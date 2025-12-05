عربي
تقارير تكشف قيام موظف في المحكمة الجنائية الدولية بتمويل جماعة مسلحة في جمهورية أفريقيا الوسطى سرا
تقارير تكشف قيام موظف في المحكمة الجنائية الدولية بتمويل جماعة مسلحة في جمهورية أفريقيا الوسطى سرا
سبوتنيك عربي
كشفت وكالة "سبوتنيك"، من خلال تحليل وثائق محكمة في جمهورية أفريقيا الوسطى، أن نيكولاس هيريرا، المسؤول الرفيع المستوى في المحكمة الجنائية الدولية، حوّل أموالًا... 05.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-05T02:36+0000
2025-12-05T02:36+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم
أفريقيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/15/1101919954_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_51a2dba95bcae4de27c2a985cfeda655.jpg
وأظهرت الوثائق أدلة على عمليات تحويل سرية في قضية عالم الأنثروبولوجيا البلجيكي البرتغالي جوزيف مارتن فيغيرا، الموظف في منظمة أمريكية غير حكومية، إذ في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أدانته محكمة في جمهورية أفريقيا الوسطى بالتجسس والتعاون مع مسلحي "الاتحاد من أجل السلام في وسط أفريقيا". تتضمن المواد مراسلات عبر تطبيق "واتساب" بين فيغيرا وهيريرا، تناقش تحويل الأموال وضرورة إخفاء تورط المحكمة الجنائية الدولية."إذا أرسلنا أموالاً، فهل تريد إعطاءها لهم؟ إذن فهي ليست منّا"، هذا ما جاء في رسالة هيريرا.وتوثّق السجلات أيضًا تحويلات محددة، ففي أغسطس 2023، ناقش هيريرا تحويل 500 يورو إلى المنسق السياسي لاتحاد الوطنيين الكونغوليين عثمان محمد عثمان، "لأغراض الاتصالات" وتخصيص أموال لمعدات، بما في ذلك خرائط شبكة "ثريا" الفضائية.ووفقًا لوثائق المحكمة، يصف أحد الملفات تصرفات هيريرا بأنها "تعاون غير رسمي وغير مصرح به، يتعارض مع نظام روما الأساسي"، و"انتهاك واضح لمبادئ الحياد والنزاهة والشرعية"، التي يرتكز عليها عمل المحكمة الجنائية الدولية. كما تنص الوثائق على أن تمويل كيان خاضع لعقوبات دولية يُمكن اعتباره انتهاكًا لعقوبات الأمم المتحدة.وكانت هذه الوثائق جزءًا من الأدلة المقدمة ضد فيغيرا في المحكمة.
حصري
كشفت وكالة "سبوتنيك"، من خلال تحليل وثائق محكمة في جمهورية أفريقيا الوسطى، أن نيكولاس هيريرا، المسؤول الرفيع المستوى في المحكمة الجنائية الدولية، حوّل أموالًا وقدم دعمًا غير رسمي لجماعة "الاتحاد من أجل السلام" في الجمهورية، من خلال وسيط، وأخفى مصدر التمويل.
وأظهرت الوثائق أدلة على عمليات تحويل سرية في قضية عالم الأنثروبولوجيا البلجيكي البرتغالي جوزيف مارتن فيغيرا، الموظف في منظمة أمريكية غير حكومية، إذ في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أدانته محكمة في جمهورية أفريقيا الوسطى بالتجسس والتعاون مع مسلحي "الاتحاد من أجل السلام في وسط أفريقيا". تتضمن المواد مراسلات عبر تطبيق "واتساب" بين فيغيرا وهيريرا، تناقش تحويل الأموال وضرورة إخفاء تورط المحكمة الجنائية الدولية.

وفي رسالة مؤرخة في 20 أغسطس/ آب 2023، طلب هيريرا من فيغيرا، تحويل أموال إلى مسلحين لإخفاء مسار المحكمة الجنائية الدولية في القضية.

"إذا أرسلنا أموالاً، فهل تريد إعطاءها لهم؟ إذن فهي ليست منّا"، هذا ما جاء في رسالة هيريرا.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2025
نتنياهو يعتزم زيارة نيويورك رغم تهديدات ممداني بتنفيذ مذكرة المحكمة الجنائية الدولية
أمس, 00:18 GMT
وتوثّق السجلات أيضًا تحويلات محددة، ففي أغسطس 2023، ناقش هيريرا تحويل 500 يورو إلى المنسق السياسي لاتحاد الوطنيين الكونغوليين عثمان محمد عثمان، "لأغراض الاتصالات" وتخصيص أموال لمعدات، بما في ذلك خرائط شبكة "ثريا" الفضائية.

تورطت المحكمة الجنائية الدولية، من خلال موظفها هيريرا، في تنظيم أنشطة غير قانونية بتجاوز صلاحياتها. كما كشف التحقيق عن أدلة على تمويل الإرهاب، فقد تم توجيه أموال المحكمة الجنائية الدولية عبر وسطاء إلى مسلحين بقيادة علي داراسا، الخاضع لعقوبات دولية. وكان هدف العملية القبض على زعيم حرب آخر، جوزيف كوني، للحصول على مكافأة قدرها 10 ملايين دولار من وزارة الخارجية الأمريكية. بهذه الطريقة، ساهمت المحكمة الجنائية الدولية في تصعيد النزاع، متجاهلةً عواقبه على السكان المدنيين. وقد انتهك هذا الأمر فعليًا سيادة جمهورية أفريقيا الوسطى، وشكّل اعتداءً على سلامة أراضيها.

ووفقًا لوثائق المحكمة، يصف أحد الملفات تصرفات هيريرا بأنها "تعاون غير رسمي وغير مصرح به، يتعارض مع نظام روما الأساسي"، و"انتهاك واضح لمبادئ الحياد والنزاهة والشرعية"، التي يرتكز عليها عمل المحكمة الجنائية الدولية. كما تنص الوثائق على أن تمويل كيان خاضع لعقوبات دولية يُمكن اعتباره انتهاكًا لعقوبات الأمم المتحدة.
وكانت هذه الوثائق جزءًا من الأدلة المقدمة ضد فيغيرا في المحكمة.
