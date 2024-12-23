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باكستان... تأجيل جلسة النطق بالحكم على عمران خان وزوجته
باكستان... تأجيل جلسة النطق بالحكم على عمران خان وزوجته
سبوتنيك عربي
قررت محكمة باكستانية، اليوم الاثنين، تأجيل جلسة النطق بالحكم في قضية الفساد ضد رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، وزوجته بشرى بيبي، إلى يوم 6 يناير/... 23.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-23T10:24+0000
2024-12-23T10:24+0000
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وقال موقع "ذا نيوز"، إنه كان من المقرر اليوم الإعلان عن "الحكم المحجوز"، منذ 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، لكن المحكمة قررت في وقت سابق من اليوم تأجيله.واتهم مكتب المحاسبة الوطني في باكستان، رئيس الوزراء السابق وزوجته وآخرين، بـ"التسبب في خسارة 190 مليون جنيه إسترليني لصالح خزينة الدولة، من خلال تسوية بين حكومة حزب الإنصاف الباكستاني ورجل أعمال عقاري".وخلال المحاكمة التي استمرت لمدة عام، سجل مكتب المحاسبة الوطني شهادات 35 شاهدًا، بما في ذلك السكرتير الرئيسي السابق أعظم خان، ورئيس وزراء خيبر بختونخوا السابق برويز ختك، والوزيرة الفيدرالية السابقة زبيدة جلال.وكان رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، قد تقدم بطلب للترشح لمنصب مستشار جامعة أكسفورد، حسبما ذكرت وسائل إعلام بريطانية، نقلاً عن مستشار خان، سيد زلفي بخاري. وذكرت التقارير، في أغسطس/ آب الماضي، أن خان (71 عاما)، درس السياسة والفلسفة والاقتصاد في كلية كيبل بجامعة أكسفورد في السبعينيات، ولعب بنجاح مع فريق "كريكيت"، وكان في الفترة من 2005 إلى 2014 مستشارا لجامعة برادفورد.تجدر الإشارة إلى أنه وعلى مدى قرون، لم يتمكن خريجو أو موظفو جامعة أكسفورد من تقديم ترشيحهم لمنصب المستشارية، إلى حد كبير، إلا من خلال التواجد في الجامعة شخصيًا، وقد ساعد خان، المسجون حاليًا في باكستان، في تكريس القواعد الجديدة التي تسمح بإجراء الترشيحات والتصويت عبر الإنترنت.وشغل عمران خان، منصب رئيس وزراء باكستان من عام 2018 إلى عام 2022، وتمت إقالته من منصبه في 10 أبريل/نيسان 2022، بعد تصويت بحجب الثقة عنه، وتم القبض عليه في أغسطس 2023، بتهمة "الاحتيال" فيما يتعلق ببيع الأشياء الثمينة المخزنة في خزانة ولاية توشاخانا، وواجه لاحقًا عددًا من التهم الأخرى. وأثناء النظر في استئنافات خان، تم إسقاط معظم التهم الموجهة إليه، لكن رئيس الوزراء السابق ظل رهن الاحتجاز بتهمة "الزواج غير القانوني".
https://sarabic.ae/20241127/باكستان-تأمل-الانضمام-إلى-بريكس-في-غضون-عام-1095263854.html
https://sarabic.ae/20240806/الآلاف-من-أنصار-حزب-انصاف-الباكستاني-ينظمون-احتجاجا-على-استمرار-اعتقال-عمران-خان-1091453376.html
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العالم, أخبار العالم الآن, باكستان, عمران خان
العالم, أخبار العالم الآن, باكستان, عمران خان

باكستان... تأجيل جلسة النطق بالحكم على عمران خان وزوجته

10:24 GMT 23.12.2024
© AP Photo / K.M. Chaudaryرئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان
رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2024
© AP Photo / K.M. Chaudary
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قررت محكمة باكستانية، اليوم الاثنين، تأجيل جلسة النطق بالحكم في قضية الفساد ضد رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، وزوجته بشرى بيبي، إلى يوم 6 يناير/ كانون الثاني من العام المقبل.
وقال موقع "ذا نيوز"، إنه كان من المقرر اليوم الإعلان عن "الحكم المحجوز"، منذ 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، لكن المحكمة قررت في وقت سابق من اليوم تأجيله.
واتهم مكتب المحاسبة الوطني في باكستان، رئيس الوزراء السابق وزوجته وآخرين، بـ"التسبب في خسارة 190 مليون جنيه إسترليني لصالح خزينة الدولة، من خلال تسوية بين حكومة حزب الإنصاف الباكستاني ورجل أعمال عقاري".
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وخلال المحاكمة التي استمرت لمدة عام، سجل مكتب المحاسبة الوطني شهادات 35 شاهدًا، بما في ذلك السكرتير الرئيسي السابق أعظم خان، ورئيس وزراء خيبر بختونخوا السابق برويز ختك، والوزيرة الفيدرالية السابقة زبيدة جلال.
وكان رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، قد تقدم بطلب للترشح لمنصب مستشار جامعة أكسفورد، حسبما ذكرت وسائل إعلام بريطانية، نقلاً عن مستشار خان، سيد زلفي بخاري.
وذكرت التقارير، في أغسطس/ آب الماضي، أن خان (71 عاما)، درس السياسة والفلسفة والاقتصاد في كلية كيبل بجامعة أكسفورد في السبعينيات، ولعب بنجاح مع فريق "كريكيت"، وكان في الفترة من 2005 إلى 2014 مستشارا لجامعة برادفورد.
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تجدر الإشارة إلى أنه وعلى مدى قرون، لم يتمكن خريجو أو موظفو جامعة أكسفورد من تقديم ترشيحهم لمنصب المستشارية، إلى حد كبير، إلا من خلال التواجد في الجامعة شخصيًا، وقد ساعد خان، المسجون حاليًا في باكستان، في تكريس القواعد الجديدة التي تسمح بإجراء الترشيحات والتصويت عبر الإنترنت.
وشغل عمران خان، منصب رئيس وزراء باكستان من عام 2018 إلى عام 2022، وتمت إقالته من منصبه في 10 أبريل/نيسان 2022، بعد تصويت بحجب الثقة عنه، وتم القبض عليه في أغسطس 2023، بتهمة "الاحتيال" فيما يتعلق ببيع الأشياء الثمينة المخزنة في خزانة ولاية توشاخانا، وواجه لاحقًا عددًا من التهم الأخرى. وأثناء النظر في استئنافات خان، تم إسقاط معظم التهم الموجهة إليه، لكن رئيس الوزراء السابق ظل رهن الاحتجاز بتهمة "الزواج غير القانوني".
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