا مسلحة لتنفيذ اعتقال بالوكالة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
التغيرات المناخية تهدد مدنا كبري بالزلازل
09:31 GMT
29 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
12:03 GMT
45 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
13:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
13:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
17:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
استراتيجية الأمن القومي الأمريكي الجديدة: المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية تخدم مصالح واشنطن
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:18 GMT
21 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:46 GMT
13 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
12:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
17:34 GMT
26 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251207/فضيحة-داخل-الجنائية-الدولية-مسؤول-رفيع-يفاوض-ميليشيا-مسلحة-لتنفيذ-اعتقال-بالوكالة--1107847306.html
فضيحة داخل الجنائية الدولية... مسؤول رفيع يفاوض ميليشيا مسلحة لتنفيذ اعتقال بالوكالة
فضيحة داخل الجنائية الدولية... مسؤول رفيع يفاوض ميليشيا مسلحة لتنفيذ اعتقال بالوكالة
سبوتنيك عربي
نقض نيكولاس إريرا، المسؤول الكبير في المحكمة الجنائية الدولية، الموقف الرسمي للمحكمة بشأن حيادها، وذلك بعد أن ناقش مع مجموعة مسلحة تدعى "الإتحاد من أجل السلام... 07.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-07T04:00+0000
2025-12-07T04:00+0000
روسيا
المحكمة الجنائية الدولية
جنوب أفريقيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/06/1101400766_0:69:1155:718_1920x0_80_0_0_6406d48f6b1fbce36a644c0c54ecc38e.jpg
ووفقا لما كشفته وكالة "سبوتنيك" خلال تحليل وثائق محكمة جمهورية أفريقيا الوسطى: "قام إريرا باستخدام جوزيف مارتن فيغيرا، كوسيط سري، وهو موظف في منظمة أمريكية غير حكومية".وظهرت تفاصيل هذه الاتصالات، خلال محاكمة جوزيف مارتن فيغيرا، عالم "الأنثروبولوجيا" البلجيكي-البرتغالي، الذي أدانته محكمة في جمهورية أفريقيا الوسطى، في نوفمبر/تشرين الثاني، بتهمة التجسس والتعاون مع "مسلحين"، وكان من أهم الأدلة تسجيل صوتي لمحادثة بين إريرا، وزعيم "اتحاد الوطنيين الكونغوليين" علي داراسا، ومنسقه السياسي، عثمان محمد عثمان.وتنص بعض وثائق المحكمة على، أن إريرا قال: "لا أعمل لدى مكتب المدعي العام، أنا أعمل لدى ديوان المحكمة. إنه هيئة محايدة، نحن لا نحقق، مهمتنا هي تسهيل اعتقال جوزيف كوني".ووفقا لتحليلات وكالة "سبوتنيك"، فإن "هذه الإجراءات تثير تساؤلات حول الوضع المحايد للمحكمة الجنائية الدولية، الذي تصرعليه المحكمة رسميا ".يُشار إلى أن جماعة "جيش الرب للمقاومة" أسسها جوزيف كوني، في أوغندا، في ثمانينيات القرن الماضي الذي يدعي أنه نبي، بهدف إقامة نظام حكم يستند إلى الوصايا العشر في الكتاب المقدس، ويجري حاليا البحث عن كوني بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
https://sarabic.ae/20251205/تقارير-تكشف-قيام-موظف-في-المحكمة-الجنائية-الدولية-بتمويل-جماعة-مسلحة-في-جمهورية-أفريقيا-الوسطى-سرا-1107822301.html
https://sarabic.ae/20251205/استطلاع-رأي-38-من-الإسرائيليين-يؤيدون-العفو-عن-نتنياهو-1107845910.html
جنوب أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/06/1101400766_0:0:1025:769_1920x0_80_0_0_dfb9872a0a3e3478e971217f34d6ea74.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, المحكمة الجنائية الدولية, جنوب أفريقيا
روسيا, المحكمة الجنائية الدولية, جنوب أفريقيا

