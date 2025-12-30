https://sarabic.ae/20251230/خبير-في-القانون-الدولي-المحكمة-الجنائية-الدولية-على-حافة-الانهيار-وفجوة-الثقة-تهدد-وجودها--1108727159.html

خبير في القانون الدولي: المحكمة الجنائية الدولية على حافة الانهيار وفجوة الثقة تهدد وجودها

وقال مهران في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "ما تعرض له المدعي العام كريم خان، إلى جانب الضغوط المرتبطة بالتعامل مع الملفات الكبرى، والانتقائية الواضحة في اختيار القضايا والمتهمين، فضلا عن الشلل الإداري والتآكل المتسارع في الشرعية والمصداقية، كلها عوامل أثرت سلبا على عمل المحكمة وقوضت قراراتها، ولا سيما في ظل عدم احترام الدول لقراراتها أو تنفيذها، ما جعلها في كثير من الأحيان حبرا على ورق". وأوضح الخبير في القانون الدولي، أن "النظام الأساسي للمحكمة منحها اختصاصا واسعا، لكنه لم يمنحها آليات تنفيذ فعالة، في ظل غياب أي شرطة دولية أو قوة عسكرية تفرض تنفيذ أوامر الاعتقال وتجبر الدول على التعاون"، مستشهدا بمرور طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فوق أجواء بعض الدول التي تحترم الحريات، رغم صدور مذكرة توقيف بحقه، باعتبار أن المجال الجوي يخضع لسيادة الدول. ورأى أن "غياب الأقطاب الدولية، إلى جانب الخلل المالي والإداري، وانسحاب بعض الدول من المحكمة، أثر سلبا على أدائها"، مشددا على أن "تقويض دور المحكمة يتنافى مع مبدأ عدم الإفلات من العقاب في القانون الدولي الجنائي بدلا من دعم عملها ورعايتها ماديا وبشتى الوسائل لتؤدي مهامها في مناخ من الاستقلالية التامة". وحول قضية المدعي العام كريم خان، واحتمال ارتباطها باستدعاء نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية، اعتبر مهران أن "الاتهامات قد تكون ملفقة نتيجة الضغوط السياسية بسبب موقفه من إسرائيل، وفي حال ثبتت صحتها فإنها تشكل كارثة أخلاقية ومهنية بكل المقاييس، نظرا إلى الدور المنوط به، كرمز للعدالة والنزاهة، في حماية الشرعية الجنائية الدولية والدفاع عن ضحايا انتهاكات القانون الدولي الإنساني". وعن إمكانية ردم فجوة الثقة في عامي 2026 و2027، أعرب مهران عن أمله في أن "تتمكن المحكمة من تصحيح مسارها عبر إصلاح جذري وشامل، يشمل تعديل نظام روما الأساسي لمنحها آليات إنفاذ فعالة بدل الاعتماد على التعاون الطوعي فقط، إضافة إلى تقليص تأثير مجلس الأمن على عملها، ووضع معايير واضحة تمنع الانتقائية، بما يعيد للمحكمة استقلاليتها وصدقيتها".

