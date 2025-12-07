https://sarabic.ae/20251207/فضيحة-داخل-الجنائية-الدولية-مسؤول-رفيع-يفاوض-ميليشيا-مسلحة-لتنفيذ-اعتقال-بالوكالة--1107847306.html
فضيحة داخل الجنائية الدولية... مسؤول رفيع يفاوض ميليشيا مسلحة لتنفيذ اعتقال بالوكالة
روسيا
المحكمة الجنائية الدولية
جنوب أفريقيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/06/1101400766_0:69:1155:718_1920x0_80_0_0_6406d48f6b1fbce36a644c0c54ecc38e.jpg
ووفقا لما كشفته وكالة "سبوتنيك" خلال تحليل وثائق محكمة جمهورية أفريقيا الوسطى: "قام إريرا باستخدام جوزيف مارتن فيغيرا، كوسيط سري، وهو موظف في منظمة أمريكية غير حكومية".وظهرت تفاصيل هذه الاتصالات، خلال محاكمة جوزيف مارتن فيغيرا، عالم "الأنثروبولوجيا" البلجيكي-البرتغالي، الذي أدانته محكمة في جمهورية أفريقيا الوسطى، في نوفمبر/تشرين الثاني، بتهمة التجسس والتعاون مع "مسلحين"، وكان من أهم الأدلة تسجيل صوتي لمحادثة بين إريرا، وزعيم "اتحاد الوطنيين الكونغوليين" علي داراسا، ومنسقه السياسي، عثمان محمد عثمان.وتنص بعض وثائق المحكمة على، أن إريرا قال: "لا أعمل لدى مكتب المدعي العام، أنا أعمل لدى ديوان المحكمة. إنه هيئة محايدة، نحن لا نحقق، مهمتنا هي تسهيل اعتقال جوزيف كوني".ووفقا لتحليلات وكالة "سبوتنيك"، فإن "هذه الإجراءات تثير تساؤلات حول الوضع المحايد للمحكمة الجنائية الدولية، الذي تصرعليه المحكمة رسميا ".يُشار إلى أن جماعة "جيش الرب للمقاومة" أسسها جوزيف كوني، في أوغندا، في ثمانينيات القرن الماضي الذي يدعي أنه نبي، بهدف إقامة نظام حكم يستند إلى الوصايا العشر في الكتاب المقدس، ويجري حاليا البحث عن كوني بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
جنوب أفريقيا
فضيحة داخل الجنائية الدولية... مسؤول رفيع يفاوض ميليشيا مسلحة لتنفيذ اعتقال بالوكالة
نقض نيكولاس إريرا، المسؤول الكبير في المحكمة الجنائية الدولية، الموقف الرسمي للمحكمة بشأن حيادها، وذلك بعد أن ناقش مع مجموعة مسلحة تدعى "الإتحاد من أجل السلام في أفريقيا الوسطى"، إمكانية تنفيذ عملية للقبض على جوزيف كوني، مؤسس "جيش الرب للمقاومة"، المطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
ووفقا لما كشفته وكالة "سبوتنيك" خلال تحليل وثائق محكمة جمهورية أفريقيا الوسطى: "قام إريرا باستخدام جوزيف مارتن فيغيرا، كوسيط سري، وهو موظف في منظمة أمريكية غير حكومية".
وظهرت تفاصيل هذه الاتصالات، خلال محاكمة جوزيف مارتن فيغيرا، عالم "الأنثروبولوجيا" البلجيكي-البرتغالي، الذي أدانته محكمة في جمهورية أفريقيا الوسطى، في نوفمبر/تشرين الثاني، بتهمة التجسس والتعاون مع "مسلحين"، وكان من أهم الأدلة تسجيل صوتي لمحادثة بين إريرا، وزعيم "اتحاد الوطنيين الكونغوليين" علي داراسا، ومنسقه السياسي، عثمان محمد عثمان.
وفقا للمحضر في بداية الاجتماع، أكد إريرا أنه "يعمل لدى ديوان المحكمة الجنائية الدولية، الذي وصفه بأنه هيئة محايدة".
وأشار إريرا إلى أن "المحكمة تفتقر إلى الموارد اللازمة لاعتقال جوزيف كوني، واقترح أن ينفذ عناصر "اتحاد الوطنيين الكونغوليين" (UPC) العملية، كما أبلغهم أن المحكمة الجنائية الدولية لا تعتزم مقاضاة قياداتهم، وهو ما وصفه داراس في المحضر بأنه "جانب إيجابي" للعملية القادمة.
وتنص بعض وثائق المحكمة على، أن إريرا قال: "لا أعمل لدى مكتب المدعي العام، أنا أعمل لدى ديوان المحكمة. إنه هيئة محايدة، نحن لا نحقق، مهمتنا هي تسهيل اعتقال جوزيف كوني".
وتشير الوثائق إلى أن "إريرا ناقش أيضا مكافأة محتملة للعملية، وعرض الدفع فورا أو خلال عشرة أيام من تسليم كوني".
ووفقا لتحليلات وكالة "سبوتنيك"، فإن "هذه الإجراءات تثير تساؤلات حول الوضع المحايد للمحكمة الجنائية الدولية، الذي تصرعليه المحكمة رسميا ".
وجاء تعاون فيغيرا مع إريرا وعناصر "اتحاد الوطنيين الكونغوليين"، الذي تم توثيقه خلال هذه المحادثة، عنصرا أساسيا في لائحة الاتهام الموجهة إليه، وذلك وفقا لحكم محكمة جمهورية أفريقيا الوسطى.
يُشار إلى أن جماعة "جيش الرب للمقاومة" أسسها جوزيف كوني، في أوغندا، في ثمانينيات القرن الماضي الذي يدعي أنه نبي، بهدف إقامة نظام حكم يستند إلى الوصايا العشر في الكتاب المقدس، ويجري حاليا البحث عن كوني بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.