https://sarabic.ae/20251220/محكمة-باكستانية-تحكم-على-عمران-خان-وزوجته-بالسجن-17-عاما-1108392395.html
محكمة باكستانية تحكم على عمران خان وزوجته بالسجن 17 عاما
محكمة باكستانية تحكم على عمران خان وزوجته بالسجن 17 عاما
سبوتنيك عربي
أصدرت محكمة باكستانية خاصة، اليوم السبت، حكماً بالسجن 17 عاماً على كل من رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان وزوجته بشرى بيبي، في قضية فساد تُعرف... 20.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-20T15:30+0000
2025-12-20T15:30+0000
باكستان
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/12/1091873914_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e0b733b6263b4ecbb226b5a589fc64fd.jpg
وأعلن القاضي الحكم داخل سجن أديالا شديد الحراسة في روالبندي، حيث يقضي خان عقوبات سابقة، بعد جلسات استماع بلغت 80 جلسة، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام غربية.ويتضمن الحكم 10 سنوات سجن مشدد بتهمة خيانة الأمانة بموجب المادتين 34 و409 من قانون العقوبات الباكستاني، إضافة إلى 7 سنوات أخرى بموجب قانون مكافحة الفساد، مع غرامة قدرها 16.4 مليون روبية (نحو 52 ألف دولار) على كل منهما، وإلا يواجهان سجناً إضافياً.هذا الحكم منفصل عن قضية "توشاخانا" الأولى، التي حُكم فيها خان سابقاً بـ14 عاماً وبشرى بـ7 أعوام، قبل أن تُعلق الأحكام لاحقاً عند الاستئناف.ويواجه خان، المسجون منذ أغسطس/ آب 2023، عشرات القضايا منذ إقالته عبر تصويت بحجب الثقة عام 2022، تشمل فساداً وإفشاء أسرار دولة وتهماً أخرى، فيما يرى أنصاره أنها حملة مدبرة لإبعاده عن السياسة.وكان المتحدث باسم الجيش الباكستاني الفريق أحمد شريف قد علق مطلع هذا الشهر، على تصريحات رئيس الوزراء السابق عمران خان ، التي وصف فيها قائد الجيش عاصم منير بأنه "غير مستقر عقليا".ولفت إلى أنه تصريحات خان التي يهاجم فيها قائد الجيش، تأتي في وقت تواجه فيه البلاد تهديدا متناميا للأمن القومي، مضيفا: "أصبح من الضروري على المؤسسة العسكرية التعامل معه".وأضاف: "هذا التهديد مصدره عقلية واهمة لشخص مغرور ولديه رغبات أكبر من الدولة الباكستانية"، في إشارة واضحة إلى عمران خان، بحسب الصحيفة.وصعد مؤسس حزب "حركة الإنصاف" الباكستانية عمران خان، المعتقل حاليا، انتقاداته لقائد الجيش الجنرال عاصم منير، مؤكدا أن ما وصفه بـ"انهيار الدستور" ترك حقوق الباكستانيين دون حماية.وقال خان، في تصريحات نشرها عبر حسابه على منصة "إكس" يوم الخميس الفائت، إن "عاصم منير شخص غير مستقر نفسيا"، مشيرا إلى أن "السلطات تحتجزه وزوجته بناء على تهم مختلقة، دون تقديم تفاصيل".وتأتي تصريحات خان في ظل توتر مستمر بينه وبين المؤسسة العسكرية، بعد سلسلة من الاتهامات المتبادلة منذ الإطاحة بحكومته في 2022، وما تبعها من اعتقالات ومحاكمات أثارت جدلا واسعا في البلاد.
https://sarabic.ae/20251205/بعد-انتقاده-للقائد-الجيش-الباكستاني-يصف-عمران-خان-بأنه-مريض-عقليا-1107858435.html
https://sarabic.ae/20241223/باكستان-تأجيل-جلسة-النطق-بالحكم-على-عمران-خان-وزوجته-1096074254.html
https://sarabic.ae/20241125/الآلاف-من-أنصار-عمران-خان-يتوجهون-إلى-العاصمة-الباكستانية-للمطالبة-بالإفراج-عنه-1095158531.html
https://sarabic.ae/20240806/الآلاف-من-أنصار-حزب-انصاف-الباكستاني-ينظمون-احتجاجا-على-استمرار-اعتقال-عمران-خان-1091453376.html
باكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/12/1091873914_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_7c6e76dd502b51e54d39dc88dca76d58.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
باكستان, أخبار العالم الآن
باكستان, أخبار العالم الآن

