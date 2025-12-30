خبير في القانون الدولي: المحكمة الجنائية الدولية على حافة الانهيار وفجوة الثقة تهدد وجودها

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
10:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
غارات جوية أمريكية تستهدف معسكرات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في نيجيريا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
17:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
17:25 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: مفاوضات ترامب-زيلينسكي جرت بصعوبة والأمور المهمة ما زالت عالقة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
من يقف وراء ظهور قضية استعادة دولة الجنوب العربي في اليمن؟ يجيب خبراء
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
129 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
غارات جوية أمريكية تستهدف معسكرات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في نيجيريا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
من يقف وراء ظهور قضية استعادة دولة الجنوب العربي في اليمن؟ يجيب خبراء
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
17:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
خبير في القانون الدولي: المحكمة الجنائية الدولية على حافة الانهيار وفجوة الثقة تهدد وجودها
خبير في القانون الدولي: المحكمة الجنائية الدولية على حافة الانهيار وفجوة الثقة تهدد وجودها
تحدث الخبير في القانون الدولي، الدكتور محمد مهران، عن المحكمة الجنائية الدولية وتأثير فجوة الثقة على مهامها ووظائفها، مشيرا إلى أن "المحكمة واجهت صعوبات كبيرة...
المحكمة الجنائية الدولية
الشرعية
تقارير سبوتنيك
حصري
وقال مهران في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "ما تعرض له المدعي العام كريم خان، إلى جانب الضغوط المرتبطة بالتعامل مع الملفات الكبرى، والانتقائية الواضحة في اختيار القضايا والمتهمين، فضلا عن الشلل الإداري والتآكل المتسارع في الشرعية والمصداقية، كلها عوامل أثرت سلبا على عمل المحكمة وقوضت قراراتها، ولا سيما في ظل عدم احترام الدول لقراراتها أو تنفيذها، ما جعلها في كثير من الأحيان حبرا على ورق". وأوضح الخبير في القانون الدولي، أن "النظام الأساسي للمحكمة منحها اختصاصا واسعا، لكنه لم يمنحها آليات تنفيذ فعالة، في ظل غياب أي شرطة دولية أو قوة عسكرية تفرض تنفيذ أوامر الاعتقال وتجبر الدول على التعاون"، مستشهدا بمرور طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فوق أجواء بعض الدول التي تحترم الحريات، رغم صدور مذكرة توقيف بحقه، باعتبار أن المجال الجوي يخضع لسيادة الدول. ورأى أن "غياب الأقطاب الدولية، إلى جانب الخلل المالي والإداري، وانسحاب بعض الدول من المحكمة، أثر سلبا على أدائها"، مشددا على أن "تقويض دور المحكمة يتنافى مع مبدأ عدم الإفلات من العقاب في القانون الدولي الجنائي بدلا من دعم عملها ورعايتها ماديا وبشتى الوسائل لتؤدي مهامها في مناخ من الاستقلالية التامة". وحول قضية المدعي العام كريم خان، واحتمال ارتباطها باستدعاء نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية، اعتبر مهران أن "الاتهامات قد تكون ملفقة نتيجة الضغوط السياسية بسبب موقفه من إسرائيل، وفي حال ثبتت صحتها فإنها تشكل كارثة أخلاقية ومهنية بكل المقاييس، نظرا إلى الدور المنوط به، كرمز للعدالة والنزاهة، في حماية الشرعية الجنائية الدولية والدفاع عن ضحايا انتهاكات القانون الدولي الإنساني". وعن إمكانية ردم فجوة الثقة في عامي 2026 و2027، أعرب مهران عن أمله في أن "تتمكن المحكمة من تصحيح مسارها عبر إصلاح جذري وشامل، يشمل تعديل نظام روما الأساسي لمنحها آليات إنفاذ فعالة بدل الاعتماد على التعاون الطوعي فقط، إضافة إلى تقليص تأثير مجلس الأمن على عملها، ووضع معايير واضحة تمنع الانتقائية، بما يعيد للمحكمة استقلاليتها وصدقيتها".
https://sarabic.ae/20251226/فضيحة-كريم-خان-تضع-المحكمة-الجنائية-الدولية-أمام-معركة-مصيرية-1108597710.html
https://sarabic.ae/20251226/لماذا-2025-كان-عاما-سيئا-على-المحكمة-الجنائية-الدولية-1108607691.html
https://sarabic.ae/20251220/محكمة-باكستانية-تحكم-على-عمران-خان-وزوجته-بالسجن-17-عاما-1108392395.html
الأخبار
خبير في القانون الدولي: المحكمة الجنائية الدولية على حافة الانهيار وفجوة الثقة تهدد وجودها

12:31 GMT 30.12.2025
المحكمة الجنائية الدولية
حصري
تحدث الخبير في القانون الدولي، الدكتور محمد مهران، عن المحكمة الجنائية الدولية وتأثير فجوة الثقة على مهامها ووظائفها، مشيرا إلى أن "المحكمة واجهت صعوبات كبيرة في الفترات الأخيرة أثرت بشكل واضح على استقلاليتها"، معتبرا أن "عام 2025 كان عاما كارثيا على المحكمة، ومن أصعب الأعوام التي مرت عليها".
وقال مهران في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "ما تعرض له المدعي العام كريم خان، إلى جانب الضغوط المرتبطة بالتعامل مع الملفات الكبرى، والانتقائية الواضحة في اختيار القضايا والمتهمين، فضلا عن الشلل الإداري والتآكل المتسارع في الشرعية والمصداقية، كلها عوامل أثرت سلبا على عمل المحكمة وقوضت قراراتها، ولا سيما في ظل عدم احترام الدول لقراراتها أو تنفيذها، ما جعلها في كثير من الأحيان حبرا على ورق".

