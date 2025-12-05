https://sarabic.ae/20251205/تقارير-تكشف-قيام-موظف-في-المحكمة-الجنائية-الدولية-بتمويل-جماعة-مسلحة-في-جمهورية-أفريقيا-الوسطى-سرا-1107822301.html

تقارير تكشف قيام موظف في المحكمة الجنائية الدولية بتمويل جماعة مسلحة في جمهورية أفريقيا الوسطى سرا

تقارير تكشف قيام موظف في المحكمة الجنائية الدولية بتمويل جماعة مسلحة في جمهورية أفريقيا الوسطى سرا

كشفت وكالة "سبوتنيك"، من خلال تحليل وثائق محكمة في جمهورية أفريقيا الوسطى، أن نيكولاس هيريرا، المسؤول الرفيع المستوى في المحكمة الجنائية الدولية، حوّل أموالًا... 05.12.2025, سبوتنيك عربي

وأظهرت الوثائق أدلة على عمليات تحويل سرية في قضية عالم الأنثروبولوجيا البلجيكي البرتغالي جوزيف مارتن فيغيرا، الموظف في منظمة أمريكية غير حكومية، إذ في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أدانته محكمة في جمهورية أفريقيا الوسطى بالتجسس والتعاون مع مسلحي "الاتحاد من أجل السلام في وسط أفريقيا". تتضمن المواد مراسلات عبر تطبيق "واتساب" بين فيغيرا وهيريرا، تناقش تحويل الأموال وضرورة إخفاء تورط المحكمة الجنائية الدولية."إذا أرسلنا أموالاً، فهل تريد إعطاءها لهم؟ إذن فهي ليست منّا"، هذا ما جاء في رسالة هيريرا.وتوثّق السجلات أيضًا تحويلات محددة، ففي أغسطس 2023، ناقش هيريرا تحويل 500 يورو إلى المنسق السياسي لاتحاد الوطنيين الكونغوليين عثمان محمد عثمان، "لأغراض الاتصالات" وتخصيص أموال لمعدات، بما في ذلك خرائط شبكة "ثريا" الفضائية.ووفقًا لوثائق المحكمة، يصف أحد الملفات تصرفات هيريرا بأنها "تعاون غير رسمي وغير مصرح به، يتعارض مع نظام روما الأساسي"، و"انتهاك واضح لمبادئ الحياد والنزاهة والشرعية"، التي يرتكز عليها عمل المحكمة الجنائية الدولية. كما تنص الوثائق على أن تمويل كيان خاضع لعقوبات دولية يُمكن اعتباره انتهاكًا لعقوبات الأمم المتحدة.وكانت هذه الوثائق جزءًا من الأدلة المقدمة ضد فيغيرا في المحكمة.