محكمة باكستانية تحكم على عمران خان وزوجته بالسجن 17 عاما

15:30 GMT 20.12.2025
© AP Photo / K.M. Chaudaryرئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان
رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2025
© AP Photo / K.M. Chaudary
تابعنا عبر
أصدرت محكمة باكستانية خاصة، اليوم السبت، حكماً بالسجن 17 عاماً على كل من رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان وزوجته بشرى بيبي، في قضية فساد تُعرف بـ"توشاخانا 2"، تتعلق بشراء هدايا رسمية فاخرة بأسعار أقل بكثير من قيمتها الحقيقية.
وأعلن القاضي الحكم داخل سجن أديالا شديد الحراسة في روالبندي، حيث يقضي خان عقوبات سابقة، بعد جلسات استماع بلغت 80 جلسة، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام غربية.
رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2025
بعد انتقاده للقائد.. الجيش الباكستاني يصف عمران خان بأنه "مريض عقليا"
5 ديسمبر, 16:14 GMT
ويتضمن الحكم 10 سنوات سجن مشدد بتهمة خيانة الأمانة بموجب المادتين 34 و409 من قانون العقوبات الباكستاني، إضافة إلى 7 سنوات أخرى بموجب قانون مكافحة الفساد، مع غرامة قدرها 16.4 مليون روبية (نحو 52 ألف دولار) على كل منهما، وإلا يواجهان سجناً إضافياً.

وتعود القضية إلى هدايا فاخرة، بما فيها مجوهرات بولغاري باهظة الثمن و ساعات، قدمت لخان من السعودية عام 2021، حيث اتهم الادعاء الزوجين بشرائها من خزينة الدولة (توشاخانا) بأسعار رمزية، في انتهاك للقوانين التي تفرض إيداع الهدايا الرسمية وتقييمها بشكل صحيح.

هذا الحكم منفصل عن قضية "توشاخانا" الأولى، التي حُكم فيها خان سابقاً بـ14 عاماً وبشرى بـ7 أعوام، قبل أن تُعلق الأحكام لاحقاً عند الاستئناف.
رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2024
باكستان... تأجيل جلسة النطق بالحكم على عمران خان وزوجته
23 ديسمبر 2024, 10:24 GMT
وقال محامي العائلة رانا مدثر عمر لوكالة أنباء غربية: "أصدرت المحكمة الحكم دون الاستماع إلى مرافعة الدفاع، وفرضت 17 عاماً سجناً مع غرامات باهظة"، مؤكداً أنهم سيطعنون في الحكم أمام المحاكم العليا.
ويواجه خان، المسجون منذ أغسطس/ آب 2023، عشرات القضايا منذ إقالته عبر تصويت بحجب الثقة عام 2022، تشمل فساداً وإفشاء أسرار دولة وتهماً أخرى، فيما يرى أنصاره أنها حملة مدبرة لإبعاده عن السياسة.
أنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان يحرقون الإطارات اعتراضا على محاولة اغتياله، الخميس، 3 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2024
الآلاف من أنصار عمران خان يتوجهون إلى العاصمة الباكستانية للمطالبة بالإفراج عنه
25 نوفمبر 2024, 11:07 GMT
وكان المتحدث باسم الجيش الباكستاني الفريق أحمد شريف قد علق مطلع هذا الشهر، على تصريحات رئيس الوزراء السابق عمران خان ، التي وصف فيها قائد الجيش عاصم منير بأنه "غير مستقر عقليا".
وقال شريف، في تصريحات صحفية، نقلتها صحيفة "داون" الباكستانية إن عمران خان، المعتقل حاليا، يقود خطابا معاديا للجيش ويتجاوز حدود السياسة التقليدية إلى الحد الذي أصبح فيه يمثل تهديدا للأمن القومي، ووصفه بأنه "مريض نفسي"، وذلك ردا على منشور خان السابق.
ولفت إلى أنه تصريحات خان التي يهاجم فيها قائد الجيش، تأتي في وقت تواجه فيه البلاد تهديدا متناميا للأمن القومي، مضيفا: "أصبح من الضروري على المؤسسة العسكرية التعامل معه".
وأضاف: "هذا التهديد مصدره عقلية واهمة لشخص مغرور ولديه رغبات أكبر من الدولة الباكستانية"، في إشارة واضحة إلى عمران خان، بحسب الصحيفة.
رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
الآلاف من أنصار حزب "إنصاف" الباكستاني ينظمون احتجاجا على استمرار اعتقال عمران خان
6 أغسطس 2024, 02:00 GMT
وصعد مؤسس حزب "حركة الإنصاف" الباكستانية عمران خان، المعتقل حاليا، انتقاداته لقائد الجيش الجنرال عاصم منير، مؤكدا أن ما وصفه بـ"انهيار الدستور" ترك حقوق الباكستانيين دون حماية.
وقال خان، في تصريحات نشرها عبر حسابه على منصة "إكس" يوم الخميس الفائت، إن "عاصم منير شخص غير مستقر نفسيا"، مشيرا إلى أن "السلطات تحتجزه وزوجته بناء على تهم مختلقة، دون تقديم تفاصيل".
وتأتي تصريحات خان في ظل توتر مستمر بينه وبين المؤسسة العسكرية، بعد سلسلة من الاتهامات المتبادلة منذ الإطاحة بحكومته في 2022، وما تبعها من اعتقالات ومحاكمات أثارت جدلا واسعا في البلاد.