وأشار إلى أن "من أبرز الاتهامات الموجهة إلى المحكمة أنها تفرض قراراتها على الدول الضعيفة، في حين يتم تجاهل قراراتها عندما تتعلق بدول قوية"، مؤكدا أن "المحكمة تعيش حالة انهيار بنيوي كامل، وليس مجرد أزمة ظرفية، إذ أنها منذ تأسيسها تفتقر إلى سلطة تنفيذية، وتعتمد على التعاون الطوعي للدول لتنفيذ قراراتها، ما يسمح للدول المحمية من القوى الكبرى بتجاهل هذه القرارات من دون التعرض لعقوبات حقيقية".

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2025
"فضيحة" كريم خان تضع المحكمة الجنائية الدولية أمام معركة مصيرية
26 ديسمبر, 12:12 GMT
وأوضح الخبير في القانون الدولي، أن "النظام الأساسي للمحكمة منحها اختصاصا واسعا، لكنه لم يمنحها آليات تنفيذ فعالة، في ظل غياب أي شرطة دولية أو قوة عسكرية تفرض تنفيذ أوامر الاعتقال وتجبر الدول على التعاون"، مستشهدا بمرور طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فوق أجواء بعض الدول التي تحترم الحريات، رغم صدور مذكرة توقيف بحقه، باعتبار أن المجال الجوي يخضع لسيادة الدول.
ولفت مهران إلى أن "تعطيل عمل المحكمة يعود أيضا إلى غياب دور مجلس الأمن في حماية عملها، رغم مسؤوليته عن حفظ السلم والأمن الدوليين، إضافة إلى تحكم الأعضاء الدائمين في المجلس بمسار المحكمة، ما جعلها رهينة الموازين السياسية الدولية، وعاجزة عن فرض قراراتها على الدول القوية"، وأكد أن "قرارات توقيف نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بجرائم ضد الإنسانية بقيت من دون تنفيذ" .
المحكمة الجنائية الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2025
لماذا 2025 كان عاما سيئا على المحكمة الجنائية الدولية؟
26 ديسمبر, 15:56 GMT
ورأى أن "غياب الأقطاب الدولية، إلى جانب الخلل المالي والإداري، وانسحاب بعض الدول من المحكمة، أثر سلبا على أدائها"، مشددا على أن "تقويض دور المحكمة يتنافى مع مبدأ عدم الإفلات من العقاب في القانون الدولي الجنائي بدلا من دعم عملها ورعايتها ماديا وبشتى الوسائل لتؤدي مهامها في مناخ من الاستقلالية التامة".
وأشار مهران إلى أن "الانسحاب من المحكمة وتجاهل قراراتها يقوضان مصداقيتها ويضعانها في موقع بالغ الصعوبة وعلى حافة الانهيار، ولا سيما في ظل العقوبات الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية على المحكمة وكل من يتعامل معها، ما دفع شركات كبرى، مثل "مايكروسوفت"، إلى التراجع عن التعاون معها تجنبا للعقوبات، الأمر الذي انعكس سلبا على أدائها وعملها المؤسسي".
وحول قضية المدعي العام كريم خان، واحتمال ارتباطها باستدعاء نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية، اعتبر مهران أن "الاتهامات قد تكون ملفقة نتيجة الضغوط السياسية بسبب موقفه من إسرائيل، وفي حال ثبتت صحتها فإنها تشكل كارثة أخلاقية ومهنية بكل المقاييس، نظرا إلى الدور المنوط به، كرمز للعدالة والنزاهة، في حماية الشرعية الجنائية الدولية والدفاع عن ضحايا انتهاكات القانون الدولي الإنساني".
رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2025
محكمة باكستانية تحكم على عمران خان وزوجته بالسجن 17 عاما
20 ديسمبر, 15:30 GMT

وأكد أن "الحقيقة لا تزال غائبة حتى الآن، وأن الحكم يبقى في إطار الفرضيات، معربا عن أمله أن يكون السيناريو الأول هو المرجح".

وعن إمكانية ردم فجوة الثقة في عامي 2026 و2027، أعرب مهران عن أمله في أن "تتمكن المحكمة من تصحيح مسارها عبر إصلاح جذري وشامل، يشمل تعديل نظام روما الأساسي لمنحها آليات إنفاذ فعالة بدل الاعتماد على التعاون الطوعي فقط، إضافة إلى تقليص تأثير مجلس الأمن على عملها، ووضع معايير واضحة تمنع الانتقائية، بما يعيد للمحكمة استقلاليتها وصدقيتها".