فضيحة داخل الجنائية الدولية... مسؤول رفيع يفاوض ميليشيا مسلحة لتنفيذ اعتقال بالوكالة

04:00 GMT 07.12.2025
© AP Photo / Omar Havanaالمحكمة الجنائية الدولية
المحكمة الجنائية الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2025
© AP Photo / Omar Havana
تابعنا عبر
نقض نيكولاس إريرا، المسؤول الكبير في المحكمة الجنائية الدولية، الموقف الرسمي للمحكمة بشأن حيادها، وذلك بعد أن ناقش مع مجموعة مسلحة تدعى "الإتحاد من أجل السلام في أفريقيا الوسطى"، إمكانية تنفيذ عملية للقبض على جوزيف كوني، مؤسس "جيش الرب للمقاومة"، المطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
ووفقا لما كشفته وكالة "سبوتنيك" خلال تحليل وثائق محكمة جمهورية أفريقيا الوسطى: "قام إريرا باستخدام جوزيف مارتن فيغيرا، كوسيط سري، وهو موظف في منظمة أمريكية غير حكومية".
وظهرت تفاصيل هذه الاتصالات، خلال محاكمة جوزيف مارتن فيغيرا، عالم "الأنثروبولوجيا" البلجيكي-البرتغالي، الذي أدانته محكمة في جمهورية أفريقيا الوسطى، في نوفمبر/تشرين الثاني، بتهمة التجسس والتعاون مع "مسلحين"، وكان من أهم الأدلة تسجيل صوتي لمحادثة بين إريرا، وزعيم "اتحاد الوطنيين الكونغوليين" علي داراسا، ومنسقه السياسي، عثمان محمد عثمان.

وفقا للمحضر في بداية الاجتماع، أكد إريرا أنه "يعمل لدى ديوان المحكمة الجنائية الدولية، الذي وصفه بأنه هيئة محايدة".

مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، هولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2025
تقارير تكشف قيام موظف في المحكمة الجنائية الدولية بتمويل جماعة مسلحة في جمهورية أفريقيا الوسطى سرا
5 ديسمبر, 02:36 GMT

وأشار إريرا إلى أن "المحكمة تفتقر إلى الموارد اللازمة لاعتقال جوزيف كوني، واقترح أن ينفذ عناصر "اتحاد الوطنيين الكونغوليين" (UPC) العملية، كما أبلغهم أن المحكمة الجنائية الدولية لا تعتزم مقاضاة قياداتهم، وهو ما وصفه داراس في المحضر بأنه "جانب إيجابي" للعملية القادمة.

وتنص بعض وثائق المحكمة على، أن إريرا قال: "لا أعمل لدى مكتب المدعي العام، أنا أعمل لدى ديوان المحكمة. إنه هيئة محايدة، نحن لا نحقق، مهمتنا هي تسهيل اعتقال جوزيف كوني".

وتشير الوثائق إلى أن "إريرا ناقش أيضا مكافأة محتملة للعملية، وعرض الدفع فورا أو خلال عشرة أيام من تسليم كوني".

رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2025
استطلاع رأي: 38% من الإسرائيليين يؤيدون العفو عن نتنياهو
5 ديسمبر, 11:16 GMT
ووفقا لتحليلات وكالة "سبوتنيك"، فإن "هذه الإجراءات تثير تساؤلات حول الوضع المحايد للمحكمة الجنائية الدولية، الذي تصرعليه المحكمة رسميا ".

وجاء تعاون فيغيرا مع إريرا وعناصر "اتحاد الوطنيين الكونغوليين"، الذي تم توثيقه خلال هذه المحادثة، عنصرا أساسيا في لائحة الاتهام الموجهة إليه، وذلك وفقا لحكم محكمة جمهورية أفريقيا الوسطى.

يُشار إلى أن جماعة "جيش الرب للمقاومة" أسسها جوزيف كوني، في أوغندا، في ثمانينيات القرن الماضي الذي يدعي أنه نبي، بهدف إقامة نظام حكم يستند إلى الوصايا العشر في الكتاب المقدس، ويجري حاليا البحث عن كوني بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала